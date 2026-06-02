Thể thao

Liverpool chốt thuyền trưởng mới sau khi chia tay Arne Slot

Trọng Đạt

TPO - Liverpool đang ở rất gần việc bổ nhiệm Andoni Iraola vào vị trí huấn luyện viên, sau khi chia tay nhà cầm quân Arne Slot vào cuối tuần trước.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Liverpool đã hoàn tất những bước quan trọng trong quá trình đàm phán với chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Ngay sau khi chia tay Arne Slot, ban lãnh đạo Liverpool đã đưa Iraola vào tầm ngắm. Nhà cầm quân 43 tuổi được đánh giá cao nhờ triết lý bóng đá hiện đại, lối chơi giàu năng lượng cùng những thành công trong thời gian dẫn dắt Bournemouth.

Giám đốc thể thao Richard Hughes trực tiếp chỉ đạo các cuộc đàm phán. Ông này từng có quãng thời gian làm việc cùng Iraola tại Bournemouth. Mối quan hệ thân thiết giữa hai bên được xem là yếu tố quan trọng giúp cuộc thương thảo diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Bên cạnh việc hoàn tất hợp đồng với tân HLV trưởng, Liverpool cũng đang lên kế hoạch xây dựng bộ khung ban huấn luyện mới. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Iraola mong muốn đưa trợ lý thân cận Tommy Elphick tới Anfield để tiếp tục đồng hành trong chặng đường sắp tới.

Iraola gây tiếng vang lớn trong những mùa giải gần đây cùng Bournemouth. Ở mùa giải 2025/26, đội bóng miền Nam nước Anh trình diễn phong độ ấn tượng với chuỗi 18 trận bất bại ở giai đoạn cuối mùa, cán đích ở vị trí thứ sáu Premier League và giành vé dự Europa League. Đáng chú ý, Bournemouth chỉ kém Liverpool ba điểm trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Liverpool sẽ đặt niềm tin vào một trong những HLV trẻ triển vọng nhất châu Âu hiện nay, với kỳ vọng mở ra một chu kỳ thành công mới sau kỷ nguyên đáng nhớ của Arne Slot.

#Liverpool #Andoni Iraola #HLV #Bournemouth #Chuyển nhượng #Anfield

