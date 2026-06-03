Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Tiền đạo số 1 tuyển Thụy Sỹ đối diện nguy cơ mất World Cup vì tiền án

Đặng Lai

TPO - Tiền đạo trụ cột của đội tuyển Thụy Sỹ, Breel Embolo, không thể cùng các đồng đội sang Mỹ để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup. Nguyên nhân xuất phát từ Giấy phép du lịch điện tử ESTA của cầu thủ này bất ngờ bị đưa vào diện "cần xem xét" ngay trước khởi hành.

cropped-gettyimages-2278559127.jpg

Rắc rối pháp lý trong quá khứ đang phủ bóng lên giấc mơ World Cup của chân sút số 1 đội tuyển Thụy Sỹ. Cụ thể, giấy phép du lịch điện tử của Embolo bị hệ thống ESTA đưa vào diện xem xét thêm vì một phán quyết của tòa án Thụy Sỹ cách đây 3 năm.

Trong phiên tòa năm 2023, Embolo bị tuyên án treo vì tội "đe dọa người khác". Bản án sau đó được giữ nguyên trong phiên phúc thẩm và Embolo không tiếp tục kháng cáo.

Theo quy định của Mỹ, những cá nhân có tiền án hoặc từng vi phạm pháp luật có thể không đủ điều kiện sử dụng hệ thống cấp phép du lịch điện tử ESTA và phải thực hiện thủ tục thông thường vốn khắt khe hơn rất nhiều.

Sự việc diễn ra hoàn toàn bất ngờ đối với đội tuyển Thụy Sỹ. Thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Thụy Sỹ ghi rõ: "Rất tiếc, Breel Embolo không thể cùng đội di chuyển đến Mỹ. Chúng tôi vừa nhận được thông báo rằng hồ sơ của anh ấy đã bị đưa vào diện cần xem xét thêm".

i.jpg

Một người phát ngôn của đội tuyển chia sẻ rằng họ khá bất ngờ vì trước đây, Thụy Sỹ từng sang Mỹ để thi đấu giao hữu với Mexico cũng như tuyển Mỹ. Khi đó Embolo vẫn được nhập cảnh bình thường. Có thể vì thời điểm đó bản án chưa có hiệu lực như hiện tại.

Liên đoàn Bóng đá Thụy Sỹ đang tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng của Mỹ để tháo gỡ vướng mắc, giúp Embolo có thể sang Mỹ hội quân cùng đội tuyển. Nhưng theo ghi nhận, khả năng thành công là “không cao”.

Tại kỳ World Cup lần này, đội tuyển Thụy Sỹ nằm ở bảng B cùng với Canada, Bosnia & Herzegovina và Qatar. Họ sẽ đá trận ra quân gặp Qatar vào ngày 13/6. Việc thiếu vắng Embolo trong những ngày chuẩn bị quan trọng này chắc chắn là một tổn thất không nhỏ đối với đội tuyển Thụy Sỹ.

Embolo là tiền đạo số 1 của tuyển Thụy Sỹ khi ghi 24 bàn sau 86 trận khoác áo đội tuyển.

Đặng Lai
#Embolo #World Cup #Thụy Sỹ #tiền án #bóng đá #đội tuyển Thụy Sỹ #tin tức World Cup #World Cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe