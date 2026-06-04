Nhận định Tây Ban Nha vs Iraq, 02h00 ngày 5/6: Khởi động chiến dịch săn cúp vàng

TPO - Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Iraq, giao hữu quốc tế, lúc 02h00 ngày 5/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Ngay cả khi không sử dụng đội hình mạnh nhất, Tây Ban Nha vẫn sở hữu lực lượng có chiều sâu vượt trội và đủ sức đánh bại Iraq, đội bóng đang xếp sau họ hơn 50 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Nhận định trước trận đấu

Tây Ban Nha sẽ chính thức mở màn chiến dịch chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng cuộc tiếp đón Iraq trên sân Riazor (A Coruna) vào đêm 4/6. Với vị thế đương kim vô địch châu Âu và là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương thế giới, La Roja được kỳ vọng sẽ có màn chạy đà thuận lợi trước đại diện Tây Á.

Đội tuyển Tây Ban Nha hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ xếp sau Pháp, trong khi Iraq xếp hạng 57 thế giới. Khoảng cách lớn về trình độ khiến đội chủ nhà được đánh giá vượt trội trước giờ bóng lăn.

Dưới sự dẫn dắt của Luis de la Fuente, Tây Ban Nha bước vào mùa hè năm nay với tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử, sau lần đăng quang tại Nam Phi năm 2010.

Sau đỉnh cao lịch sử đó, La Roja liên tiếp gây thất vọng ở ba kỳ World Cup gần nhất khi bị loại từ vòng bảng năm 2014 và dừng bước ở vòng 1/8 vào các năm 2018 và 2022. Tuy nhiên, diện mạo hiện tại của đội bóng xứ bò tót hoàn toàn khác. Chức vô địch EURO 2024 cùng thành tích bất bại ở vòng loại World Cup 2026 (5 thắng, 1 hòa) là minh chứng rõ nét cho sự ổn định và sức mạnh của họ.

Thống kê cũng cho thấy Tây Ban Nha chỉ thua một trong 28 trận quốc tế gần nhất trên mọi đấu trường trong suốt hơn hai năm qua. Thất bại duy nhất đến trên chấm luân lưu trước Bồ Đào Nha ở chung kết UEFA Nations League 2025.

Trận đấu với Iraq là màn tổng duyệt đầu tiên trước khi Tây Ban Nha sang Mexico đá giao hữu với Peru. HLV De la Fuente nhiều khả năng sẽ tận dụng cơ hội này để thử nghiệm đội hình, đặc biệt trong bối cảnh một số trụ cột như Lamine Yamal và Nico Williams vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Bên kia chiến tuyến, Iraq đang sống trong những ngày đầy hứng khởi khi giành quyền tham dự World Cup lần thứ hai trong lịch sử và là lần đầu tiên kể từ năm 1986. Đội bóng Tây Á đã vượt qua vòng play-off liên lục địa để góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 40 năm chờ đợi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Australia Graham Arnold, Iraq thắng 9 trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Dù vậy, phần lớn các chiến thắng đến trước những đối thủ dưới cơ và thử thách mang tên Tây Ban Nha sẽ là bài kiểm tra hoàn toàn khác.

Đội hình Iraq vẫn sở hữu một số gương mặt đáng chú ý như tiền đạo Aymen Hussein, tiền vệ Zidane Iqbal hay chân sút Ali Al-Hamadi. Tuy nhiên, khoảng cách về chất lượng đội hình giữa hai đội vẫn là rất lớn.

Sau trận đấu này, Iraq sẽ còn một màn thử lửa với Venezuela trước khi bước vào bảng đấu cực khó tại World Cup 2026 cùng Pháp, Senegal và Na Uy.

Lịch sử cũng không đứng về phía đại diện châu Á. Trong lần gặp nhau duy nhất trước đây tại Confederations Cup 2009, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của huyền thoại David Villa.

Với đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Tây Ban Nha được dự đoán sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, điều HLV De la Fuente quan tâm hơn cả có lẽ là sự vận hành của đội hình và trạng thái thể lực của các trụ cột trước khi bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026.

Thông tin lực lượng

Phía Tây Ban Nha, tiền đạo cánh của Barcelona Lamine Yamal vẫn đang điều trị chấn thương gân kheo và nhiều khả năng không ra sân ở trận giao hữu này. Nico Williams và Mikel Merino cũng trong tình trạng tương tự do gặp vấn đề ở háng và bàn chân.

David Raya, Martin Zubimendi và Fabian Ruiz vừa tham dự chung kết Champions League cuối tuần qua nên HLV De la Fuente có thể cho bộ ba này nghỉ ngơi. Unai Simon được xem là ứng viên bắt chính trong khung gỗ.

Hậu vệ Marc Pubill của Atletico Madrid là cầu thủ duy nhất chưa có trận nào cho tuyển quốc gia trong đợt tập trung này và có thể ra mắt trước Iraq. Cầu thủ 22 tuổi cạnh tranh vị trí đá cặp trung vệ cùng Pau Cubarsi, Eric Garcia hoặc Aymeric Laporte.

Đội trưởng Rodri có thể xuất phát nhưng khó đá trọn 90 phút. Bộ tứ Barcelona gồm Gavi, Pedri, Dani Olmo và Ferran Torres đều sẵn sàng thi đấu.

Bên phía Iraq, thủ quân kiêm thủ môn Jalal Hassan có thể cán mốc 101 trận quốc tế. Hàng thủ dự kiến gồm Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim và Merchas Doski.

Zidane Iqbal, cựu cầu thủ thuộc biên chế Manchester United và hiện chơi cho Utrecht, cạnh tranh suất đá chính ở tuyến giữa với Amir Al-Ammari, Aimar Sher và Kevin Yakob.

Trên hàng công, Aymen Hussein đã ghi 33 bàn sau 93 trận cho tuyển Iraq và có thể được hỗ trợ bởi Ali Al-Hamadi của Ipswich Town.