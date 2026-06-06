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Nhận định Anh vs New Zealand, 03h00 ngày 7/6: Bắt nạt kẻ yếu

Khanh Kiều

TPO - Nhận định bóng đá Anh vs New Zealand, Giao hữu tiền World Cup - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Anh đang rất cần một chiến thắng để xua tan những hoài nghi sau chuỗi trận giao hữu gây thất vọng. Cuộc tiếp đón New Zealand không chỉ là cơ hội để Tam Sư lấy lại sự tự tin mà còn là màn tổng duyệt quan trọng trước khi bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026.

Anh vs New Zealand.
Anh vs New Zealand.

Nhận định Anh vs New Zealand

Những kết quả không tốt ở đợt tập trung tháng 3 vừa qua càng khiến người hâm mộ lo lắng hơn về khả năng cạnh tranh của tuyển Anh tại World Cup 2026. Họ bị Uruguay cầm hòa 1-1, trước khi nhận thất bại 0-1 trước Nhật Bản. Những kết quả không như mong đợi đã khiến bầu không khí xung quanh Tam Sư trở nên nặng nề. Nhiều cổ động viên bắt đầu đặt dấu hỏi về hướng đi của Tuchel cũng như khả năng cạnh tranh danh hiệu của đội tuyển tại World Cup sắp tới. Nếu không thể đánh bại New Zealand ở trận đấu tới, Anh sẽ trải qua chuỗi ba trận liên tiếp không biết đến chiến thắng lần đầu tiên kể từ đầu năm 2024.

Về phía New Zealand, sau nhiều năm phải vật lộn với vòng loại liên lục địa, họ đã giành vé tham dự World Cup 2026. Con đường đến World Cup lần này thuận lợi hơn rất nhiều cho thầy trò Darren Bazeley. Việc FIFA mở rộng số đội tham dự và trao suất trực tiếp cho khu vực châu Đại Dương đã tạo cơ hội lớn để New Zealand khẳng định vị thế số một trong khu vực. Họ không bỏ lỡ cơ hội ấy khi thể hiện sức mạnh vượt trội trước các đối thủ cùng khu vực.

Tuy nhiên, những con số ấn tượng đó phần nào bị giảm giá trị bởi chất lượng đối thủ tại khu vực OFC không quá cao. Khi phải đối đầu với các đội tuyển có trình độ tốt hơn, New Zealand thường gặp rất nhiều khó khăn. Thống kê cho thấy họ đã để thua tới 8 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường khi gặp các đối thủ ngoài khu vực. Mới đây nhất, đoàn quân của Bazeley nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Haiti.

Khi nhìn vào tương quan lực lượng, đẳng cấp và chiều sâu đội hình, Anh vẫn được đánh giá vượt trội hoàn toàn. Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau chuỗi kết quả đáng thất vọng, đây được xem là cơ hội lý tưởng để Tam Sư tìm lại cảm giác chiến thắng trước khi bước World Cup 2026.

Phong độ, lịch sử đối đầu Anh vs New Zealand

Phong độ của tuyển Anh trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của tuyển Anh trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của New Zealand trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của New Zealand trong 5 trận đấu gần nhất.

Hai đội chưa từng gặp nhau.

Thông tin lực lượng Anh vs New Zealand

Anh có lực lượng tốt nhất.

Về phía New Zealand, Ryan Thomas và Joe Bell vắng mặt do chấn thương.

Đội hình dự kiến ​​Anh vs New Zealand

Anh: Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Mainoo; Rogers, Bellingham, Rashford; Kane.

New Zealand: Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Stamenic, Rufer; Just, McCowatt, Randall; Wood.

Dự đoán tỷ số Anh 3-0 New Zealand

Khanh Kiều
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