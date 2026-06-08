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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Thái Lan

Bình Giang - Như Ý

TPO - Chiều nay (8/6), Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại trụ sở Chính phủ.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Như Ý

Chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul đến Việt Nam lần này nối tiếp chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan từ ngày 27 - 29/5.

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Thái Lan đã đạt được những bước phát triển ngày càng mạnh mẽ trong hợp tác, cả về bề rộng và chiều sâu. Ngày nay, với khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

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Hai Thủ tướng đứng trên bục danh dự nghe cử hành quốc thiều hai nước. Ảnh: Như Ý
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Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự. Ảnh: Như Ý

Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt hơn 22 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm trước đó.

Chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul lần này sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác giữa hai nước về thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối logistics, năng lượng sạch, an ninh lương thực và phát triển nguồn nhân lực.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc hội đàm. Ảnh: Như Ý
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Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Như Ý
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Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng và quan chức cấp cao Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Việc Thủ tướng Thái Lan tham dự trực tiếp Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ trong quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng, thúc đẩy đoàn kết, thúc đẩy đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công các thách thức hiện nay.

Bình Giang - Như Ý
#Thủ tướng Thái Lan #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Diễn đàn Tương lai ASEAN

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