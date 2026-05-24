Harry Kane lập hat-trick, Bayern Munich vô địch Cup Quốc gia Đức

Trọng Đạt

TPO - Harry Kane ghi hat-trick giúp Bayern Munich đánh bại Stuttgart 3-0 trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức để hoàn tất cú đúp quốc nội mùa giải 2025/26. Tiền đạo người Anh tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của “Hùm xám” với phong độ bùng nổ trước thềm World Cup.

ap26143704750863.jpg

Bayern Munich đã khép lại mùa giải 2025/26 theo cách không thể ấn tượng hơn khi đánh bại Stuttgart 3-0 trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức diễn ra rạng sáng 24/5 (giờ Việt Nam), qua đó hoàn tất cú đúp quốc nội lần đầu tiên sau sáu năm.

Nhân vật trung tâm của đêm Berlin không ai khác ngoài Harry Kane. Đội trưởng tuyển Anh bùng nổ với cú hat-trick trong hiệp hai để đưa “Hùm xám” lên ngôi đầy thuyết phục.

Sau hiệp một gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi pressing quyết liệt của Stuttgart, Bayern đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 55. Từ pha phản công sắc lẹm, Michael Olise treo bóng chuẩn xác để Kane bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Bàn thắng giúp Bayern giải tỏa áp lực và càng chơi càng thanh thoát. Trong khi Stuttgart chưa kịp gượng dậy, Kane tiếp tục lên tiếng ở phút 80 bằng pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm. Sau cú sút đầu tiên đưa bóng dội xà ngang, tiền đạo 32 tuổi nhanh chóng chớp thời cơ từ tình huống bật ra, xoay người loại bỏ hậu vệ trước khi dứt điểm chìm đánh bại thủ môn Alexander Nübel.

ap26143749965960.jpg

Đến phút bù giờ, Kane hoàn tất cú hat-trick bằng quả phạt đền lạnh lùng, khép lại đêm thi đấu hoàn hảo của cá nhân anh cũng như Bayern Munich.

“Một chút kiên nhẫn đã tạo nên khác biệt", Kane chia sẻ sau trận. “Hiệp một thực sự khó khăn vì họ kèm người rất quyết liệt. Nhưng sang hiệp hai, chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn và thể hiện nhiều chất lượng hơn trong các pha xử lý. Bayern xứng đáng chiến thắng".

Tiền đạo người Anh đang thể hiện phong độ bùng nổ trước thềm World Cup khi đã ghi tới 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường mùa này. Anh cũng trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử ghi bàn ở mọi vòng đấu của Cúp Quốc gia Đức, bao gồm cả trận chung kết.

Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp Kane lập hat-trick, sau màn trình diễn tương tự trong trận thắng Cologne 5-1 ở vòng hạ màn Bundesliga ngày 16/5.

Dù vừa lỡ giấc mơ ăn ba sau thất bại trước Paris Saint-Germain ở bán kết Champions League, Bayern vẫn khép lại mùa giải bằng cú đúp quốc nội đầy thuyết phục. Và với phong độ hiện tại của Harry Kane, “gã khổng lồ xứ Bavaria” hoàn toàn có quyền mơ về những đỉnh cao lớn hơn ở mùa giải tới.

Trọng Đạt
#Harry Kane #Bayern Munich #Cúp Quốc gia Đức #chung kết #bóng đá Đức #đội tuyển Anh #cú đúp

