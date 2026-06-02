Lịch sử World Cup 1986: Bí mật đằng sau ‘Bàn tay Chúa’ và ‘Bàn thắng thế kỷ’ của Diego Maradona

Tất cả đều biết về “Bàn tay của Chúa” và “Bàn thắng thế kỷ”, hai khoảnh khắc vĩ đại được Diego Maradona tạo ra tại World Cup 1986. Tuy nhiên không phải ai cũng biết câu chuyện đằng sau.

Bỏ lại phía sau các cầu thủ Anh đang gào thét với trọng tài, Diego Maradona đã chạy về phía khán đài và ăn mừng như không có gì xảy ra. Đây là mánh của Cậu bé Vàng. Anh cố tạo ra màn ăn mừng đầy phấn khích để xua tan những nghi ngờ.

Chúng ta đang nói về trận tứ kết World Cup 1986, một phần trong loạt bài lịch sử Cúp thế giới của báo Tiền Phong. Phút 51, sau khi đi bóng qua vài cầu thủ Anh, Maradona chuyền cho Jorge Burruchaga và tiếp tục thoát xuống. Steve Hodge móc bóng nhưng vô tình, nó lại hướng đến vị trí của Maradona.

Những gì xảy ra tiếp theo là bóng vọt qua tay thủ môn Peter Shilton và từ từ lăn vào lưới. Thật khó tin khi cầu thủ thấp bé như Maradona lại đánh bại Shilton. Tất nhiên có một mánh khóe khác ở đây. Maradona đã dùng tay trái và đấm bóng. Chỉ người đồng đội Jorge Valdano biết việc đó.

Bàn thắng "Bàn tay của Chúa" khét tiếng được tạo ra bởi Maradona. (Ảnh: CNN)

“Tôi thường đá phạt góc trong các buổi tập và Maradona nhiều lần đưa bóng vào lưới”, cựu tiền đạo Argentina kể, “Nhiều người sẽ nói, cậu ta làm thế quái nào vậy? Số khác thì nói, mắt trưng cho vui à? Không thấy cậu ấy dùng tay sao?”.

Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi Maradona sẵn sàng lặp lại thủ đoạn này ở một trận World Cup. Có điều Maradona ăn mừng hơi khinh suất. Anh cứ giơ mãi cánh tay trái về phía khán giả, buộc Valdano phải ra hiệu, phòng trường hợp các trọng tài nhận ra dấu hiệu. Maradona lập tức hiểu ngay, thúc giục đồng đội sớm trở về vị trí để trận đấu có thể tái bắt đầu.

Khi tan trận, có nghĩa là không gì có thể thay đổi kết quả, Maradona tự tin giơ tay lên lần nữa và tuyên bố: “Đây là bàn tay của Chúa”. Thêm nhiều năm nữa, ông nói: “Đùa thôi, đó là tay tôi. Pha bóng ấy mang tới cơ hội quá ngon ăn, nhưng đầu tôi lại không thể với tới, thế nên cách tốt nhất là dùng tay”.

Maradona trong vòng vây của các cầu thủ Anh ở trận tứ kết World Cup 1986. (Ảnh: CNN)

“Bàn tay Chúa” sẽ còn gây tranh cãi nhiều thập kỷ sau, cùng với đó là nỗi uất hận của nước Anh. Mặc dù vậy, người Anh không có gì để phàn nàn ở bàn thua sau đó 4 phút. Khi trái bóng tiếp tục lăn, Maradona lại nhảy tango và tạo nên vũ điệu tuyệt nhất.

Bằng cú rê bóng kép, Cậu bé Vàng đã thoát khỏi sự kềm tỏa của Peter Beardsley và Peter Reid, sau đó lao đi bên cánh phải. Rồi Maradona thay đổi nhịp độ trước khi bất thần tăng tốc để vượt qua Terry Butcher và cắt vào trung lộ. Tiếp tục qua mặt Terry Fenwick, anh đã ở bên trong vòng cấm, một lần nữa rê qua Shilton và ghi bàn.

