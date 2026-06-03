Tiền đạo số 1 tuyển Thụy Sỹ đối diện nguy cơ mất World Cup vì tiền án

TPO - Tiền đạo trụ cột của đội tuyển Thụy Sỹ, Breel Embolo, không thể cùng các đồng đội sang Mỹ để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup. Nguyên nhân xuất phát từ Giấy phép du lịch điện tử ESTA của cầu thủ này bất ngờ bị đưa vào diện "cần xem xét" ngay trước khởi hành.

Rắc rối pháp lý trong quá khứ đang phủ bóng lên giấc mơ World Cup của chân sút số 1 đội tuyển Thụy Sỹ. Cụ thể, giấy phép du lịch điện tử của Embolo bị hệ thống ESTA đưa vào diện xem xét thêm vì một phán quyết của tòa án Thụy Sỹ cách đây 3 năm.

Trong phiên tòa năm 2023, Embolo bị tuyên án treo vì tội "đe dọa người khác". Bản án sau đó được giữ nguyên trong phiên phúc thẩm và Embolo không tiếp tục kháng cáo.

Theo quy định của Mỹ, những cá nhân có tiền án hoặc từng vi phạm pháp luật có thể không đủ điều kiện sử dụng hệ thống cấp phép du lịch điện tử ESTA và phải thực hiện thủ tục thông thường vốn khắt khe hơn rất nhiều.

Sự việc diễn ra hoàn toàn bất ngờ đối với đội tuyển Thụy Sỹ. Thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Thụy Sỹ ghi rõ: "Rất tiếc, Breel Embolo không thể cùng đội di chuyển đến Mỹ. Chúng tôi vừa nhận được thông báo rằng hồ sơ của anh ấy đã bị đưa vào diện cần xem xét thêm".

Một người phát ngôn của đội tuyển chia sẻ rằng họ khá bất ngờ vì trước đây, Thụy Sỹ từng sang Mỹ để thi đấu giao hữu với Mexico cũng như tuyển Mỹ. Khi đó Embolo vẫn được nhập cảnh bình thường. Có thể vì thời điểm đó bản án chưa có hiệu lực như hiện tại.

Liên đoàn Bóng đá Thụy Sỹ đang tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng của Mỹ để tháo gỡ vướng mắc, giúp Embolo có thể sang Mỹ hội quân cùng đội tuyển. Nhưng theo ghi nhận, khả năng thành công là “không cao”.

Tại kỳ World Cup lần này, đội tuyển Thụy Sỹ nằm ở bảng B cùng với Canada, Bosnia & Herzegovina và Qatar. Họ sẽ đá trận ra quân gặp Qatar vào ngày 13/6. Việc thiếu vắng Embolo trong những ngày chuẩn bị quan trọng này chắc chắn là một tổn thất không nhỏ đối với đội tuyển Thụy Sỹ.

Embolo là tiền đạo số 1 của tuyển Thụy Sỹ khi ghi 24 bàn sau 86 trận khoác áo đội tuyển.