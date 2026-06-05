'Nữ hoàng Latin' Shakira đốt cháy buổi khai mạc hoành tráng nhất lịch sử World Cup

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố kế hoạch tổ chức sự kiện chưa từng có trong lịch sử: ba lễ khai mạc hoành tráng diễn ra lần lượt tại ba quốc gia đồng chủ nhà. Tâm điểm chú ý đang đổ dồn về Mexico City, nơi "Nữ hoàng nhạc Latin" Shakira và siêu sao Burna Boy sẽ vinh dự trình diễn ca khúc chính thức Dai Dai trong buổi lễ đầu tiên, ngay trước thềm trận đấu mở màn giữa chủ nhà Mexico và đội tuyển Nam Phi vào thứ Năm tuần tới.

FIFA đã chuẩn bị những kịch bản hoàn toàn khác biệt cho điểm cầu khai mạc ở Mexico, Mỹ và Canada. Tại sân khấu Mexico City, bầu không khí bóng đá hứa hẹn được đẩy lên đỉnh điểm với sự góp mặt của một dàn sao đình đám. Bên cạnh Shakira và Burna Boy, khán giả toàn cầu sẽ được thưởng thức các tiết mục bùng nổ từ Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana và Tyla.

Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ tiếp tục lan tỏa sang Canada và Mỹ vào ngày 12/6. Tại Toronto, hai nghệ sĩ huyền thoại Alanis Morissette và Michael Buble sẽ lĩnh xướng biểu diễn sân khấu trước trận đấu giữa tuyển Canada và Bosnia & Herzegovina. Chỉ vài giờ sau đó, nước Mỹ cũng mở live show âm nhạc đỉnh cao ở Los Angeles. Cụ thể, trận đấu giữa tuyển Mỹ và Paraguay sẽ được hâm nóng bởi dàn nghệ sĩ hạng A toàn cầu gồm Katy Perry, LISA, ngôi sao dòng nhạc Afrobeats - Rema, ngôi sao âm nhạc Brazil - Anitta và rapper Future.

Đứng sau các sân khấu âm nhạc để khuấy động cho ngày khai màn World Cup 2026 là Marco Balich, nhà sản xuất lừng danh người Italia từng gây tiếng vang khi dàn dựng âm nhạc tại Thế vận hội Mùa đông Milan Cortina. Mỗi chương trình diễn ra trong khoảng 90 phút trước tiếng còi khai cuộc, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thị giác và thính giác chưa từng có trong lịch sử khai mạc World Cup.

Không chỉ dừng lại ở tính giải trí, các sân khấu âm nhạc trước World Cup 2026 còn mang đậm tính nhân văn. Ca khúc chủ đề Dai Dai mang sứ mệnh quyên góp 100 triệu USD để hỗ trợ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA.

Xuyên suốt giải đấu, người hâm mộ sẽ liên tục được sống trong không khí lễ hội, đỉnh điểm là màn trình diễn giữa hiệp (halftime show) theo phong cách Super Bowl tại trận chung kết, với màn kết hợp lịch sử của Shakira, "Nữ hoàng nhạc Pop" Madonna và nhóm nhạc đình đám BTS.