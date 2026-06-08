Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

TPO - Chiều 8/6, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Lương Quốc Đoàn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Chiều 8/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Trước đó, Đại hội đã bầu 81 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; đồng thời bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Lương Quốc Đoàn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Bốn Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX đều tái đắc cử, gồm ông Phan Như Nguyện, ông Phạm Tiến Nam, bà Bùi Thị Thơm và ông Nguyễn Xuân Định.

Cùng với đó, Hội nghị đã bầu 9 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Tiến Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra trong hai ngày 7-8/6 tại Hà Nội, với sự tham dự của 598 đại biểu đại diện cho hàng triệu hội viên nông dân cả nước. Đại hội đã thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2026-2031, hướng tới xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân giàu có.