Vì sao World Cup 2026 sẽ là VCK lắm vấn đề nhất lịch sử?

TPO - World Cup 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển và được đồng đăng cai bởi 3 quốc gia. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của một "siêu giải đấu" với quy mô kỷ lục 104 trận là những bài toán hóc búa về mặt thể lực, chiến thuật và hậu cần, biến Bắc Mỹ 2026 thành VCK nhiều thách thức nhất từ trước tới nay.

Đối với các đội tuyển tham dự, VCK năm nay không chỉ đơn thuần là một cuộc đua tranh kỹ năng chơi bóng mà còn là một cuộc thử thách giới hạn chịu đựng tối đa của con người. Thử thách rõ ràng và tàn khốc nhất tại World Cup 2026 chính là quy mô khổng lồ của giải đấu.

Sự kiện này trải dài qua 3 quốc gia rộng lớn với 16 thành phố đăng cai và 4 múi giờ khác nhau nên việc di chuyển của các đội tuyển và NHM đã trở thành một cơn ác mộng thực sự. Theo các chuyên gia y học thể thao, 24 đến 48 giờ sau mỗi trận đấu là khoảng thời gian vàng để cơ bắp phục hồi. Tuy nhiên, thay vì được ngâm nước đá, trị liệu và nghỉ ngơi tĩnh, các cầu thủ lại phải vắt kiệt sức lực tại các nhà ga và sân bay.

Đội chịu thiệt thòi nhất là Bosnia & Herzegovina. Đội tuyển này lập kỷ lục phải di chuyển quãng đường lên tới 5.000km chỉ để đá 3 trận vòng bảng. Tổng quãng đường mà các thành viên Bosnia phải đi bằng khoảng cách từ Hà Nội đến UAE. Ví dụ này là minh chứng rõ nét nhất cho sự khắc nghiệt của lịch trình mà đội tuyển Balkan phải trải qua.

Cụ thể, từ đại bản doanh ở bang Utah, Bosnia & Herzegovina phải bay đến Toronto (Canada) để đá trận mở màn, sau đó thực hiện chuyến bay dài 3.500km đến Los Angeles (Mỹ), và cuối cùng là di chuyển thêm 1.500km lên Seattle để khép lại vòng bảng. Bảng lịch trình này đủ sức làm chóng mặt bất kỳ đội ngũ y tế nào.

Ngay cả các ông lớn cũng không tránh khỏi cảnh này. Đội tuyển Anh dù đóng quân tại Kansas City vẫn phải di chuyển tổng cộng khoảng 2.800km bay đi bay lại giữa các địa điểm thi đấu gần Dallas, Boston và New York. Tây Ban Nha cũng phải vượt qua quãng đường 2.400km giữa Atlanta và Guadalajara (Mexico).

Việc liên tục di chuyển vắt chéo qua các múi giờ khác nhau khiến nhịp sinh học của các cầu thủ bị đảo lộn, gây rối loạn giấc ngủ, làm suy giảm sự tập trung và gia tăng nguy cơ chấn thương cơ bắp lên mức báo động.

Các ngôi sao của Anh cũng phải di chuyển cật lực

Thi đấu bóng đá cường độ cao vào mùa hè tại Bắc Mỹ chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu. Tại World Cup 2026, các đội tuyển sẽ phải đối mặt với một bức tranh thời tiết cực đoan, bao gồm nhiều yếu tố bất lợi xếp chồng lên nhau:

Đầu tiên là sức nóng. Ở các thành phố như Miami, Houston hay Dallas, sự kết hợp giữa nhiệt độ tiệm cận 40 độ C và độ ẩm cao tạo ra một bầu không khí ngột ngạt. Bất chấp các sân vận động có thể được trang bị hệ thống làm mát song quá trình di chuyển và tập luyện ngoài trời vẫn khiến các cầu thủ mất nước trầm trọng và dễ rơi vào trạng thái sốc nhiệt.

Mùa hè tại Mỹ cũng là mùa của những cơn giông bão bất chợt. Nguy cơ sấm sét rình rập không chỉ đe dọa hủy bỏ các buổi tập luyện mà còn có thể buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu giữa chừng. Việc phải quay vào đường hầm chờ đợi giông sét tan rồi lại ra sân thi đấu tiếp là đòn giáng mạnh vào nhịp độ chuyên môn và sự hưng phấn của cầu thủ.

Chưa dừng lại ở đó, các đội còn chịu thách thức về không khí loãng, đặc biệt đối với những đội phải thi đấu tại Mexico. Thủ đô Mexico City nằm ở độ cao 2.225 mét so với mực nước biển. Tại đây, không khí loãng khiến hàm lượng oxy cung cấp cho cơ thể giảm sút đáng kể.

Những cầu thủ không có đủ thời gian thích nghi sẽ nhanh chóng gặp hiện tượng hụt hơi, chóng mặt và giảm hiệu suất vận động. Sự thay đổi sốc khi bay từ vùng núi cao không khí loãng sang các vùng ôn đới ven biển thực sự là một đòn tấn công trực diện vào hệ tuần hoàn và hô hấp của họ.

