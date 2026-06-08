Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hình ảnh đồng lúa Việt Nam trong MV World Cup huyền thoại

Hương Ly

TPO - Khi World Cup đến gần ngày khai màn, bản hit "Wavin' Flag" của K'naan lại được đông đảo khán giả tìm đến nghe lại.

Nhiều khán giả thất vọng vì album nhạc World Cup 2026, dù ở đó "Nữ hoàng Latin" góp giọng trong ca khúc chủ đề Dai Dai. Tiếp đó, streamer số một IshowSpeed tung MV World Cup (Champions) gây sốt toàn cầu nhưng chưa xóa nhòa được những cơn sốt âm nhạc ở các kỳ World Cup trước.

Và rồi, khán giả tìm về loạt bản hit nhạc World Cup trong quá khứ như Waka Waka, La La La, Live It UpWavin' Flag để nghe lại. Waka Waka - nhạc cổ động World Cup thành công nhất lịch sử - tăng lượt view/stream (xem MV/nghe nhạc trực tuyến) chóng mặt trong vài tuần gần đây. Một MV khác cũng ra đời ở dịp World Cup 2010 là Wavin' Flag cũng tăng view ấn tượng.

anh-man-hinh-2026-06-08-luc-155025.png
anh-man-hinh-2026-06-08-luc-155014.png
anh-man-hinh-2026-06-08-luc-154957.png
anh-man-hinh-2026-06-08-luc-154947.png
Hình ảnh Việt Nam trong MV Wavin' Flag.

Wavin' Flag được Coca-Cola chọn làm bài hát trong chiến dịch quảng bá toàn cầu cho World Cup 2010. Một MV mộc mạc, dân dã, với kinh phí sản xuất kém rất xa Waka Waka. Dù vậy, Wavin' Flag tạo ra hiệu ứng khổng lồ với giai điệu hùng tráng và hứng khởi của nhịp bộ gõ châu Phi đặc trưng.

MV Wavin' Flag có nhiều cảnh quay được thực hiện tại Việt Nam. Cụ thể là cánh đồng lúa xanh mướt ở Nha Trang (Khánh Hòa), những đứa trẻ nông thôn đang say mê đuổi theo quả bóng. Khi MV gây sốt toàn cầu, khán giả Việt không nhận ra cánh đồng lúa là ở Việt Nam.

Sau đó, ê-kíp của K'naan tung hậu trường của MV. Khán giả nhận ra chiếc xe mang biển số 79 (Khánh Hòa) và giọng nói của người Việt cất lên. Hàng chục người say sưa xem K'naan diễn xuất trong MV, với set quay đơn giản và mộc mạc, trông không giống sản phẩm sẽ thu hút hàng trăm triệu view và gây sốt toàn cầu. Có lẽ những khán giả có mặt ở đó, chứng kiến trực tiếp khó hình dung ra cảnh đây là sản phẩm âm nhạc tầm cỡ quốc tế.

Sau 16 năm, Wavin' Flag vẫn là ca khúc kinh điển về World Cup. Đoạn hook ăn tiền với "Oh hố Ô hố Ô..." khiến người nghe ấn tượng từ những giây đầu tiên. Sự dồn dập của bộ trống trong tổng thể bản phối, với nhịp snare, djembe và các bộ gõ đặc trưng của châu Phi, tạo ra cảm giác hối hả chờ đợi đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2010 là giải đấu để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả. Thành công của các bản nhạc cổ động, đặc biệt là Waka WakaWavin' Flag góp công lớn cho sự lan tỏa của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tổ chức ở châu Phi.

Hương Ly
#World Cup #Wavin' Flag #Việt Nam #cánh đồng lúa #nhạc cổ động #K'naan #MV #world cup 2026 #nhạc world cup 2026 #tin world cup 2026 #lịch thi đấu world cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe