Gần 100 tay vợt hàng đầu tranh tài VTF Pro Tour 200 - Cúp Nam Long 2026

Gần 100 tay vợt hàng đầu Việt Nam sẽ tranh tài tại Giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ Quốc gia VTF Pro Tour 200 - Cúp Nam Long 2026 từ ngày 15-21/6. Giải đấu không chỉ tìm ra những nhà vô địch quốc gia mà còn là cơ sở tuyển chọn lực lượng tham dự Davis Cup 2026.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp cùng Nam Long Group tổ chức Giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ Quốc gia VTF Pro Tour 200 - Cúp Nam Long 2026 từ ngày 15-21/6 tại Cụm sân Quần vợt thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint, An Thạnh, Bến Lức, Tây Ninh.

Giải đấu quy tụ gần 100 tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, là một trong những giải đấu quan trọng nhất của hệ thống quần vợt quốc gia năm 2026.

Không chỉ cạnh tranh các danh hiệu vô địch, các vận động viên còn hướng đến mục tiêu giành suất khoác áo Đội tuyển Davis Cup Việt Nam. Thông qua thành tích tại giải, Ban Huấn luyện VTF sẽ tuyển chọn 04 tay vợt nam xuất sắc nhất tham dự Davis Cup Nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương, diễn ra tại Malaysia vào tháng 7/2026.

VTF Pro Tour 200 - Cúp Nam Long không chỉ là sân chơi dành cho các vận động viên xuất sắc Việt Nam mà còn là cơ hội để các tay vợt trẻ tài năng cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định vị thế trên bản đồ quần vợt quốc gia.

Nhiều VĐV chuyên nghiệp như Vũ Hà Minh Đức (AP Sports) - Tay vợt số 1 Việt Nam, Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội), Ngô Hồng Hạnh (Quân Đội) và Nguyễn Đại Khánh (Becamex - TPHCM) tham dự giải đấu.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng, giải đấu mang đến cuộc tranh tài ở 5 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam - nữ. Năm nay, giải đấu quy tụ đông đảo các tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, nổi bật là: Vũ Hà Minh Đức (AP Sports Club) - Tay vợt số 1 Việt Nam, Nguyễn Đại Khánh (Becamex - TP. Hồ Chí Minh), Phạm La Hoàng Anh (VNTennis), Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội), Ngô Hồng Hạnh (Quân Đội)…

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng vận động viên chuyên nghiệp cống hiến trận đấu hấp dẫn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và thúc đẩy sự phát triển của quần vợt thành tích cao Việt Nam. Sự trở lại mạnh mẽ của Nam Long Group không chỉ giúp nâng tầm các giải đấu quốc gia mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của quần vợt Việt Nam trong tương lai”.

Nhằm mang đến điều kiện thi đấu đạt chuẩn cho VĐV, Nam Long Group đầu tư nâng cấp cụm sân quần vợt Waterpoint với việc cải tạo, sơn mới 5 sân thi đấu cùng nhiều hạng mục cơ sở vật chất đồng bộ. Sự đầu tư bài bản bảo đảm chất lượng chuyên môn cho giải đấu, khẳng định vai trò của Nam Long Group trong việc đồng hành cùng sự phát triển của quần vợt Việt Nam, tạo nên không gian thể thao hiện đại, chuyên nghiệp ngay tại khu đô thị Waterpoint.

Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tại đại đô thị Waterpoint cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban Tổ chức, giải đấu được kỳ vọng sẽ mang đến một tuần lễ quần vợt sôi động, hấp dẫn và giàu cảm xúc, góp phần nâng tầm các giải đấu chuyên nghiệp của quần vợt Việt Nam.

Sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 30-45 phút di chuyển, Waterpoint là đại đô thị quy mô 355 ha được phát triển bởi Nam Long Group cùng đối tác Nhật Bản Nishi-Nippon Railroad (NNR). Được quy hoạch theo mô hình "đô thị tích hợp" (Integrated Township) với 5 trụ cột Live (Sống) - Learn (Học tập) - Work (Làm việc) - Play (Vui chơi - giải trí) - Shop (Mua sắm), Waterpoint đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích đa dạng từ giáo dục, thể thao, thương mại đến vui chơi giải trí và các hoạt động văn hóa - cộng đồng, phục vụ nhu cầu sống toàn diện của cư dân.

Việc được lựa chọn là địa điểm đăng cai giải đấu quốc gia không chỉ khẳng định chất lượng hạ tầng thể thao nội khu được đầu tư bài bản, mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của Waterpoint như một điểm đến năng động dành cho các hoạt động thể thao, trải nghiệm và kết nối cộng đồng.

Cùng chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa - giải trí được tổ chức thường xuyên, Waterpoint đang từng bước hình thành nhịp sống đô thị sôi động, góp phần nâng cao chất lượng sống cư dân và kiến tạo diện mạo mới cho khu vực phía Tây TPHCM.

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