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Mưa lớn nhất từ đầu mùa, lũ trên nhiều sông ở miền Bắc

Nguyễn Hoài

TPO - Đợt mưa trên diện rộng từ chiều nay (8/6) dự báo sẽ khiến lũ dâng 2-4m trên nhiều hệ thống sông ở miền Bắc, làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Chiều nay (8/6), khối không khí lạnh hiếm gặp từ phương Bắc đã áp sát biên giới nước ta, mưa dông diện rộng đã xuất hiện trên khu vực vùng núi Bắc Bộ với cường độ lớn. Tại khu vực này, nhiệt độ đã giảm khoảng 7-10 độ trong chiều nay.

Dự báo chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

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Lúc 15h40 chiều nay, không khí lạnh đã lấn sâu xuống vùng núi Bắc Bộ nước ta.
﻿Nguồn: hymetnet.gov.vn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối nay đến đêm mai (9/6), khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-160mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đáng lưu ý, không khí lạnh cũng gây mưa cho cả khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị trong chiều và tối 9/6 với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Do ảnh hưởng của đợt mưa dông diện rộng lớn nhất từ đầu mùa, dự báo chiều tối nay (8/6) đến ngày 10/6, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ dâng từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2.

Lũ dâng nhanh trên các sông làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại những nơi trũng thấp.

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Lũ có thể dâng từ 2-4m trên nhiều hệ thống sông miền Bắc. Ảnh minh họa: Lũ trên sông Gâm.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm nay trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Hà Nội từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Khu vực trung tâm và phía tây thành phố dự báo sẽ mưa lớn hơn phía bắc và phía nam.

Từ đêm 8/6, Hà Nội trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ, cao nhất từ 26-28 độ.

Dự báo trong các ngày từ 10-12/6, miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác nhưng cường độ không lớn, thời tiết mát mẻ trong mùa hè. Từ khoảng 13/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng trở lại nhưng không gay gắt.

Nguyễn Hoài
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