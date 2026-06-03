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World Cup 2026 thiết lập nhiều cột mốc lịch sử

Trọng Đạt

TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố danh sách chính thức tham dự World Cup 2026 với số lượng kỷ lục 1.248 cầu thủ đến từ 48 đội tuyển quốc gia.

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Cristiano Ronaldo sắp có lần thứ 6 dự World Cup trong sự nghiệp. Ảnh: AP.

FIFA vừa công bố danh sách chính thức tham dự World Cup 2026 với tổng cộng 1.248 cầu thủ thuộc 48 đội tuyển quốc gia, đánh dấu kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Tâm điểm của danh sách năm nay là sự góp mặt của các tượng đài bóng đá thế giới như Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Guillermo Ochoa (Mexico). Bộ ba này cùng thiết lập cột mốc chưa từng có khi trở thành những cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Tại ngày hội bóng đá diễn ra trên đất Mỹ, Canada và Mexico, 1.248 cầu thủ sẽ tranh tài qua 104 trận đấu. Trong số đó, 357 cầu thủ từng tham dự ít nhất một kỳ World Cup trước đây, trong khi 891 gương mặt sẽ lần đầu trải nghiệm bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 cũng ghi nhận sự tương phản rõ nét về độ tuổi. Thủ thành kỳ cựu Craig Gordon của Scotland là cầu thủ lớn tuổi nhất giải ở tuổi 43 và 162 ngày. Ở chiều ngược lại, tài năng Gilberto Mora của Mexico mới 17 tuổi 240 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt.

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Messi thi đấu kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Ảnh: AP.

Ngoài ra, danh sách đăng ký năm nay cũng phản ánh sự chuyển giao thế hệ mạnh mẽ với 22 cầu thủ dưới 20 tuổi và 7 cầu thủ từ 40 tuổi trở lên hiện diện trên sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới.

Bức tranh nhân sự của World Cup 2026 cũng cho thấy mức độ toàn cầu hóa sâu rộng của bóng đá hiện đại. Theo thống kê từ FIFA, 1.248 cầu thủ tham dự hiện đang thi đấu cho 449 câu lạc bộ thuộc 71 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Đáng chú ý, vòng chung kết năm nay sẽ chào đón bốn đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự gồm Cape Verde, Curaçao, Jordan và Uzbekistan.

Theo quy định của FIFA, các đội tuyển chỉ được phép thay đổi danh sách đăng ký trong trường hợp cầu thủ gặp chấn thương nghiêm trọng hoặc mắc bệnh nặng. Mọi điều chỉnh phải hoàn tất chậm nhất 24 giờ trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển và cần được FIFA phê duyệt.

Trọng Đạt
#World Cup 2026 #FIFA #đội tuyển #Messi #Ronaldo #cầu thủ trẻ #cầu thủ già

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