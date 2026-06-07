Kai Havertz toả sáng, Đức 'khởi động' nhẹ nhàng với chủ nhà Mỹ

TPO - Kai Havertz đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo khi đội tuyển Đức đánh bại Mỹ 2-1 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 diễn ra tại Chicago.

Đức chạy đà hoàn hảo cho World Cup 2026

Phút thứ 2, từ quả đá phạt của Joshua Kimmich, Kai Havertz chọn vị trí thuận lợi trước khi bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Mỹ, mở tỷ số cho Đức.

Tưởng như bàn thắng sớm sẽ giúp Đức có thế trận thuận lợi trước Mỹ, nhưng diễn biến sau đó lại cho thấy nỗ lực tuyệt vời bên phía đội chủ nhà. Dưới sự cổ vũ của các CĐV, Mỹ dần lấy lại thế trận và tạo áp lực đáng kể lên khung thành đối phương.

Phút 37, sau một tình huống phạt góc lộn xộn, bóng bật ra đúng vị trí của Antonee Robinson. Anh lập tức tung cú volley uy lực từ tuyến hai, đánh bại thủ môn Oliver Baumann.

Kai Havertz đang thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo tuyển Đức

Diễn biến không có nhiều thay đổi trong hiệp 2 khi đôi bên đều không tạo được nhiều cơ hội đáng chú ý. HLV Nagelsmann chủ động cho các học trò chơi giữ chân nhằm đảm bảo lực lượng khi vào World Cup.

Chiến thắng 2-1 cho đội khách được ấn định 57, Kai Havertz có tình huống kiến tạo thuận lợi để Leroy Sane ghi bàn với pha dứt điểm từ rìa vòng cấm. Dù màn trình diễn không quá ấn tượng, HLV Nagelsmann cho biết trận đấu với Mỹ là màn tập dượt hoàn hảo của Đức.

Đây cũng là chiến thắng thứ 9 liên tiếp của đội tuyển Đức, thành tích giúp Cỗ xe tăng tự tin hướng đến World Cup 2026.

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