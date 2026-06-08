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Thể thao

Đội tuyển Iran vẫn chật vật nhập cảnh Mỹ dù đã được duyệt visa

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển quốc gia Iran vẫn phải đối mặt với khó khăn về khâu hành chính dù về lý thuyết, họ đã được duyệt thị thực nhập cảnh vào Mỹ...

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Theo thông tin từ CNN, ngay sau khi toàn đội tuyển Iran hạ cánh xuống Mexico, họ nhận được tin một số lượng lớn thành viên ban huấn luyện cùng nhiều quan chức chủ chốt chưa được cấp visa nhập cảnh vào Mỹ. Con số lên tới 14 người. Không rõ liệu chủ tịch của liên đoàn, Mehdi Taj, có nằm trong diện này hay không.

Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ những căng thẳng hiện tại giữa Washington và Tehran, dẫn đến quy trình thẩm định an ninh cực kỳ khắt khe của các cơ quan lãnh sự Mỹ. Mặc dù Liên đoàn bóng đá Iran đã chủ động nộp hồ sơ xin cấp phép từ nhiều tháng trước song hàng loạt thủ tục vẫn bị đình trệ ở khâu xét duyệt cuối cùng.

Những sự cố này gây thiệt hại trực tiếp đối với công tác chuyên môn của đại diện châu Á. HLV tuyển Iran, Amir Ghalenoei, phàn nàn: "Chúng tôi đáng lẽ phải đến đây từ tuần trước rồi, vì chênh lệch múi giờ 12 tiếng cần đến 2 tuần để thích nghi. Nhưng bây giờ chúng tôi thậm chí còn chưa xong thủ tục visa".

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Các thành viên đội tuyển Iran đã hạ cánh xuống Mexico

Đội trưởng Ehsan Hajsafi cho biết anh muốn bày tỏ sự bức xúc của mình với FIFA về việc chậm trễ cấp visa từ phía Mỹ. "Tại sao lại chậm trễ đến vậy?", anh đặt dấu hỏi.

Hiện tại, đội tuyển Iran đang đóng quân ở Mexico trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Họ được một đội quân thuộc lực lượng vệ binh quốc gia bảo vệ, không ai được tiếp cận các cầu thủ.

Một khi xong xuôi vấn đề visa, toàn bộ đội tuyển Iran sẽ phải đối diện với một vấn đề khác là họ phải nhập cảnh và xuất cảnh Mỹ trong ngày thi đấu do phía Mỹ không cấp thị thực qua đêm. Thủ tục này sẽ khiến cho quãng thời gian nghỉ ngơi của đại diện châu Á càng ít đi. Đây sẽ là một thiệt thòi của Iran so với các đối thủ khác tại vòng chung kết sắp tới.

Đặng Lai
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