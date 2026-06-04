Những khoảnh khắc kinh điển nhất lịch sử World Cup

TPO - Trong suốt chiều dài gần 100 năm tồn tại, FIFA World Cup đã mang đến rất nhiều bàn thắng kinh điển, kết quả gây sốc hay tình huống gây tranh cãi... Sau đây là những khoảnh khắc tiêu biểu nhất...

Bàn phản lưới nhà và kết cục bi thảm của Escobar (1994)

Colombia đến World Cup 1994 với nhiều kỳ vọng khi họ sở hữu những ngôi sao như Carlos Valderrama và Faustino Aprilla… Khi nhắc về đội tuyển hàng xóm, huyền thoại Pele của Brazil thậm chí còn dự đoán họ sẽ lọt vào bán kết. Tuy nhiên, một chiến dịch bắt đầu với hy vọng đã kết thúc trong bi kịch.

Trận đầu, Colombia thua Romania. Tình thế buộc Colombia phải đánh bại chủ nhà Mỹ ở lượt trận tiếp theo. Nhưng thay vào đó, họ lại chịu thất bại 1-2 với bàn phản lưới nhà của Andres Escobar. Trung vệ này đưa bóng vào lưới từ đường tạt không mấy nguy hiểm của đối thủ, biếu không cho Mỹ bàn thắng.

Colombia đã không thể đi tiếp, và Escobar hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của băng đảng khi trở về quê nhà. Hậu vệ đã bị bắn chết ngay ở Medellin. Nhiều người tin rằng đó là sự trả thù từ băng đảng vì chúng đã thua nhiều tiền do đội tuyển.

Cú hat-trick gây tranh cãi giúp Anh giành chiến thắng (1966)

Năm 1966, tuyển Anh đã giành vé vào chung kết. Ở trận đấu trên sân Wembley năm đó giữa Anh và Tây Đức, 2 đội khép lại thời gian thi đấu chính thức với tỷ số hòa 2-2. Geoff Hurst và Martin Peters ghi bàn cho Anh, Helmut Haller và Wolfgang Weber lập công cho đội khách.

Đến hiệp phụ, Hurst đã trở thành huyền thoại bất hủ của Tam sư. Phút 11, cầu thủ này dứt điểm đưa bóng đập vào xà ngang, bật xuống và trọng tài công nhận bàn thắng. Nhiều người cho rằng bóng chưa vượt qua vạch vôi nên bàn thắng không hợp lệ. Nhưng bàn thắng vẫn được công nhận cho Tam sư.

Trước khi hiệp phụ kết thúc, Hurst có bàn thứ 3 khi tung ra cú sút cháy nóc lưới đối thủ. Ông trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick trong một trận chung kết World Cup còn Anh giành danh hiệu lớn đầu tiên và cũng là duy nhất từ trước tới nay.

Suarez cắn Chiellini (2014)

Luis Suarez có tiền sử cắn đối thủ. Trước World Cup 2014, tiền đạo người Uruguay đã từng dính líu đến hai vụ việc tương tự khi còn thi đấu cho Ajax và Liverpool.

Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của Uruguay, sự bực bội đã khiến Suarez mất kiểm soát. Trong lúc xô xát với Giorgio Chiellini, anh đã cắn vào vai hậu vệ người Ý, để lại vết thương mà Chiellini không ngần ngại cho máy quay xem.

Trọng tài bỏ qua vụ xô xát. Tuy nhiên, FIFA liền xem lại đoạn phim và cấm Suarez thi đấu bóng đá 4 tháng. Đây là án phạt dài nhất từng được áp dụng cho hành vi phạm lỗi như vậy. Kết quả là Uruguay mất đi tiền đạo ngôi sao của mình trong phần còn lại của giải đấu.

