Những luật mới khiến các đội tuyển đau đầu tại World Cup 2026

TPO - Với tiêu chí giúp bóng đá ít tiểu xảo và nhiều công bằng hơn, FIFA đã thông qua các điều luật mới. Những thay đổi này được áp dụng tại World Cup 2026 sẽ khiến cầu thủ, ban huấn luyện các đội tuyển phải rất dè chừng trong mọi hành xử trên sân của mình.

Những màn tâm lý chiến, nhảy múa hay các hành động khiêu khích đối thủ của thủ môn Emiliano Martinez tại World Cup 2022 buộc Hội đồng Luật (IFAB) phải ra tay can thiệp. Tại giải đấu năm 2026, thủ môn sẽ bị cấm hoàn toàn hành vi cố tình làm xao nhãng người đá phạt đền.

Cụ thể, họ không được phép chạm vào cột dọc, xà ngang, lưới, hoặc có những hành động trì hoãn không cần thiết trước khi cú sút được thực hiện, đảm bảo sự tôn trọng tuyệt đối cho người sút penalty. Thực ra, điều luật này đã được đưa vào áp dụng từ năm 2023. Tại Cúp thế giới sắp tới, nó có thể được biết đến rộng rãi hơn.

Ngoài ra, thủ môn cũng sẽ không được cầm bóng quá lâu. FIFA quy định nếu một thủ môn khi bắt được trái bóng không đưa bóng trở lại sau 8 giây, đội bóng của thủ môn đó sẽ bị thổi phạt góc (trọng tài sẽ đếm ngược công khai bằng tay trong 5 giây cuối). Nhiều giải VĐQG đã áp dụng quy định này suốt 1 năm qua và ghi nhận hiệu quả rõ rệt.

Chỉ đội trưởng mới được trao đổi với trọng tài

Tương tự như vậy là quy định yêu cầu chỉ đội trưởng mới được giao tiếp với trọng tài. Kế thừa từ thành công rực rỡ của thử nghiệm tại EURO 2024, World Cup 2026 sẽ áp dụng nghiêm ngặt quy định yêu cầu chỉ có đội trưởng mới có quyền tiếp cận và trao đổi với trọng tài chính về các quyết định trên sân.

Bất kỳ cầu thủ nào khác cố tình vây ráp, phàn nàn hay gây áp lực lên các vị vua áo đen sẽ ngay lập tức phải nhận thẻ vàng cảnh cáo. Trường hợp đội trưởng là thủ môn, một cầu thủ trên sân sẽ được chỉ định làm người đại diện.

FIFA sẽ siết mọi tiểu xảo làm trì hoãn thời gian tại VCK sắp tới. Đầu tiên là khâu thay người. Theo quy định, nếu một đội tuyển thay người thì cầu thủ được thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây (tính từ khi trọng tài thứ tư giơ bảng thông báo thay người). Một khi trì hoãn quá thời gian này, đội thay người sẽ phải thi đấu thiếu quân số trong vòng 1 phút hoặc lần bóng chết tiếp theo.

Các pha ném biên cũng bị “soi” rất kỹ. Trọng tài sẽ ra hiệu hoặc thổi còi bắt đầu đếm ngược nếu một cầu thủ chần chừ chưa ném biên. Khi đó, đội thực hiện chỉ có 5 giây để đưa bóng trở lại. Nếu quá thời gian này, quyền ném biên sẽ được trao cho đối thủ.

Quy tắc đếm ngược 5 giây cũng được áp dụng ở tình huống phát bóng lên. Sau khi trọng tài cho phép thực hiện mà đội cầm bóng thực hiện quả phát bóng quá 5 giây, đội đó sẽ bị thổi phạt góc.

Các thủ môn sẽ khó có cơ hội câu giờ

Tăng cường vai trò của VAR

Để tăng cường tính minh bạch, trọng tài chính tại World Cup 2026 sẽ được trang bị micro kết nối thẳng với hệ thống loa của sân vận động. Sau khi xem lại màn hình VAR và đưa ra phán quyết, trọng tài sẽ phải phát thông báo giải thích ngắn gọn, rõ ràng lý do vì sao họ đưa ra quyết định đó cho toàn thể khán giả trên sân và sóng truyền hình. Luật này từng thử nghiệm thành công tại World Cup nữ 2023 và sẽ chính thức bùng nổ ở sân chơi của nam.

VAR sẽ có thêm quyền can thiệp ở một số tình huống mới thay vì chỉ là phạt đền, bàn thắng, thẻ đỏ, rút thẻ sai. Tại World Cup 2026, công nghệ này sẽ can thiệp vào cả phạt góc. Các tình huống tranh cãi về phạt góc/không phạt góc sẽ được xem xét trong tối đa 15 giây trước khi nó được thực hiện.

Áp dụng quyền thay người khi có chấn thương đầu

An toàn y tế của cầu thủ ngày càng được FIFA đặt lên hàng đầu. Luật thay đổi người do chấn thương vùng đầu từng được thử nghiệm và nay đã được IFAB đưa vào Luật bóng đá chính thức.

Nếu một cầu thủ bị nghi ngờ chấn động não, đội bóng sẽ được phép thay thêm một người mà không bị tính vào hạn mức 5 sự thay đổi người thông thường. Để đảm bảo công bằng chiến thuật, nếu một đội dùng quyền thay người đặc biệt này, đội đối phương cũng sẽ được cộng thêm một quyền thay người tương ứng.

Tiểu xảo dùng tay che miệng để “nhắn nhủ” những lời khó nghe với đối phương sẽ bị xử rất nặng tay tại World Cup 2026. Ban điều hành trọng tài FIFA cho phép trọng tài có quyền rút thẻ đỏ đối với cầu thủ nếu như anh này dùng tiểu xảo che miệng trong lúc cãi nhau với đối phương.

Prestiani trong khoảnh khắc dùng tay che miệng nói xấu Vinicius

Các nhà điều hành bóng đá đã làm căng với tiểu xảo như vậy tại Champions League vừa qua khi trọng tài phạt thẻ đỏ Gianluca Prestiani. Tiền đạo của Benfica trong lúc tranh cãi với Vinicius đã che miệng và nói những lời mang tính chất phân biệt chủng tộc.

Siết chặt vấn đề chăm sóc y tế

Tại World Cup 2026, FIFA yêu cầu cầu thủ được chăm sóc y tế trên sân phải rời sân. Và người này phải ở bên ngoài sân ít nhất 1 phút (tính từ thời điểm bước chân ra khỏi đường biên). Thay đổi này vừa giúp cầu thủ có thêm thời gian chăm sóc vừa hạn chế tối đa chiêu trò câu giờ.

Mạnh tay với chiêu trò tự ý bỏ cuộc để phản đối

Các cầu thủ Nam Mỹ hay châu Phi thường có thói quen bỏ ra khỏi sân để phản đối một quyết định nào đó của trọng tài mà họ coi là bất công. Nhưng nếu cầu thủ làm điều này ở World Cup 2026 thì sẽ rất tai hại. Theo thay đổi mới nhất, FIFA yêu cầu trọng tài phạt thẻ đỏ với cầu thủ tự ý bỏ ra bên ngoài. Bất cứ đội tuyển nào có hành vi phản đối tập thể cũng sẽ bị xử thua.