Việc FIFA mở rộng từ 32 lên 48 đội đã khiến số trận đấu tăng vọt từ 64 lên 104 trận. Việc bổ sung vòng 1/16 (vòng 32 đội) trong giai đoạn knock-out đồng nghĩa với việc hai đội bóng đi tới trận chung kết sẽ phải thi đấu tổng cộng 8 thay vì 7 trận như các kỳ World Cup trước.

1 trận đấu thêm vào có vẻ nhỏ nhoi trên giấy tờ, nhưng trong bối cảnh các cầu thủ vừa trải qua một mùa giải khốc liệt bào mòn tại CLB cũng như lịch trình di chuyển dày đặc thì có thể nói, đây chính là "giọt nước tràn ly" đánh gục giới hạn thể lực.

Chưa kể thể thức mới cũng mang tới nhiều phức tạp. Việc 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất trong số 12 bảng được đi tiếp sẽ tạo ra một ma trận tính toán vô cùng phức tạp. Theo tài liệu đính kèm của giải đấu, có tới 495 kịch bản kết hợp khác nhau cho vòng 32 đội.

Điều này biến vòng bảng thành một cuộc chiến căng thẳng không có chỗ cho sự thong thả. Từng hiệu số bàn thắng bại, từng chiếc thẻ phạt đều mang ý nghĩa sinh tử. Các HLV buộc phải căng sức tính toán xoay tua đội hình ngay từ những vòng đầu tiên nếu không muốn trắng tay.

Ban tổ chức đã áp dụng hàng loạt quy định mới nhằm tối đa hóa thời gian bóng lăn thực tế và tăng tốc độ trận đấu. Nó có thể mang tới sự công bằng, giải trí hơn nhưng lại vô tình trở thành áp lực khổng lồ cho hệ thần kinh và thể chất của cầu thủ.

Ví dụ như luật thay người 10 giây. Cầu thủ bị thay ra phải rời sân theo con đường ngắn nhất trong vòng đúng 10 giây. Nếu cố tình câu giờ, đội bóng có thể sẽ bị phạt hoặc phải thi đấu thiếu người tạm thời.

Các trọng tài sẽ áp dụng nhiều luật mới ở World Cup 2026

Cùng với những thay đổi về công nghệ VAR khắt khe hơn và các quy định nghiêm ngặt chống thời gian chết, khoảng thời gian trống mà các cầu thủ thường tận dụng để thở dốc hoặc uống nước đã bị cắt giảm đến mức tối đa.

Càng ít thời gian chết, nhịp độ của trận đấu càng được đẩy lên cực cao và liên tục. Cầu thủ không chỉ cần sức bền thể lực, mà còn cần một cái đầu lạnh để thích ứng ngay lập tức với những tiếng còi không khoan nhượng từ trọng tài.

Ngoài chuyên môn, hậu cần và an ninh tạo nên một "điểm nghẽn" khổng lồ khác. Đầu tiên là sức ép visa. Việc di chuyển liên tục qua lại giữa biên giới ba nước (Mỹ, Canada, Mexico) yêu cầu các đội bóng và người hâm mộ phải đối diện với hệ thống kiểm duyệt hải quan và cấp phép visa phức tạp, đặc biệt là với những quy định an ninh thắt chặt từ phía Mỹ.

Căng thẳng thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến sự chuẩn bị của các đội. Chẳng hạn, do những xung đột vũ trang và leo thang căng thẳng ở Trung Đông mà đội tuyển Iran đã buộc phải hủy bỏ kế hoạch đặt đại bản doanh tại Mỹ. Họ chuyển trại huấn luyện sang quốc gia láng giềng Mexico để đảm bảo an ninh, bất chấp việc toàn bộ 3 trận vòng bảng của họ đều diễn ra trên đất Mỹ.

Hay các đội châu Phi sẽ bị "soi" nhiều do bệnh dịch đang diễn biến phức tạp ở đây. Những xáo trộn bất đắc dĩ này chắc chắn sẽ phân tán sự tập trung, gây mệt mỏi về mặt tâm lý và làm sứt mẻ sự chuẩn bị hoàn hảo của đội bóng.

World Cup 2026 là một bước nhảy vọt đầy tham vọng của bóng đá thế giới về mặt quy mô thương mại và hình ảnh, nhưng đi kèm với nó là một "bản án" khắc nghiệt về thể chất và tinh thần dành cho các cầu thủ. Để có thể chạm tay vào chiếc Cúp vàng danh giá tại Bắc Mỹ, một đội tuyển không chỉ cần phụ thuộc vào những siêu sao biết tỏa sáng hay chiến thuật sắc bén trên sa bàn. Họ cần một đội ngũ hỗ trợ hùng hậu nhất. Tất cả mang theo nhiệm vụ giúp tập thể trải qua một cuộc sinh tồn tàn khốc nhất trong các VCK World Cup từ trước tới nay.