Mãi về sau Fenwick, một trong số các nạn nhân, vẫn chưa thôi kinh ngạc. “Mặt sân như ruộng bắp cải mà Maradona cứ chạy như không, với quả bóng giống như được buộc vào chân. Không ai có thể lấy nó khỏi anh ấy”, Fenwick nói. Từ đằng xa, tiền đạo Gary Lineker chứng kiến tất cả. Vua phá lưới World Cup 1986 nhớ lại: “Tôi đứng ngây người với cái mồm há hốc. Đó là lần duy nhất trong đời tôi nghĩ mình nên vỗ tay tán thưởng đối thủ. Nhưng tôi đủ khôn ngoan để không làm thế. Các đồng hương sẽ giết tôi ngay”.

Khoảnh khắc trước khi Maradona tạo ra bàn thắng thứ hai. (Ảnh: CNN)

Bàn thắng được coi là đẹp nhất mọi thời đại, biểu tượng bất tử của World Cup và bóng đá đẹp, thật ra không được tạo nên bởi sự ngẫu hứng. Trên đường tới khung thành Maradona đã phác thảo nên phải làm gì khi trước mặt chỉ còn Shilton.

Số là trước đó 6 năm, Argentina đá giao hữu với Anh ở Wembley. Có một khoảnh khắc gần tương tự, khi Maradona nhận bóng, xoay người và đột phá qua rừng hậu vệ. Trước cầu môn được trấn giữ bởi Ray Clemence, anh quyết định cú dứt điểm ngay bằng má ngoài chân trái. Bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Sau trận gọi về nhà, cậu em trai Hugo nói với anh, tại sao không đi qua nốt thủ môn rồi dứt điểm vào lưới trống? Lúc ấy Maradona đã rất bực bội, cho rằng đứa em 10 tuổi chỉ ngồi sofa thì biết gì mà bình luận. Cho đến lúc đối mặt Shilton, Maradona đã nghĩ về lời khuyên của em trai. Kết quả thật hết sảy.

Maradona đã tạo nên một kỳ World Cup giàu cảm xúc và đáng nhớ bậc nhất. (Ảnh: Getty Images)

Chi tiết này cho thấy tốc độ suy nghĩ của Maradona thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng Cậu bé Vàng còn khủng khiếp hơn thế. Valdano kể lại, sau trận đấu có trêu đùa Maradona, rằng “lẽ ra cậu phải chuyền cho tôi”. Maradona đáp: “Tôi luôn để mắt đến cậu, để nhiều lần tìm cách chuyền sang. Thế nhưng đối thủ liên tục cản đường và việc cần làm là vượt qua họ trước đã. Rồi đột nhiên tôi thấy mình đã đánh bại tất cả, vì vậy phải ghi bàn”.

Valdano đã thốt lên trong sự kinh hãi: “Gì cơ? Cậu để ý đến tôi thật sao, vào cái lúc đi bóng qua hàng loạt đối thủ? Cậu đùa chắc? Không thể nào”.

Người ta cứ nói bóng đá thời Maradona dễ dàng hơn hiện tại. Thế nhưng tất cả quên mất một chi tiết, bóng đá thời ấy có thừa bạo lực. Trong 4 lần tham dự World Cup (1982, 1986, 1990 và 1994), anh bị phạm lỗi tới 152 lần. Không ai trong lịch sử World Cup bị phạm lỗi nhiều hơn, và người đứng thứ hai Jairzinho chỉ có 64 lần.

Vậy mà Maradona vẫn đánh bại tất cả, bằng đôi chân ma thuật và tốc độ tư duy cùng khả năng xử lý thông tin nhanh hơn máy tính. Cộng thêm những mánh khóe đường phố, Cậu bé Vàng đã tạo ra 2 khoảnh khắc vĩ đại và đưa mình lên vị trí cao nhất trong thế giới bóng đá.