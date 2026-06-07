Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kai Havertz toả sáng, Đức 'khởi động' nhẹ nhàng với chủ nhà Mỹ

Tiểu Phùng

TPO - Kai Havertz đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo khi đội tuyển Đức đánh bại Mỹ 2-1 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 diễn ra tại Chicago.

anh-chup-man-hinh-2026-06-07-luc-072850.png
Đức chạy đà hoàn hảo cho World Cup 2026

Phút thứ 2, từ quả đá phạt của Joshua Kimmich, Kai Havertz chọn vị trí thuận lợi trước khi bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Mỹ, mở tỷ số cho Đức.

Tưởng như bàn thắng sớm sẽ giúp Đức có thế trận thuận lợi trước Mỹ, nhưng diễn biến sau đó lại cho thấy nỗ lực tuyệt vời bên phía đội chủ nhà. Dưới sự cổ vũ của các CĐV, Mỹ dần lấy lại thế trận và tạo áp lực đáng kể lên khung thành đối phương.

Phút 37, sau một tình huống phạt góc lộn xộn, bóng bật ra đúng vị trí của Antonee Robinson. Anh lập tức tung cú volley uy lực từ tuyến hai, đánh bại thủ môn Oliver Baumann.

anh-chup-man-hinh-2026-06-07-luc-074325.png
Kai Havertz đang thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo tuyển Đức

Diễn biến không có nhiều thay đổi trong hiệp 2 khi đôi bên đều không tạo được nhiều cơ hội đáng chú ý. HLV Nagelsmann chủ động cho các học trò chơi giữ chân nhằm đảm bảo lực lượng khi vào World Cup.

Chiến thắng 2-1 cho đội khách được ấn định 57, Kai Havertz có tình huống kiến tạo thuận lợi để Leroy Sane ghi bàn với pha dứt điểm từ rìa vòng cấm. Dù màn trình diễn không quá ấn tượng, HLV Nagelsmann cho biết trận đấu với Mỹ là màn tập dượt hoàn hảo của Đức.

Đây cũng là chiến thắng thứ 9 liên tiếp của đội tuyển Đức, thành tích giúp Cỗ xe tăng tự tin hướng đến World Cup 2026.

Tiểu Phùng
#World Cup 2026 #đội tuyển Đức #Kai Havertz #HLV Nagelsmann #đội tuyển Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe