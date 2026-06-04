Nhận định bảng C World Cup 2026: Đại chiến Brazil - Morocco định đoạt ngôi đầu

TPO - Bảng C World Cup 2026 gồm Brazil, Morocco, Scotland và Haiti. Brazil được đánh giá cao nhất nhờ sở hữu lực lượng vượt trội. Tuy nhiên, sự hiện diện của Morocco, đội tuyển đã giành hạng 4 ở kỳ World Cup trước đó khiến cuộc chiến giành vị trí thứ nhất trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Thông tin bảng C World Cup 2026

Hạng mục Nội dung Các đội Brazil, Morocco, Scotland, Haiti Đội được đánh giá cao nhất Brazil Ẩn số đáng chú ý Scotland Trận đáng xem nhất Brazil - Morocco Ngôi sao nổi bật Vinicius Jr, Hakimi, Scott Mctominay Dự đoán đội đi tiếp Brazil, Morocco



Brazil

Brazil là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, sức mạnh và đẳng cấp của "Những vũ công Samba" trong vài năm gần đây đã suy giảm rất nhiều. Ở giải đấu gần nhất là Copa America 2024, Selecao đã trình diễn lối chơi bạc nhược và gục ngã ở vòng tứ kết. Thành tích ở vòng loại cũng không khá khẩm hơn, Brazil đã phải chật vật để có vị trí thứ 5. Trong cuộc hành trình giành vé đến World Cup 2026, các HLV Fernando Diniz và Dorival Junior phải rời "ghế nóng" sau những kết quả tệ hại.

Trong giai đoạn cuối của vòng loại, Carlo Ancelotti đã trở thành huấn luyện viên của đội tuyển 5 lần vô địch thế giới. Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Real Madrid và AC Milan, Brazil đạt tỷ lệ thắng khoảng 55% sau 11 trận đấu (6/11 chiến thắng). HLV Ancelotti thường cho Brazil xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-2-2-2. Sức mạnh chủ đạo của Selecao nằm ở các cầu thủ tiền vệ cánh và tiền đạo cánh, trong đó nổi bật nhất là hai ngôi sao Vinicius Jr và Raphinha.

Vinicius Jr có khả năng bứt tốc ấn tượng, những pha đi bóng khéo léo ở hành lang cánh trái. Trong khi đó, Raphinha có lối chơi tối giản hơn, anh sẽ chủ yếu di chuyển vào khu vực rìa vòng cấm hoặc vòng cấm của đối thủ, đón đường chuyền từ đồng đội rồi dứt điểm. Cầu thủ thuộc biên chế không khéo léo bằng Vinicius Jr, nhưng lại có khả năng dứt điểm sắc bén hơn và nền tảng thể lực vượt trội. Điểm yếu của Brazil nằm ở vị trí hậu vệ cánh. Alex Sandro và Danilo Luiz không còn ở đỉnh cao phong độ, trong khi Wesley và Douglas Santos chỉ là những hậu vệ cánh tầm trung.

Brazil là đội tuyển được đánh giá cao nhất tại bảng C, nhưng Selecao sẽ phải coi chừng Morocco. Đây là đội tuyển đang đạt phong độ rất cao trong 4 năm vừa qua. Morocco hiện đang xếp thứ 8 trên BXH FIFA và là ĐKVĐ cúp bóng đá châu Phi.

Morocco

Morocco sẽ là đối thủ rất nguy hiểm với bất kỳ "ông lớn" nào của bóng đá thế giới vào thời điểm hiện tại. Họ đang sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải VĐQG ở châu Âu và nhiều người là trụ cột tại các đội bóng chủ quản. Morocco có thành tích rất đáng nể ở các giải đấu lớn kể từ năm 2022, khi vào bán kết World Cup 2022, vô địch châu Phi vào đầu năm 2026 và vượt qua vòng loại World Cup 2026 với thành tích toàn thắng cả 8 trận.

Đội hình của đội tuyển Morocco có sự đồng đều ở cả 3 tuyến, trong đó nổi bật nhất là các cầu thủ chơi ở cánh phải. Tiền vệ cánh phải Brahim Diaz và đội trưởng, hậu vệ phải Achraf Hakimi là hai cầu thủ đáng chú ý nhất. Brahim Diaz từng giành vua phá lưới cúp bóng đá châu Phi vào đầu năm nay. Cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid có thân hình nhỏ con, nhưng lại có sự khéo léo và sử dụng tốt cả hai chân. Những pha phối hợp giữa anh và Hakimi hoàn toàn có thể gây khó khăn trong tất cả các đội tuyển trong bảng C.

Hakimi là cái tên đáng chú ý nhất của bảng C, anh vừa cùng PSG vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp. Có thể nói rằng anh đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Hakimi luôn là cầu thủ góp công rất lớn vào những thành công của đội tuyển Morocco và PSG trong nhiều năm vừa qua. Cuộc đối đầu giữa Hakimi và ngôi sao Vinicius Jr có thể sẽ định đoạt kết quả của trận đấu giữa Morocco và Brazil.

Scotland

Scotland có hành trình vòng loại giàu cảm xúc, đoàn quân của HLV Steve Clarke giành vé sau chiến thắng ngoạn mục trước Đan Mạch ở lượt trận cuối. Họ trở lại World Cup sau 28 năm. Rất nhiều cầu thủ Scotland trong danh sách tham dự World Cup 2026 đã chinh chiến cùng nhau ở EURO 2020 và 2024, vì vậy họ có sự ăn ý vô cùng ấn tượng. Ở giải đấu lần này, Scotland nằm ở bảng đấu khá khó khăn, với sự xuất hiện của Brazil và Morocco.

Mục tiêu thực tế nhất đối với "Đội quân Tartan" sẽ là giành vé đi tiếp vào vòng loại trực tiếp với vị trí thứ 3. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Scotland chắc chắn phải đánh bại Haiti, thậm chí là một chiến thắng cách biệt. Sau đó, đoàn quân của HLV Steve Clarke sẽ cố gắng kiếm được ít nhất 1 điểm ở hai trận đấu còn lại, hoặc không để thua với cách biệt lớn. Tiền vệ Scott Mctominay sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Scotland ở giải đấu lần này. Anh vừa có mùa giải ấn tượng khi đã ghi 14 bàn thắng sau 44 lần ra sân cho Napoli.

Haiti

Haiti là đội tuyển bị đánh giá thấp nhất bảng đấu so với ba đối thủ còn lại về lực lượng và kinh nghiệm chinh chiến tại các giải đấu lớn. Đa số các cầu thủ Haiti đều đang chơi ở châu Âu, nhưng không có nhiều tiếng tăm. Bảng đấu của họ lại có 2 đối thủ quá mạnh là Brazil và Morocco. Mục tiêu của thầy trò HLV Sebastien Migne sẽ là cố gắng hạn chế số bàn thua phải nhận.

Haiti sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong trận đấu với Scotland nếu muốn có cơ hội tiến đến vòng 32 đội. Họ sẽ phải đánh bại Scotland, nhưng đây rõ ràng là nhiệm vụ không đơn giản. Lợi thế của Haiti là họ sẽ bước vào giải đấu với tâm lý thoải mái, thi đấu với vị thế của một đội tuyển cửa dưới. Sau 52 năm, Haiti mới trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Đây là cơ hội tốt để Haiti tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong tương lai.

Những trận đấu đáng chú ý

Brazil - Morocco: Trận đấu có khả năng rất cao phân định ngôi đầu bảng. Brazil đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Morocco kém hơn 2 bậc. Xét về lực lượng, hai đội không có quá nhiều sự chênh lệch. Morocco lại là đội tuyển tiến bộ nhanh nhất trong 4 năm vừa qua. Đây hứa hẹn là trận đấu cân bằng, đội tuyển nào giành chiến thắng sẽ gần như chắc chắn đứng đầu bảng C.

Scotland - Haiti: Hai đội tuyển này không có nhiều cơ hội giành điểm trước Brazil và Morocco. Vì thế, đội tuyển nào có 3 điểm trong cuộc đọ sức này sẽ có cơ hội rất lớn kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3, đồng thời nuôi hy vọng giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Lịch thi đấu bảng C World Cup 2026

Lượt trận Trận đấu Ngày Sân Giờ Việt Nam Lượt 1 Brazil vs Morocco 14/6 Sân vận động MetLife 5h00 Lượt 1 Haiti vs Scotland 14/6 Sân vận động Gillette 8h00 Lượt 2 Scotland vs Morocco 20/6 Sân vận động Gillette 5h00 Lượt 2 Brazil vs Haiti 20/6 Sân vận động Philadelphia 7h30 Lượt 3 Morocco vs Haiti 25/6 Sân vận động Hard Rock 5h00 Lượt 3 Scotland vs Brazil 25/6 Sân vận động Mercedes-Benz 5h00

Dự đoán thứ hạng bảng C World Cup 2026