Lukaku ghi bàn giúp Bỉ thắng Croatia trước thềm World Cup 2026

TPO - Romelu Lukaku đánh dấu màn tái xuất đội tuyển Bỉ bằng bàn thắng quốc tế thứ 90 trong sự nghiệp, góp công giúp "Quỷ đỏ" giành chiến thắng 2-0 trước Croatia trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên Lukaku khoác áo tuyển Bỉ sau gần một năm vắng mặt. Được tung vào sân từ ghế dự bị ở phút 72, tiền đạo 33 tuổi nhanh chóng để lại dấu ấn bằng pha bứt tốc và dứt điểm uy lực đánh bại thủ môn Croatia, qua đó nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia lên con số 90.

Bàn thắng này cũng mang ý nghĩa đặc biệt với chân sút đang khoác áo Napoli, sau một mùa giải không như kỳ vọng ở cấp CLB khi thường xuyên gặp vấn đề chấn thương và không có nhiều cơ hội thi đấu.

Trước đó, tuyển Bỉ vượt lên nhờ pha lập công của đội trưởng Tielemans phút 38. Bàn thắng xuất phát từ tình huống đi bóng tốc độ bên cánh trái của Jérémy Doku, khiến hàng thủ Croatia lúng túng phá bóng và tạo cơ hội cho tiền vệ này dễ dàng dứt điểm cận thành.

Trận đấu cũng là dịp để hai đội thử nghiệm đội hình trước ngày lên đường dự World Cup 2026. Croatia thực hiện tới 10 sự thay đổi nhân sự, trong khi Bỉ có 8 cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị.

Sau trận đấu, các tuyển thủ Bỉ đều nhấn mạnh rằng đội bóng đang sở hữu nhiều cá nhân chất lượng, nhưng yếu tố quan trọng nhất trước thềm World Cup 2026 vẫn là sự đoàn kết và tinh thần tập thể.

Tại World Cup 2026, tuyển Bỉ sẽ mở màn bảng G bằng cuộc chạm trán Ai Cập vào ngày 15/6 tại Seattle. Trong khi đó, Croatia sẽ khởi đầu hành trình ở bảng L bằng trận gặp tuyển Anh ngày 17/6 tại Dallas.

Chiến thắng trước Croatia không chỉ mang lại sự tự tin cho tuyển Bỉ mà còn đánh dấu sự trở lại đầy hứa hẹn của Lukaku, chân sút vẫn được kỳ vọng sẽ là đầu tàu trên hàng công của "Quỷ đỏ" tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.