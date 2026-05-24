Nhận định Liverpool vs Brentford, 22h00 ngày 24/5: Lời chia tay đẹp

TPO - Nhận định bóng đá trận Liverpool vs Brentford, vòng 38 giải Ngoại hạng Anh, lúc 22h00 ngày 24/5. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sân nhà Anfield có thể sẽ tiếp thêm sức mạnh để The Reds giành chiến thắng đầy cảm xúc trong ngày hạ màn mùa giải.

Nhận định trước trận đấu

Mùa giải 2025/26 đáng thất vọng với Liverpool sẽ khép lại bằng trận tiếp đón Brentford cuối tuần này. Ngay cả khi giành chiến thắng, Liverpool vẫn sẽ kết thúc mùa giải với số điểm thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

HLV Slot từng được kỳ vọng sẽ đưa The Reds trở lại cuộc đua vô địch sau mùa hè đầu tư mạnh tay với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 450 triệu bảng. Thế nhưng, thay vì cạnh tranh ngôi vương, Liverpool lại sa sút đúng giai đoạn quyết định.

Nếu tiếp tục gục ngã trước Brentford, đội chủ sân Anfield sẽ nhận thất bại thứ ba trong bốn trận gần nhất, đồng thời nối dài chuỗi không thắng lên con số bốn.

Hàng thủ đang trở thành vấn đề lớn nhất với đội bóng thành phố cảng. Trận thua 2-4 trước Aston Villa hôm 15/5 là trận thứ năm liên tiếp Liverpool không thể giữ sạch lưới. Đáng lo hơn, họ đã thủng lưới tới tám bàn chỉ trong ba vòng gần nhất tại Premier League.

Anfield từng là điểm tựa vững chắc, nhưng giờ cũng không còn mang đến cảm giác bất khả xâm phạm. Liverpool chỉ thắng hai trong năm trận sân nhà gần đây, còn lại là ba trận hòa. Hiệu suất ghi bàn của họ cũng suy giảm đáng kể khi chỉ ghi đúng một bàn ở bốn trong bảy lần tiếp đón các đội thuộc top 9 hiện tại. Tính rộng hơn, The Reds chỉ ghi tối đa một bàn ở năm trong chín trận sân nhà gần nhất.

Trong khi đó, Brentford lại bước vào vòng đấu cuối với động lực cực lớn. Đội bóng thành London vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa tới. Họ hiện bằng điểm với Chelsea, đội đang giữ vị trí thứ 8 cùng suất dự Europa Conference League và chỉ kém Brighton & Hove Albion hai điểm trong cuộc đua giành vị trí thứ 7 dự Europa League.

Dù vậy, hành trình của Brentford cũng không thực sự suôn sẻ. Đội bóng của HLV Keith Andrews chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất tại Premier League, dù cũng chỉ thua 2 trận trong chuỗi này. Phong độ sân khách là điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn cả khi Brentford đã trải qua 4 chuyến xa nhà liên tiếp không thắng.

Khả năng tấn công của “Bầy ong” cũng thiếu ổn định khi họ tịt ngòi ở 3 trong 4 trận sân khách gần nhất. Ở chiều ngược lại, hàng thủ lại thường xuyên mắc sai lầm khi để thủng lưới ít nhất 2 bàn ở 7 trong tổng số 11 trận gần đây tại Premier League.

Dẫu vậy, Brentford có lý do để tự tin trước chuyến hành quân tới Merseyside. Ở lần chạm trán hồi tháng 10/2025 tại Gtech Community Stadium, họ từng đánh bại Liverpool với tỷ số 3-2 trong trận cầu giàu cảm xúc. Đó cũng là lời cảnh báo rằng Anfield cuối tuần này có thể trở thành sân khấu cho thêm một cú sốc nữa, trong bối cảnh Liverpool đã đánh mất hình ảnh của một ứng viên hàng đầu nước Anh.

Thông tin lực lượng

Bên cạnh áp lực thành tích, bầu không khí tại Anfield lúc này còn bị bao trùm bởi những dấu hỏi liên quan đến tương lai và nội bộ đội bóng. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Mohamed Salah khi xuất hiện nhiều tranh luận về việc liệu ngôi sao người Ai Cập có được HLV Arne Slot điền tên vào đội hình xuất phát hay không.

Salah được cho là đã đăng tải thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội sau thất bại gần đây của Liverpool, làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ không còn êm đẹp với Slot. Trong bối cảnh chân sút 33 tuổi chuẩn bị chia tay Liverpool vào cuối mùa, việc gạch tên anh khỏi đội hình chính ở trận cuối tại Anfield gần như chắc chắn sẽ tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.

Không chỉ Salah, trận đấu với Brentford còn có thể là lời chia tay sân Anfield của Andrew Robertson, một trong những biểu tượng thành công của Liverpool dưới kỷ nguyên Jurgen Klopp. Trong khung gỗ, Alisson Becker cũng được kỳ vọng sẽ trở lại bắt chính, có thể lần cuối cùng anh thi đấu cho đội chủ sân Anfield.

Ở chiều ngược lại, Brentford nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu mang ý nghĩa quyết định với cuộc đua châu Âu. Thủ thành Caoimhin Kelleher và trung vệ Sepp van den Berg có khả năng xuất phát đối đầu đội bóng cũ. Jordan Henderson được kỳ vọng sẽ tái xuất.

Trên hàng công, Brentford sở hữu không ít nhân tố có thể tạo khác biệt. Đại diện thành London được đánh giá nguy hiểm nhất khi tiền đạo Igor Thiago đá cặp cùng Dango Ouattara và Kevin Schade, bộ ba giàu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái, đủ sức khiến hàng thủ của Liverpool tiếp tục trải qua một buổi tối đầy sóng gió.

Đội hình dự kiến Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha; Gakpo Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago ​ Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-1 Brentford

