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World Cup 2026: Xóa bỏ ức chế phất cờ việt vị chậm trễ

Hương Ly

TPO - Bằng việc trang bị hệ thống cảnh báo âm thanh theo thời gian thực tại World Cup 2026, FIFA chính thức chấm dứt tình trạng "phất cờ chậm" của các trọng tài biên.

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Điều chỉnh của FIFA hứa hẹn giải quyết dứt điểm tình trạng "phất cờ chậm" để báo việt vị vốn gây khó chịu cho cầu thủ trên sân và khán giả theo dõi. Điểm đột phá của cải tiến này là tín hiệu được truyền trực tiếp đến trợ lý trọng tài trên sân thay vì chỉ gửi đến phòng VAR như trước.

Cụ thể, nếu hệ thống phát hiện một cầu thủ tấn công rơi vào thế việt vị rõ ràng (khoảng cách lớn hơn 10cm so với hậu vệ cuối cùng của đối phương), một âm báo lập tức truyền đến trợ lý trọng tài. Từ đây, trọng tài biên có thể phất cờ dừng trận đấu ngay lập tức.

Từ khi VAR xuất hiện, các trọng tài biên thường được yêu cầu "giữ cờ chờ hết tình huống" trong tình huống việt vị nhạy cảm, để tránh việc cắt còi sai làm mất đi một bàn thắng hợp lệ.

Song, điều đó dẫn tới mặt trái là những pha bóng kéo dài vô nghĩa. Cầu thủ đôi bên vẫn phải bứt tốc, tranh chấp, xoạc bóng hay dứt điểm trong một pha tấn công vốn dĩ đã "chết". Sau đó, nếu tình huống dẫn đến bàn thắng, VAR mới can thiệp để xác định lại.

Hệ thống bắt việt vị bán tự động được áp dụng tại World Cup 2026 hoạt động dựa trên sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống camera theo dõi đa chiều và cảm biến gắn trực tiếp trong quả bóng để tính toán vị trí cầu thủ.

FIFA nhấn mạnh vai trò của các trọng tài video (VAR) không thay đổi. Phòng VAR sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm xử lý các tình huống việt vị sít sao và phức tạp, chênh lệch dưới 10cm hoặc các pha bóng nhạy cảm, cần đưa ra quyết định chủ quan (cầu thủ việt vị có cản tầm nhìn thủ môn hay chủ động tham gia vào pha bóng hay không).

Hương Ly
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