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Becamex TPHCM rớt hạng và vòng quay nghiệt ngã của V.League

Vĩnh Xuân

TPO - Chiến thắng 3-1 trước HAGL ở vòng 26 LPBank V.League 1-2025/26 không đủ giúp Becamex TPHCM ở lại V.League khi cả 2 đối thủ còn lại trong cuộc đua trụ hạng là SHB Đà Nẵng và PVF-CAND đều giành đủ 3 điểm cần thiết. Đội bóng sân Gò Đậu rớt hạng, để lại phía sau một hành trình dài nhiều sóng gió và cả niềm kiêu hãnh với bóng đá Việt Nam...

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Becamex TPHCM rớt hạng dù chiến thắng ở lượt trận cuối trước HAGL (ảnh D.P)

PVF-CAND đã thực hiện một cuộc đào thoát ngoạn mục khi bứt lên khỏi vị trí đáy bảng ở lượt trận cuối cùng. Trước vòng đấu cuối, các con số thống kê đều cho thấy đội bóng của HLV Trần Tiến Đại yếu nhất về mặt chuyên môn, từ số trận thắng/thua đến hiệu số bàn thắng.

Trước vòng 21, FVF-CAND chỉ giành được vỏn vẹn 13 điểm. Nhưng chỉ trong 6 vòng đấu cuối, họ kiếm tới 11 điểm, gần bằng 20 trận trước đó, gồm 7 điểm ở 3 lượt trận cuối.

Với cùng 24 điểm, Becamex TPHCM đã bị đẩy xuống đáy khi xét thành tích đối đầu với SHB Đà Nẵng và PVF-CAND. Theo điều lệ giải đấu, đội bóng sân Gò Đậu chính thức rớt hạng.

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PVF-CAND ngược dòng ngoạn mục phút cuối để thoát khỏi vị trí rớt hạng trực tiếp

Gò Đậu từng là nơi chứng kiến những màn so tài nóng bỏng ở V.League khi Becamex TPHCM còn mang tên cũ Becamex Bình Dương. Ở giai đoạn đỉnh cao, họ được ví như "Chelsea Việt Nam" với dàn hảo thủ trải đều ba tuyến. Cùng với HAGL hay Hà Nội, Long An thì Becamex TPHCM chính là một trong những thế lực hàng đầu một thời ở V.League.

Ở kỷ nguyên các đội bóng gắn với tên tuổi bầu Hiển thống trị V.League, Becamex TPHCM là đội bóng duy nhất đủ khả năng vượt qua CLB Hà Nội với 2 lần đăng quang chức vô địch năm 2014 và 2015 thời HLV Lê Thuỵ Hải, cùng một lần vào bán kết AFC Cup cùng cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung.

Đội chủ sân Gò Đậu chỉ trở nên suy yếu vài năm trở lại đây, gắn với xu hướng đi xuống của bóng đá miền nam. Những người yêu bóng đá miền trong có lẽ không khỏi ngậm ngùi khi chứng kiến sự sa sút của những cái tên một thời, từ Đồng Tháp đến Long An rồi giờ là Becamex TPHCM.

Vòng quay khắc nghiệt của V.League vẫn quay vòng gắn với số phận các đội bóng...

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Vĩnh Xuân
#Trụ hạng V.League #Becamex TPHCM #bầu Hiển #PVF-CAND #SHB Đà Nẵng

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