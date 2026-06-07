Nhận định SLNA vs PVF-CAND, 18h00 ngày 7/6: Căng thẳng cuộc chiến trụ hạng

TPO - Nhận định bóng đá SLNA vs PVF-CAND, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PVF CAND phải giành chiến thắng để đảm bảo không rơi xuống vị trí rớt hạng thẳng tại LPBank V.League 1-2025/26

Nhận định trước trận SLNA vs PVF-CAND

Trước vòng đấu cuối của V.League mùa này, PVF-CAND đang đứng áp chót với 21 điểm, ngang bằng SHB Đà Nẵng và Becamex TPHCM. Đội bóng ngành Công An xếp dưới SHB Đà Nẵng do kém hiệu số bàn thắng/bại. Và cũng nhờ yếu tố hiệu số phụ, PVF-CAND vượt lên Becamex TPHCM. Họ đang nắm quyền tự quyết để ít nhất giữ vững vị trí đá play-off trụ hạng.

SLNA đã chắc chắn trụ hạng từ 2 vòng đấu trước. Do đó, đội bóng xứ Nghệ bước vào vòng cuối trong tâm thế thoải mái và mục tiêu duy nhất của họ là thắng để mang lại niềm vui cho cổ động viên trước khi khép lại mùa giải đầy biến động. SLNA ra sân ở vòng cuối trong tâm thế nào sẽ quyết định lớn đến cục diện đua trụ hạng.

Ở trận đấu gần nhất ra sân tại V.League, PVF-CAND thắng Hải Phòng 3-1. Trước đó, đoàn quân của HLV Trần Tiến Đại hòa Thể Công Viettel 1-1. PVF-CAND đương đầu 2 thử thách khó nhằn trong 2 vòng gần nhất và đã vượt qua xuất sắc. Nhờ bước đệm đó, PVF-CAND thoát khỏi vị trí bét bảng.

Lối chơi của PVF-CAND gắn kết hơn ở giai đoạn cuối mùa. Các cầu thủ trẻ của họ thể hiện tinh thần chiến đấu rất cao khi bị dồn vào thế đường cùng. Phía trước PVF-CAND chỉ còn một trận đấu và 90 phút trên sân Vinh sẽ định đoạt cả mùa giải của họ.

SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón Thanh Hóa. Còn Becamex TPHCM đụng độ HAGL. Không loại trừ khả năng xảy ra kịch bản cả 3 đội cùng có chiến thắng ở vòng cuối. PVF-CAND sẽ hài lòng nếu được đá play-off để giữ suất tại V.League.

Phong độ, thành tích đối đầu SLNA vs PVF-CAND

SLNA có phong độ rất tệ ở giai đoạn gần đây. 5 trận đã đấu, đội bóng xứ Nghệ chỉ thắng một và thua 4. May mắn cho SLNA khi họ đã tích lũy điểm số đủ tốt từ giai đoạn trước, do đó không áp lực về cuộc chiến trụ hạng dù có chuỗi trận dài sẩy chân.

Tại trận lượt đi ở mùa giải này, PVF-CAND thắng SLNA 2-1. Đó là trận đấu mà 2 ngoại binh Amarildo và Mpande tỏa sáng rực rỡ, giúp PVF-CAND có chiến thắng cảm xúc trên sân nhà. Thầy trò HLV Trần Tiến Đại sẽ nhìn vào chính trận thắng đó để lấy động lực đánh bại SLNA. Lần này, nếu thắng SLNA, thành quả PVF-CAND nhận lại sẽ quý giá gấp nhiều lần.

Thông tin lực lượng SLNA vs PVF-CAND

PVF-CAND không có sự phục vụ của trung vệ Lucas Henrique. Đây là tổn thất lớn cho HLV Trần Tiến Đại.