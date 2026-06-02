Thể thao

Tuyển Brazil lên đường dự World Cup 2026 bằng nghi thức đặc biệt

Hương Ly

TPO - Hai chiếc xe cứu hỏa được bố trí 2 bên, đồng loạt phun vòi rồng khi máy bay chở tuyển Brazil lăn bánh qua. Đây là nghi thức để vinh danh và hy vọng mang lại sự may mắn cho Selecao ở World Cup 2026.

Vòi rồng tiễn toàn đội Brazil sang Mỹ.

Chiều 2/6, chuyên cơ của tuyển Brazil lăn bánh từ Sân bay Quốc tế Galeao (Rio de Janeiro) đến New Jersey (Mỹ), bắt đầu hành trình săn cúp Vàng của thầy trò Carlo Ancelotti.

Trước đó, toàn bộ thành viên tuyển Brazil tham gia buổi lễ tri ân và chia tay đặc biệt tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) ở Barra da Tijuca. HLV Ancelotti thay mặt toàn đội phát biểu, thể hiện quyết tâm chiến thắng tại World Cup 2026. Sau đó, toàn đội tham quan Bảo tàng Đội tuyển Quốc gia Brazil, nơi trưng bày toàn bộ thành tích của Selecao, trong đó có 5 chiếc cúp World Cup.

Một ngày trước, Brazil đá giao hữu với Panama trên sân Maracana. 70.000 cổ động viên Brazil góp mặt để động viên thầy trò Ancelotti trước khi lên đường sang Mỹ. Selecao đáp lại tình cảm của CĐV bằng trận thắng tưng bừng 6-2. Vinicius Junior ghi bàn từ phút đầu tiên, mở ra thế trận phóng khoáng và tràn ngập bàn thắng.


Các tuyển thủ Brazil rạng rỡ lên đường dự World Cup 2026.

Selecao sẽ chơi trận giao hữu cuối cùng với Ai Cập tại sân Huntington Bank Field ở Cleveland. Tại World Cup 2026, đội tuyển Brazil nằm ở Bảng C cùng với các đội tuyển Morocco, Haiti và Scotland. Đây là bảng đấu khó khăn cho thầy trò Ancelotti khi Morocco có chất lượng đội hình tốt. Scotland cũng đáng gờm với đội hình quy tụ nhiều cầu thủ đang chơi ở đẳng cấp cao tại châu Âu.

Người dân Brazil chờ đợi nhiều vào tài cầm quân của HLV Ancelotti. Sau những kỳ World Cup liên tiếp thất bại với HLV quốc nội, CBF thay đổi chiến lược, tìm tới một chiến lược gia châu Âu đẳng cấp. Họ theo đuổi Ancelotti nhiều năm trời trước khi nhận được cái gật đầu từ ông thầy người Ý.

HLV Ancelotti mang đến cho Brazil sự kỷ luật và lối chơi thực dụng, trên nền tảng là chất ngẫu hứng Samba quen thuộc. Trong đội hình Brazil dự World Cup 2026, HLV Ancelotti khiến tất cả vỡ òa khi triệu tập Neymar. Ngược lại, ông thầy người Ý cũng hứng chỉ trích vì bỏ qua một số cái tên đang có phong độ cao như Joao Pedro.

