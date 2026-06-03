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Thể thao

Lionel Messi và loạt tuyển thủ Argentina phải tập riêng trước World Cup 2026

Hương Ly

TPO - Lionel Messi phải tập riêng trong buổi tập đầu tiên của tuyển Argentina tại Mỹ. Một loạt tuyển thủ khác của nhà ĐKVĐ thế giới đang gặp trục trặc về thể lực hoặc dính chấn thương.

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Đội trưởng Lionel Messi đã phải tập riêng do chấn thương gân khoeo. Trước đó, ngôi sao 38 tuổi bị căng cơ đùi trái trong trận đấu của Inter Miami, hiện chỉ có thể vận động nhẹ và tập các bài đặc biệt để bổ trợ cho việc hồi phục chấn thương. Đội ngũ y tế Argentina tự tin về việc Messi sẽ kịp hồi phục để ra sân ở trận mở màn World Cup 2026, chạm trán Algeria vào ngày 16/6.

Bên cạnh Messi, tình hình nhân sự của nhà đương kim vô địch thế giới đang rối loạn khi một loạt cái tên khác gặp trục trặc về thể trạng. Emiliano Martinez, Nico Paz, Leandro Paredes, Nico Gonzalez, Thiago Almada, Gonzalo Montiel và Nahuel Molina cũng tập riêng.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), nhóm cầu thủ này được bố trí các bài tập chuyên biệt, với sự kèm cặp của đội ngũ bác sĩ trị liệu. Tình hình của 7 cầu thủ khá tích cực. HLV Lionel Scaloni kỳ vọng tất cả đủ điều kiện để chơi trận mở màn.

Ở chiều ngược lại, HLV Lionel Scaloni nhận tin tích cực về tình hình hồi phục chấn thương của trung vệ Cristian Romero và tiền đạo Julian Alvarez. Hai trụ cột của Argentina được bác sĩ bật đèn xanh để tập luyện trở lại cùng đồng đội. Romero và Alvarez cũng hoàn thành trọn vẹn giáo án tập luyện cùng cả đội.

Romero hồi phục chấn thương bong gân đầu gối phải. Alvarez cũng gần lấy lại 100% thể lực sau thời gian dài ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá từ ngày 5/5.

Trên đất Mỹ, Argentina chuẩn bị chơi trận giao hữu tiếp theo gặp Honduras. Theo kế hoạch của AFA, sau trận đấu với Honduras, thầy trò HLV Scaloni có màn tổng duyệt cuối cùng gặp tuyển Iceland tại Auburn, Alabama vào ngày 9/6.

Tròn một tuần sau đó, Argentina bước vào chiến dịch vòng bảng World Cup 2026, với trận ra quân gặp Algeria. Ở hai lượt trận tiếp theo của vòng bảng, nhà đương kim vô địch thế giới lần lượt đụng độ tuyển Áo vào ngày 22/6 và Jordan vào ngày 27/6 tại Arlington, Texas.

Hương Ly
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