Đường đến World Cup 2026 của Tây Ban Nha: Đôi cánh Yamal - Williams và tham vọng xưng vương

TPO - Bước vào World Cup 2026 với tư thế của nhà đương kim vô địch EURO, đội tuyển Tây Ban Nha sở hữu một tập thể đồng đều, kết hợp giữa sức trẻ và bản lĩnh. Dưới sự chèo lái của HLV Luis de la Fuente, "La Roja" đã sẵn sàng trở lại đỉnh cao thế giới sau 16 năm chờ đợi.

Hạng mục Thông tin Liên đoàn UEFA HLV trưởng Luis de la Fuente Đội trưởng Rodri Số lần dự World Cup 16 lần Thành tích tốt nhất Vô địch World Cup 2010 Cách giành vé dự WC 2026 Vượt qua vòng bảng Ngôi sao đáng chú ý Lamine Yamal Mục tiêu ở WC 2026 Vô địch

Hành trình vượt qua vòng loại

Tây Ban Nha thể hiện phong độ hủy diệt tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khi rơi vào bảng E cùng các đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia và Bulgaria.

Các học trò của HLV Luis de la Fuente khởi động chiến dịch vòng loại suôn sẻ bằng trận thắng 3-0 trên sân của Bulgaria. Sức mạnh của nhà đương kim vô địch EURO tiếp tục được thể hiện bằng màn trình diễn hoàn hảo trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ hai. Trận này, Mikel Merino rực sáng với một cú hat-trick, mang về thắng lợi đậm đà 6-0 cho "La Roja". Tiếp đó, đội tuyển xứ sở bò tót vượt qua Georgia với tỷ số 2-0 ở trận lượt đi nhờ công của Yeremy Pino và Mikel Oyarzabal.

Bước vào giai đoạn lượt về, Tây Ban Nha tăng tốc mạnh mẽ và liên tiếp trút những cơn mưa bàn thắng vào lưới các đối thủ. Họ giành liên tiếp hai chiến thắng cùng có tỷ số cách biệt 4-0 trước Bulgaria và Georgia. Dù bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm chân 2-2 trong một trận cầu rượt đuổi kịch tính ở lượt đấu cuối cùng tại Sevilla, Tây Ban Nha vẫn bảo toàn mạch bất bại.

Kết thúc 6 lượt trận, Tây Ban Nha thu về 16 điểm để chễm chệ ở ngôi đầu bảng E. Hàng công thăng hoa, trong khi hệ thống phòng ngự vận hành kiên cường khi chỉ bị lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn. "Cơn cuồng phong đỏ" chính thức sở hữu tấm vé trực tiếp đến Bắc Mỹ, sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn tại chiến dịch vô địch thế giới.

Cách chơi của Tây Ban Nha

HLV Luis de la Fuente đã rèn giũa Tây Ban Nha thành một tập thể chơi bóng linh hoạt và ưu tiên tấn công trực diện. Ông kế thừa tư duy kiểm soát bóng áp đảo theo đúng bản sắc "La Roja", nhưng mạnh dạn cắt bỏ những đường chuyền ngang không hiệu quả, vốn làm giảm tốc độ. Tây Ban Nha hiện tại chú trọng tốc độ lên bóng, liên tục khai thác các khoảng trống ở hai bên sườn hàng phòng ngự đối phương. Sự thay đổi này giúp lối chơi của "La Roja" trở nên gọn gàng và mang tính sát thương cao hơn.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chiến thuật của Tây Ban Nha nằm ở khả năng tấn công mạnh mẽ từ hai cánh. Họ sử dụng những cầu thủ chạy cánh có tốc độ nhanh và kỹ năng xử lý bóng cực tốt. Sự hiện diện của hai cầu thủ trẻ Lamine Yamal và Nico Williams mang đến những pha đi bóng lắt léo và khó đoán.



Yamal lần đầu dự World Cup.

Hai cầu thủ này không chỉ đá bám biên để tạt bóng mà sẵn sàng di chuyển cắt mặt để tự dứt điểm. Việc di chuyển linh hoạt của họ thu hút hậu vệ đối phương, mở ra không gian rộng lớn cho các đồng đội tuyến sau. Đôi cánh xuất sắc Lamine Yamal và Nico Williams phá vỡ cấu trúc của những hàng phòng ngự lùi sâu, tạo điều kiện cho các tiền vệ xâm nhập vòng cấm.

Để hoàn thiện hệ thống này, Tây Ban Nha sở hữu những tiền vệ trung tâm thông minh, đóng vai trò điều tiết nhịp độ và kiến thiết ở giữa sân. Rodri như mọi khi là điểm trung chuyển, luân chuyển trái bóng nhịp nhàng sang hai cánh để kéo dãn cự ly đội hình đối phương.

Trong khi đó, Pedri và Fabian Ruiz di chuyển linh hoạt trong những không gian chật hẹp, thực hiện những pha chuyền bóng một chạm rất nhanh để vượt qua lớp phòng ngự áp sát. Hàng tiền vệ Tây Ban Nha duy trì từ EURO 2024 đến World Cup 2026, vẫn có chất lượng đồng đều bậc nhất.

Bên cạnh khả năng tấn công hiệu quả, Tây Ban Nha còn biến chiến thuật gây áp lực ở phần sân đối phương (pressing tầm cao) thành vũ khí mạnh trong vài năm qua, thay vì ưu tiên kiểm soát bóng áp đảo.



Ngôi sao đáng chú ý

Ngôi sao số 1 Lamine Yamal: Giữa một rừng sao của Tây Ban Nha ở World Cup 2026, Yamal vẫn là cái tên được ưu tiên cầm bóng và thực hiện các pha xử lý mang dấu ấn cá nhân. HLV Luis de la Fuente cho phép Yamal làm điều đó khi anh chỉ mới 16 tuổi và lần đầu bước ra sân khấu lớn là EURO 2024. Sau 2 năm, Yamal hoàn thiện về thể chất lẫn kỹ năng chơi bóng. Tất cả cùng chờ đợi thần đồng này sẽ tỏa sáng tương tự cách mà Lionel Messi từng chào sân ấn tượng tại World Cup 2006.

Pedri có tầm ảnh hưởng quan trọng.

Trụ cột tuyến giữa Rodri: Bộ ba Rodri, Pedri và Fabian Ruiz đều xuất sắc. Nhưng để chỉ ra người quan trọng nhất, đó là Rodri. Tiền vệ Man City đóng vai trò như cỗ máy đếm nhịp và chia bài của Tây Ban Nha. Ở mùa giải 2025/2026, Rodri dần lấy lại phong độ và tự tin sau chấn thương nặng. Đó là tin vui cho Tây Ban Nha khi cầu thủ này vẫn là lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ phòng ngự.

Rodri chơi bóng với tư duy vượt trội, biết rõ cách làm dịu nhịp độ trận đấu hoặc tăng tốc bất ngờ bằng những đường chuyền dài sắc bén. Khả năng đọc hiểu trận đấu giúp anh dễ dàng thoát khỏi sự vây bắt và kiểm soát khu vực giữa sân.

Rodri còn đóng vai trò như một tấm khiên phòng ngự vững chắc, thường xuyên cắt bóng giải nguy kịp thời. Khi đội nhà bế tắc, những cú sút xa sấm sét của cầu thủ này là vũ khí nguy hiểm.

Điểm mạnh của Tây Ban Nha

Hàng tiền vệ chất lượng cao: Tây Ban Nha nắm trong tay hàng tiền vệ di chuyển linh hoạt, kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng sáng tạo bậc nhất hiện tại. Ba tiền vệ trung tâm Rodri, Pedri và Fabian Ruiz hợp thành khối hoàn hảo ở giữa sân. Trên ghế dự bị Tây Ban Nha còn có Zubimendi, Gavi đều là các phương án chất lượng cao.

Đôi cánh đột biến: Từ EURO 2024, Tây Ban Nha cho tất cả thấy sự đáng sợ trong các tình huống tấn công biên. Nico Williams và Lamine Yamal mang đến sức trẻ, tốc độ cao và những pha xử lý chất lượng, từ phối hợp đến độc lập tác chiến. Khi đối thủ tập trung quá nhiều vào các pha tấn công trung lộ của Tây Ban Nha, họ dễ bị Williams, Yamal trừng phạt.



Đẳng cấp và bản lĩnh: Sự kết hợp giữa các cầu thủ lớn tuổi nhiều kinh nghiệm và cầu thủ trẻ đầy khao khát tạo nên tập thể Tây Ban Nha chất lượng và có tính cân bằng cao. Họ đã trở lại đỉnh cao từ ngôi vương EURO 2024. Sau 2 năm, thế hệ vàng tiếp theo của bóng đá Tây Ban Nha ngày càng trưởng thành và đã đến độ chín.

Điểm yếu và dấu hỏi

Thiếu tiền đạo mũi nhọn thực sự: Tây Ban Nha sở hữu hàng tiền vệ và dàn cầu thủ chạy cánh ở đẳng cấp cao nhưng vẫn không có tiền đạo cắm hàng đầu. Họ thiếu một cầu thủ ghi bàn có bản năng nhạy bén để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng quyết định.



Rủi ro khi dâng cao đội hình: Lối chơi áp sát và dồn ép buộc hàng phòng ngự Tây Ban Nha thường xuyên dâng cao sát vạch giữa sân. Việc này tạo ra khoảng trống lớn sau lưng các hậu vệ, dễ bị đối phương phản công. Chỉ cần một đường chuyền dài chuẩn xác, đối thủ có thể đặt khung thành Tây Ban Nha vào tình trạng nguy hiểm.

Lịch thi đấu Tây Ban Nha

"La Roja" bắt đầu hành trình World Cup 2026 bằng trận ra quân gặp Cabo Verde lúc 23h00 ngày 15/6. Sau đó, họ chạm trán Saudi Arabia vào lúc 23h00 ngày 21/6. Trận đấu cuối cùng đầy kịch tính với đối thủ duyên nợ Uruguay sẽ diễn ra lúc 07h00 ngày 27/6 nhằm cạnh tranh ngôi đầu.

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Tây Ban Nha có sức mạnh vượt trội ở bảng đấu. Uruguay là chướng ngại vật lớn nhất với "La Roja" ở chiến dịch vòng bảng. Tuy nhiên, Uruguay cũng sa sút nhiều trong thời gian gần đây. Chỉ cần chơi đúng phong độ, Tây Ban Nha không gặp khó khăn để vượt qua vòng bảng. Tại World Cup 2026, mục tiêu của Tây Ban Nha là chức vô địch sau 16 năm chờ đợi. Họ được giới chuyên môn xếp vào vị trí đội tuyển mạnh nhất và sáng cửa vô địch nhất.