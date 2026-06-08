Hình ảnh đồng lúa Việt Nam trong MV World Cup huyền thoại

TPO - Khi World Cup đến gần ngày khai màn, bản hit "Wavin' Flag" của K'naan lại được đông đảo khán giả tìm đến nghe lại.

Nhiều khán giả thất vọng vì album nhạc World Cup 2026, dù ở đó "Nữ hoàng Latin" góp giọng trong ca khúc chủ đề Dai Dai. Tiếp đó, streamer số một IshowSpeed tung MV World Cup (Champions) gây sốt toàn cầu nhưng chưa xóa nhòa được những cơn sốt âm nhạc ở các kỳ World Cup trước.

Và rồi, khán giả tìm về loạt bản hit nhạc World Cup trong quá khứ như Waka Waka, La La La, Live It Up và Wavin' Flag để nghe lại. Waka Waka - nhạc cổ động World Cup thành công nhất lịch sử - tăng lượt view/stream (xem MV/nghe nhạc trực tuyến) chóng mặt trong vài tuần gần đây. Một MV khác cũng ra đời ở dịp World Cup 2010 là Wavin' Flag cũng tăng view ấn tượng.

Hình ảnh Việt Nam trong MV Wavin' Flag.

Wavin' Flag được Coca-Cola chọn làm bài hát trong chiến dịch quảng bá toàn cầu cho World Cup 2010. Một MV mộc mạc, dân dã, với kinh phí sản xuất kém rất xa Waka Waka. Dù vậy, Wavin' Flag tạo ra hiệu ứng khổng lồ với giai điệu hùng tráng và hứng khởi của nhịp bộ gõ châu Phi đặc trưng.

MV Wavin' Flag có nhiều cảnh quay được thực hiện tại Việt Nam. Cụ thể là cánh đồng lúa xanh mướt ở Nha Trang (Khánh Hòa), những đứa trẻ nông thôn đang say mê đuổi theo quả bóng. Khi MV gây sốt toàn cầu, khán giả Việt không nhận ra cánh đồng lúa là ở Việt Nam.

Sau đó, ê-kíp của K'naan tung hậu trường của MV. Khán giả nhận ra chiếc xe mang biển số 79 (Khánh Hòa) và giọng nói của người Việt cất lên. Hàng chục người say sưa xem K'naan diễn xuất trong MV, với set quay đơn giản và mộc mạc, trông không giống sản phẩm sẽ thu hút hàng trăm triệu view và gây sốt toàn cầu. Có lẽ những khán giả có mặt ở đó, chứng kiến trực tiếp khó hình dung ra cảnh đây là sản phẩm âm nhạc tầm cỡ quốc tế.

Sau 16 năm, Wavin' Flag vẫn là ca khúc kinh điển về World Cup. Đoạn hook ăn tiền với "Oh hố Ô hố Ô..." khiến người nghe ấn tượng từ những giây đầu tiên. Sự dồn dập của bộ trống trong tổng thể bản phối, với nhịp snare, djembe và các bộ gõ đặc trưng của châu Phi, tạo ra cảm giác hối hả chờ đợi đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2010 là giải đấu để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả. Thành công của các bản nhạc cổ động, đặc biệt là Waka Waka và Wavin' Flag góp công lớn cho sự lan tỏa của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tổ chức ở châu Phi.