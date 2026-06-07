Nguyễn Anh Minh gia nhập 'ông lớn' Arizona State sau mùa giải lịch sử tại Oregon State

TPO - Golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình chinh phục golf đại học Mỹ khi chính thức chuyển tới thi đấu cho đội tuyển golf nam của Đại học Arizona State (Sun Devils) từ mùa giải 2026/27.

Mùa giải lịch sử

Anh Minh gia nhập Arizona State sau một năm thi đấu ấn tượng trong màu áo Oregon State dưới sự dẫn dắt của HLV Jon Reehoorn. Ngay trong mùa giải đầu tiên tại NCAA, tài năng trẻ của golf Việt Nam đã khẳng định vị thế khi kết thúc năm học với vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng Clippd và được lựa chọn vào đội tuyển Arnold Palmer Cup.

Nhờ phong độ xuất sắc, Anh Minh được Hiệp hội Huấn luyện viên Golf Mỹ (GCAA) vinh danh là Tân binh xuất sắc toàn nước Mỹ (Freshman All-America), đồng thời góp mặt trong Đội hình tiêu biểu khu vực miền Tây (All-West Region).

Golfer sinh năm 2007 đã đi vào lịch sử Oregon State khi thiết lập kỷ lục điểm trung bình thấp nhất trong một mùa giải của chương trình golf này với 69,13 gậy/vòng sau 23 vòng đấu, trong đó có tới 17 vòng đấu kết thúc dưới chuẩn (under par).

Màn trình diễn ấn tượng cũng giúp đại diện Việt Nam được trao danh hiệu Tân binh xuất sắc nhất năm của Liên đoàn Golf Bờ Tây nước Mỹ (West Coast Conference - WCC). Trong 8 giải đấu tham dự mùa giải vừa qua, Anh Minh có 3 lần lọt top 10 và thêm 3 lần khác cán đích trong top 15.

Điểm nhấn đáng nhớ nhất là chức vô địch tại Bandon Dunes Collegiate với tổng điểm -13 sau ba vòng đấu. Đặc biệt, vòng mở màn 61 gậy (-10) không chỉ cân bằng kỷ lục vòng đấu thấp nhất trong lịch sử Oregon State mà còn thiết lập kỷ lục mới của sân đấu.

Trong thông báo chính thức về bản hợp đồng chuyển trường, Arizona State mô tả Anh Minh là một golfer khiêm tốn, chăm chỉ, cá tính cùng nụ cười luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới những người xung quanh.

Chia sẻ sau khi gia nhập đội bóng mới, golfer số một Việt Nam đang xếp hạng 41 thế giới trên Bảng xếp hạng Golf Nghiệp dư Thế giới (WAGR) cho biết: “Tôi rất háo hức được gia nhập đội vào tháng 8 tới và bắt đầu làm việc cùng các đồng đội”.

Chương mới trong sự nghiệp

Trong thế giới golf đại học Mỹ, Arizona State là một thế lực thực sự. Đội golf nam của trường sở hữu hai chức vô địch NCAA Division I toàn quốc vào các năm 1990 và 1996, đồng thời luôn được xếp trong nhóm những đội golf đại học thành công và giàu truyền thống nhất nước Mỹ.

Đây cũng là cái nôi sản sinh nhiều ngôi sao hàng đầu của golf thế giới như Phil Mickelson, Jon Rahm hay Paul Casey, những golfer từng khoác màu áo vàng - đỏ của Sun Devils, trước khi bước lên đỉnh cao PGA Tour và chinh phục các danh hiệu major danh giá.

Đội hình hiện tại của Sun Devils quy tụ nhiều golfer tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới như Na Uy, Tây Ban Nha, Thái Lan, Mỹ và châu Âu. Những cái tên như Michael Mjaaseth, Fifa Laopakdee, Peer Wernicke cùng lớp tài năng trẻ mới đang giúp Arizona State duy trì vị thế cạnh tranh ở nhóm đầu NCAA.

Đáng chú ý, Anh Minh sẽ là đồng đội của Fifa Laopakdee, tài năng số một của golf Thái Lan hiện nay và là nhà vô địch Asia-Pacific Amateur Championship 2025. Đây là golfer đã giành quyền tham dự The Masters 2026 và The Open 2026, đồng thời được xem là một trong những ngôi sao nghiệp dư triển vọng nhất châu Á.

Nhưng có lẽ điều đáng nói nhất của việc Nguyễn Anh Minh đầu quân cho Arizona State không nằm ở điểm đến, mà nằm ở chính hành trình. Từ một tài năng trẻ của golf Việt Nam, Anh Minh đã từng bước đi qua hệ thống golf trẻ quốc tế, cạnh tranh với những golfer xuất sắc nhất khu vực và thế giới, để có mặt tại một trong những đội golf Đại học elite của Mỹ.

Dĩ nhiên, chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng. Từ Oregon đến Arizona không chỉ là sự thay đổi về khoảng cách địa lý. Thử thách lớn hơn nằm ở việc thích nghi với môi trường mới, văn hóa mới, đội hình mới và áp lực cạnh tranh mới. Tuy nhiên, chính những thách thức ấy cũng là thước đo giá trị của một tài năng đang trên hành trình vươn tới đỉnh cao.

Một chương mới trong sự nghiệp đã mở ra với Nguyễn Anh Minh. Và cùng với đó, giấc mơ đưa golf Việt Nam tiến gần hơn tới golf chuyên nghiệp quốc tế cũng đang được viết tiếp bằng những bước đi đầy tự tin của một tài năng trẻ mở đường.

Thành tích nổi bật của Nguyễn Anh Minh mùa giải 2025/26 - Vô địch Bandon Dunes Collegiate 2026 với tổng điểm (-13) sau các vòng 61-70-69 gậy. - Hạng 5 Amer Ari Invitational 2026 với tổng điểm (-17) sau các vòng 64-68-67 gậy, thành tích 54 hố tốt nhất một mùa giải của Oregon State. - Á quân WCC 2026 với tổng điểm (-12), khép lại giải bằng vòng đấu ấn tượng 65 gậy (-6). - Đồng hạng 11 Augusta Haskins Award Invitational với tổng điểm (-10) sau các vòng 67-69-70. - Đồng hạng 12 tại The Prestige với tổng điểm Even par sau hai vòng đấu. - Đồng hạng 14 tại Thunderbird Invitational với tổng điểm (-4).

Thành tích nổi bật của Nguyễn Anh Minh ở golf trẻ và golf nghiệp dư - Vô địch Nomura Cup 2024 của Liên đoàn Golf châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Golf Confederation). - Vô địch Malaysia Amateur Championship 2024. - Á quân US Junior Amateur Championship 2025. - Hạng 4 Royal Junior 2025. - Hạng 8 Singapore Open Championships 2025. - Hạng 9 Western Amateur Championship 2025. - Thành viên đội Quốc tế tham dự Junior Presidents Cup 2024. - Vào tứ kết US Junior Amateur 2024. - Hạng 19 Asia-Pacific Amateur Championship 2024. - Hạng 7 Asia-Pacific Amateur Championship 2023.

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