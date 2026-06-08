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Nhận định U19 Thái Lan vs U19 Malaysia, 20h00 ngày 8/6: Đâu là tỷ số có lợi cho U19 Việt Nam?

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá U19 Thái Lan vs U19 Malaysia, vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026, lúc 20h00 ngày 8/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cơ hội vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 của U19 Việt Nam sẽ thắp sáng nếu trận đấu giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia có tỷ số hòa.

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Nhận định trước trận U19 Thái Lan vs U19 Malaysia

Tại bảng C, hai đội tuyển cùng có 6 điểm sau 2 trận. U19 Thái Lan tạm thời xếp trên với hiệu số vượt trội, sau trận thắng đậm 9-0 của "Tiểu voi chiến" trước U19 Brunei. Hướng đến trận cuối vòng bảng, 2 đội quyết tâm thắng để chắc chắn vào bán kết giải đấu. Nếu cầm hòa, U19 Thái Lan đi tiếp và U19 Malaysia có cơ hội lớn để giành vé vớt với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt.

Theo kịch bản tốt nhất cho U19 Việt Nam, trận U19 Thái Lan và U19 Malaysia có kết quả thắng/thua, đồng thời U19 Brunei đứng chót bảng B. Nếu U19 Thái Lan thất bại, họ có 3 điểm chung cuộc và hiệu số bàn thắng/bại cao nhất là +3. Với U19 Malaysia là 3 điểm và hiệu số bàn thắng/bại cao nhất là +2. Khi đó, U19 Việt Nam loại bỏ một đối thủ ở bảng B nhờ hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn. Chúng ta chỉ còn quan tâm đến đội đứng nhì còn lại ở bảng C.

Trở lại với trận đại chiến giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia, đây sẽ là trận đấu cân não. Cả 2 khởi đầu giải U19 Đông Nam Á thuận lợi với 2 trận thắng liên tiếp. Song, những kết quả đó chưa nói lên nhiều điều, vì U19 Singapore và U19 Brunei quá yếu ở cuộc chơi lần này. U19 Thái Lan và U19 Malaysia gần như chưa bung hết sức nhưng vẫn dễ dàng giành các trận thắng với tỷ số cách biệt.

U19 Thái Lan vẫn được đánh giá tốt hơn về lực lượng. Ông Chakraphan Punnapi, HLV U19 Thái Lan, khẳng định đội hình ra sân của "Tiểu voi chiến" ở 2 trận đã qua là tối ưu. Ông sẽ không xoay tua cầu thủ cho trận U19 Malaysia vì quyết tâm của U19 Thái Lan là chiến thắng thay vì giành một trận hòa.

Trong khi đó, HLV Nafuzi nhận định U19 Thái Lan mạnh hơn U19 Malaysia. "Chúng tôi nỗ lực từng trận một. Các cầu thủ đều bình tĩnh và không gặp áp lực. U19 Malaysia có cách chơi của mình và phải tuân thủ điều đó, tự tin hướng tới chiến thắng".

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Cục diện bảng B.

Thông tin lực lượng U19 Thái Lan vs U19 Malaysia

Sau trận đấu thứ 2, đội trưởng Lutfil Hadi Sahabudin của U19 Malaysia chấn thương. HLV Nafuzi đang chờ đợi từng ngày về tin tức chấn thương của Lutfil Hadi, khi đây là vị trí quan trọng bậc nhất đội hình. Lutfil Hadi giữ vai trò thủ lĩnh, đồng thời là tuyển thủ có chuyên môn tốt nhất đội hình U19 Malaysia hiện tại.

Thái Lan có đầy đủ lực lượng cho trận đối đầu U19 Malaysia. Tiền đạo Nattakit Pothisri tuyên bố U19 Thái Lan không nhập cuộc với tâm thế cầu hòa, mà sẽ chiến thắng để đứng đầu bảng và hiên ngang bước vào bán kết.

Đội hình dự kiến:

U19 Thái Lan: Poomraphee, Surachai, Jeerapong, Apiwich, Wichan, Danuphon, Pichaiya, Ithimon, Phatharat, Siwakorn, Witthawat.

U19 Malaysia: Haziq Aiman, Faris Danish, Shafizan, Safaraz, Naim Zainudin, Hasyri, Haykal Danish, Amir Farhan, Aiman, Arami Wafiy, Najmuddin Akmal.

Dự đoán tỷ số: U19 Thái Lan 2-0 U19 Malaysia.

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Hương Ly
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