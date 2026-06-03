Nhận định bóng đá Hàn Quốc vs El Salvador, 08h00 ngày 4/6: Màn tổng duyệt của 'Chiến binh Taegeuk'

TPO - Đội tuyển Hàn Quốc sẽ khép lại quá trình chuẩn bị cho chiến dịch vòng chung kết World Cup 2026 bằng cuộc đọ sức với El Salvador trên đất Mỹ. Trong lần chạm trán gần nhất vào tháng 6/2023, Hàn Quốc từng bị đối thủ này cầm hòa 1-1.

Nhận định trước trận đấu

Đội tuyển Hàn Quốc sẽ khép lại quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng cuộc đọ sức với El Salvador trên sân America First Field (bang Utah, Mỹ) vào ngày 4/6. Đây được xem là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Hong Myung-bo trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu tại Daejeon vào tháng 6/2023, khi Hàn Quốc bị El Salvador cầm hòa 1-1.

Bước vào năm 2026, đội bóng xứ kim chi từng gánh chịu không ít áp lực khi thất bại liên tiếp trước Bờ Biển Ngà (0-4) và Áo (0-1) trong đợt FIFA Days tháng 3.

Tuy nhiên, 'Chiến binh Taegeuk' đã lấy lại sự tự tin khi đánh bại Trinidad & Tobago 5-0 vào cuối tuần qua trên đất Mỹ. Đây là chiến thắng đậm nhất của Hàn Quốc kể từ trận thắng Singapore 7-0 ở vòng loại World Cup hồi tháng 6/2024.

Đoàn quân của HLV Hong Myung-bo đang hướng tới kỳ World Cup thứ 11 liên tiếp sau chiến dịch vòng loại đầy ấn tượng. Họ bất bại 16 trận, giành 11 chiến thắng, hòa 5 trận và ghi tổng cộng 40 bàn thắng.

Rơi vào một bảng đấu tương đối khó tại VCK World Cup 2026 cùng Mexico, Nam Phi và CH Czech, Hàn Quốc hiểu rằng một chiến thắng áp đảo trước El Salvador sẽ là liều thuốc tinh thần không thể tốt hơn trước trận ra quân ngày 12/6.

Bên phần sân đối diện, El Salvador lỗi hẹn với VCK World Cup 2026 khi bị loại ở vòng loại thứ ba khu vực CONCACAF. Đội bóng Trung Mỹ chỉ giành được 1 chiến thắng sau 6 trận, đứng cuối bảng A sau Panama, Suriname và Guatemala.

Dù không thể giành vé tới Bắc Mỹ, đoàn quân của HLV Hernan Dario Gomez vẫn cho thấy những nỗ lực. Tính riêng trong năm 2026, đại diện vùng CONCACAF duy trì mạch bất bại với trận hòa 2-2 trước CH Dominica và chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Martinique.

Đứng thứ 100 trên bảng xếp hạng FIFA, mục tiêu khả dĩ nhất của El Salvador lúc này là tạo nên một thế trận sòng phẳng và tìm kiếm kết quả tích cực trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp như Hàn Quốc.

Thông tin lực lượng

Do đây là màn tổng duyệt trước khi bước vào World Cup 2026, HLV Hong Myung-bo nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất nhằm hoàn thiện bộ khung chiến thuật. Tâm điểm của sự chú ý là đội trưởng Son Heung-min.

Ngôi sao đang khoác áo Los Angeles FC hiện có 56 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, chỉ còn kém huyền thoại Cha Bum-kun đúng hai pha lập công trong cuộc đua trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc. Son Heung-min được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công bên cạnh Hwang Hee-chan và Lee Jae-sung.

Ở hàng thủ, Hàn Quốc bị tổn thất khi trung vệ Cho Yu-min lỡ hẹn với World Cup vì chấn thương. Để bổ sung lực lượng, HLV Hong Myung-bo đã triệu tập tân binh Jo Wi-je.

Bên phía El Salvador, Nathan Ordaz là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền đạo trẻ này hiện cũng đang thi đấu cho Los Angeles FC và là đồng đội của Son Heung-min ở cấp CLB. Ordaz đã có cho mình hai bàn thắng đầu tiên ở cấp độ đội tuyển trong trận hòa CH Dominica, và được kỳ vọng sẽ gây ra những sóng gió trước hàng phòng ngự đang sứt mẻ của Hàn Quốc.

Trong khung gỗ, đội trưởng Mario Gonzalez được kỳ vọng sẽ có lần thứ 56 khoác áo đội tuyển El Salvador.

Đội hình dự kiến Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Lee Ki-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Kim Moon-hwan, Kim Jin-gyu, Paik Seung-ho, Castrop; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min. El Salvador: Gonzalez; Clavel, Sibrian, Cruz, A. Henriquez; J. Henriquez, Martinez, Diaz, Gil; Vasquez, Ordaz. ​ Dự đoán tỷ số: Hàn Quốc 3-0 El Salvador

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