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MU khai hỏa chuyển nhượng: Ederson mở màn cuộc tái thiết tuyến giữa

Hương Ly

TPO - MU đã nổ phát súng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta. Cầu thủ này gia nhập sân Old Trafford với giá 34 triệu bảng, cộng thêm 3,8 triệu bảng phụ phí từ CLB Atalanta.

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Sky Sports đưa tin MU hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson. Tiền vệ sinh năm 1999 sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, kèm theo điều khoản có thể gia hạn thêm 12 tháng (theo lựa chọn của MU). Ederson cần hoàn tất buổi kiểm tra y tế trước khi chính thức đặt bút ký hợp đồng với "Quỷ đỏ".

Tân binh của MU sẽ hội quân cùng CLB mới trước tháng 7. Đây là yêu cầu của HLV Michael Carrick nhằm thúc đẩy quá trình hòa nhập của Ederson. Sau đó, tiền vệ người Brazil sẽ tham gia trọn vẹn chuyến du đấu hè 2026 của đội chủ sân Old Trafford.

Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizo Romano, Ederson được nhiều CLB liên hệ sau khi mùa giải 2025/2026 khép lại. Tuy nhiên, ngôi sao của Atalanta cắt đứt đàm phán với mọi đội bóng để tập trung đàm phán với MU. Ngay từ khi nhận được liên hệ từ "Quỷ đỏ", Ederson đã chốt với người đại diện rằng anh sẽ gia nhập sân Old Trafford.

Telegraph đưa tin MU có thể chiêu mộ 3 tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng hè này. Đội ngũ chuyển nhượng của "Quỷ đỏ" đưa một loạt tiền vệ vào tầm ngắm và chia thành 3 nhóm dựa trên thực lực. Ederson nằm ở nhóm 3, với mức phí chuyển nhượng dao động từ 30 đến 30 triệu bảng.

MU nhắm tới dàn tiền vệ nhóm một, có chất lượng cao nhất là Elliot Anderson, Tchouameni và Sandro Tonali. Nhóm 2 sẽ là Carlos Baleba, Adam Wharton và Mateus Fernandes. Tổng ngân sách chuyển nhượng của MU dành riêng cho việc chiêu mộ tiền vệ trung tâm có thể lên tới 200 triệu bảng.

Khi mùa giải 2025/2026 khép lại, MU chia tay Casemiro (hết hợp đồng). "Quỷ đỏ" đang tìm cách bán đứt Manuel Ugarte.

Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes là 2 tiền vệ chắc chắn ở lại. HLV Carrick cần ít nhất 2 tân binh để trám chỗ Casemiro và Ugarte. Với việc MU sẽ chơi ở Champions League, họ phải tính toán để chiêu mộ thêm tiền vệ nhằm làm dày đội hình.

Hương Ly
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