U19 Indonesia thắng vùi dập trận ra quân, gửi lời cảnh báo tới U19 Việt Nam

TPO - U19 Indonesia vừa có màn khởi đầu hoàn hảo tại giải U19 Đông Nam Á khi giành trọn 3 điểm thuyết phục trước U19 Myanmar. Cùng là tỷ số 3-0 như những gì U19 Việt Nam làm được trước U19 Timor Leste nhưng rõ ràng, màn thể hiện của Indonesia có sức nặng hơn nhiều.

Trận đấu giữa U19 Indonesia và U19 Myanmar thuộc bảng A vừa diễn ra vào tối 1/6. Ngay từ đầu trận, chủ nhà đã thể hiện rõ tham vọng “ăn tươi nuốt sống” đối thủ khi chủ động đẩy nhanh tốc độ, dâng cao đội hình và áp đặt thế trận.

Nhờ lợi thế thể lực cùng kỹ thuật đồng đều, cầu thủ trẻ áo đỏ liên tục tạo ra sóng gió. Và đến phút 39, họ đã khai thông thế bế tắc. Arkhan Kaka đón đường chuyền dài từ tuyến dưới, xử lý khéo léo vượt qua hậu vệ áo trắng rồi dứt điểm tinh tế làm tung lưới U19 Myanmar. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0.

Bước sang hiệp hai, thế trận trên sân vẫn hoàn toàn thuộc về quyền kiểm soát của chủ nhà. U19 Myanmar buộc phải từ bỏ lối chơi phòng ngự, dâng cao tìm kiếm bàn gỡ hòa. Họ tung vào sân những nhân tố mới trên hàng công. Dù vậy, những pha lên bóng đơn lẻ của U19 Myanmar đều dễ dàng bị bẻ gãy.

Kaka ăn mừng bàn mở điểm cho U19 Indonesia

Trong khi đó, U19 Indonesia tạo ra nhiều pha phản công chất lượng. Nếu các chân sút áo đỏ chắt chiu cơ hội hơn thì cách biệt đã có thể gia tăng nhanh chóng.

Phải tới 10 phút cuối, họ mới có được điều mình cần là bàn thắng. Phút 80, Adi Prasetyo tận dụng sai lầm của thủ môn Sai Khant Min Nyo để đưa bóng vào lưới và phút 87, Dimas Adi Prasetyo đánh đầu tung lưới, ấn định chiến thắng 3-0 cho U19 Indonesia.

Với 3 điểm đầu tay cùng hiệu số ấn tượng, U19 Indonesia tạm thời xếp đầu bảng A cùng với U19 Việt Nam. Nhưng chiến thắng 3-0 trước U19 Myanmar - một trong hai đối thủ có khả năng cản bước mình nhất - đang cho thấy sức mạnh áp đảo của chủ nhà. Họ đã gửi lời thách thức mạnh mẽ đến U19 Việt Nam, chứng tỏ khả năng giành vị trí nhất bảng của đội tuyển này là lớn thế nào.