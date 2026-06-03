Nhận định Hà Lan vs Algeria, 01h45 ngày 4/6: Mài sắc vũ khí trước giờ xung trận

TPO - Hà Lan và Algeria đều coi cuộc chạm trán tại thánh địa De Kuip đêm nay là cơ hội vàng để rà soát lực lượng trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026.

Nhận định trước trận Hà Lan vs Algeria

Hà Lan chuẩn bị bước vào chiến dịch World Cup 2026 đầy thử thách tại bảng F cùng các đối thủ Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. "Cơn lốc da cam" sẽ đá giao hữu với Algeria và Uzbekistan trước World Cup 2026. Đây là 2 đối thủ vừa tầm để HLV Ronald Koeman triển khai các đấu pháp chiến thuật, đồng thời là cơ hội cuối để các cầu thủ dự bị của Hà Lan ghi điểm và hy vọng cạnh tranh suất đá chính.

Trước khi đụng độ Algeria, Hà Lan đang có chuỗi 10 trận bất bại. HLV Koeman sẽ tập trung nhiều nhất cho việc thử nghiệm hàng công, khi Memphis Depay, Cody Gakpo đều không có phong độ tốt. Depay đang gặp chấn thương và HLV Koeman sẽ có dịp thử nghiệm tiền đạo khác chơi ở vị trí mũi nhọn.

Bên kia chiến tuyến, chuyến hành quân đến Rotterdam là bài kiểm tra hạng nặng mà HLV Vladimir Petkovic hằng mong đợi cho Algeria. Chung bảng với "đại gia" Argentina ở bảng J VCK World Cup buộc đại diện Bắc Phi phải chuẩn bị thật tốt về cấu trúc phòng ngự và khả năng chịu áp lực liên tục.

Algeria chuẩn bị cho lần trở lại World Cup sau 12 năm.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Lan vs Algeria

Hà Lan duy trì phong độ ổn định khi giành 6 chiến thắng và 2 trận hòa ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, qua đó xếp trên đối thủ Ba Lan. Trong loạt trận giao hữu gần nhất hồi tháng 3, họ tiếp tục đánh bại Na Uy 2-1, sau đó hòa Ecuador 1-1 dù Denzel Dumfries nhận thẻ đỏ từ rất sớm. Đêm nay, Hà Lan tiếp đón Algeria trên sân De Kuip, cũng là màn chia tay CĐV nhà trước khi lên đường sang Bắc Mỹ.

Algeria cũng có phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây. Thầy trò HLV Petkovic vừa đè bẹp Guatemala 7-0 và cầm chân Uruguay 0-0 trong đợt FIFA Days tháng 3. Đáng chú ý, hàng phòng ngự của đại diện Bắc Phi đang chơi chắc chắn khi giữ sạch lưới tới 5 trong 7 trận gần nhất.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Algeria

HLV Koeman chờ đến "giờ chót" để điền tên Depay và Timber vào danh sách dự World Cup 2026. Ông cũng lần đầu tiên trao cơ hội cho Crysencio Summerville của West Ham, đồng thời gọi Marten de Roon để thay thế Jerdy Schouten dính chấn thương. Hà Lan sẽ thiếu vắng Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt và Xavi Simons tại giải đấu tới vì chấn thương, trong khi Jeremie Frimpong bất ngờ bị gạch tên.

Bên phía Algeria, HLV Petkovic quyết định gọi lại tiền vệ Nabil Bentaleb nhưng gạch tên Ismael Bennacer một cách bất ngờ. Tiền đạo Amine Gouiri đã sung sức trở lại sau chấn thương, sẵn sàng cùng Algeria dự World Cup 2026. Thủ thành Luca Zidane vẫn có tên dù vừa dính chấn thương nghiêm trọng tại La Liga.