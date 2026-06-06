Nguyễn Anh Minh được vinh danh trong top 5 'Tân binh xuất sắc nhất nước Mỹ'

TPO - Golfer trẻ Nguyễn Anh Minh tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại môi trường golf đại học Mỹ khi được Hiệp hội Huấn luyện viên Golf Mỹ (GCAA) lựa chọn vào danh sách Freshman All-Americans 2026, quy tụ 5 tân binh xuất sắc nhất nước Mỹ.

Đây là cột mốc lịch sử đối với Đại học Oregon State, khi Anh Minh trở thành tân binh đầu tiên đội tuyển golf của trường nhận được danh hiệu danh giá này.

Ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội golf Oregon State, golfer Việt Nam đã tạo nên hàng loạt thành tích ấn tượng. Anh thiết lập kỷ lục điểm trung bình thấp nhất trong một mùa giải của trường với 69,13 gậy/vòng, vượt qua cột mốc 70,31 gậy/vòng do Diego Velasquez xác lập từ mùa giải 2009/10.

Trong 23 vòng đấu của mùa giải 2025/26, Anh Minh có tới 17 vòng đấu dưới chuẩn (under par). Màn ra mắt của anh diễn ra tại Williams Cup trước khi liên tiếp khẳng định đẳng cấp ở các giải đấu lớn trong hệ thống golf đại học Mỹ.



Điểm nhấn nổi bật nhất là chức vô địch Bandon Dunes Collegiate với tổng điểm -13 gậy sau 3 vòng đấu. Đặc biệt, vòng mở màn 61 gậy (-10) không chỉ cân bằng kỷ lục vòng đấu thấp nhất trong lịch sử Oregon State mà còn thiết lập kỷ lục mới của sân đấu.

Trước đó, tại Amer Ari Invitational hồi tháng 2, Anh Minh cán đích ở vị trí thứ 5 với tổng điểm 199 gậy (-17), xác lập kỷ lục 54 hố của Oregon State.

Những màn trình diễn ổn định giúp golfer sinh năm 2007 được bầu chọn là "Tân binh xuất sắc nhất năm" của Liên đoàn Golf bờ Tây nước Mỹ (West Coast Conference - WCC). Trong 8 giải đấu tham dự mùa này, Anh Minh có 3 lần góp mặt trong top 10 và 3 lần khác kết thúc trong top 15.

Trước khi được vinh danh "Tân binh xuất sắc nhất nước Mỹ", Anh Minh đã được Hiệp hội Huấn luyện viên Golf Mỹ (GCAA) điền tên vào đội hình tiêu biểu "All-West Region", quy tụ những golfer xuất sắc nhất khu vực miền Tây nước Mỹ.

Danh hiệu "Tân binh xuất sắc nhất nước Mỹ" không chỉ khẳng định vị thế của Nguyễn Anh Minh trong hệ thống golf đại học hàng đầu nước Mỹ, mà còn cho thấy tiềm năng phát triển của tài năng trẻ golf Việt Nam trên hành trình hướng tới đấu trường chuyên nghiệp quốc tế.

​