Suarez dùng tay cứu thua trên vạch vôi (2010)

Trong trận tứ kết gặp Ghana, Suarez đã có pha cản phá bằng tay lộ liễu ngay trước vạch vôi. Ở cuối trận, thời điểm tỷ số là 0-0, Ghana tổ chức một pha tấn công sắc nét, bóng được Appiah đưa vào khuôn khổ cầu môn. Nhưng trước khi bay qua vạch vôi, nó đã bị Suarez dùng 2 tay cản lại.

Pha bóng này khiến Suarez bị truất quyền thi đấu và Uruguay bị thổi penalty. Nhưng trên chấm đá 11m, Gyan lại thực hiện hỏng. Uruguay sau đó đã giành chiến thắng chung cuộc ở loạt sút luân lưu, loại Ghana - đội bóng châu Phi cuối cùng còn sót lại giải đấu. Trong khi đó, Suarez lại tự cho rằng mình là người hùng. Anh tuyên bố: "Tôi đã thực hiện pha cứu thua xuất sắc nhất giải đấu".

Đức vùi dập Brazil 7-1 (2014)

Chưa từng có kết quả nào trong lịch sử World Cup gây sốc như những gì đã xảy ra tại sân vận động Mineirao vào ngày 8/7/2014. Đội chủ nhà Brazil dù thiếu vắng Neymar do chấn thương và Thiago Silva bị treo giò, vẫn được kỳ vọng nhiều trong trận bán kết với Đức.

Nhưng khi bóng lăn, tất cả kỳ vọng đã trở thành nỗi thất vọng cùng cực. Thomas Muller ghi bàn chỉ sau 11 phút, và Miroslav Klose nhanh chóng nâng tỷ số lên 2-0. Hàng thủ Selecao vỡ vụn từ đó. 2 bàn thắng của Toni Kroos và pha dứt điểm thành công của Sami Khedira giúp Đức dẫn trước 5-0 khi kết thúc hiệp một.

Hàng triệu người hâm mộ Selecao như chết lặng. Hiệp 2, Andre Schurrle ghi thêm 2 bàn để nhấn chìm đội tuyển chủ nhà. NHM Brazil không tin vào kết quả. Nhiều người trong số họ đã rơi nước mắt khi trận đấu kết thúc. Cho đến nay, sự kiện Brazil thua Đức 1-7 vẫn bị coi là “một cú sốc quốc gia” với xứ Samba.

Roberto Baggio có thể được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào năm 1994, thời kỳ mà Serie A và bóng đá Italia thực sự thống trị. Đến với Cúp thế giới năm đó, Baggio gánh trên vai cả kỳ vọng của một nền bóng đá. Thực tế là tiền đạo này đã làm tốt, ghi bàn ở vòng 1/8, tứ kết và bán kết để đưa Azzurri vào chung kết.

Trong trận gặp Brazil, 2 bên cầm chân nhau bằng tỷ số 0-0 trong thời gian chính thức. Hiệp phụ cũng diễn ra tương tự. Brazil và Italia phải bước vào loạt luân lưu. Tại đây, Baggio đã hỏng ăn trong cú sút luân lưu quyết định. Cú đá vọt xà ngang của Baggio chính thức “dâng” chức vô địch cho Brazil, còn ngôi sao này gục xuống sân đau đớn.

Show diễn của Pele (1958)

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Pele đã giành được 3 chức vô địch World Cup. Nhưng chính chức vô địch đầu tiên vào năm 1958 mới là ấn tượng nhất. Năm đó Pele tham dự khi khi chưa đủ 18 tuổi. Ở độ tuổi này, Pele đã biết cách ghi dấu ấn đậm nét ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Ông lập hat-trick ở bán kết. Ở chung kết gặp Thụy Điển, Pele tiếp tục nhảy múa với trái bóng. Ông ghi một bàn thắng để đời với pha khéo léo tâng bóng qua người hậu vệ và tung cú vô lê hiểm hóc vào góc thấp khung thành, khiến thủ môn Kalle Svensson không thể cản phá.

Trước khi trận đấu kết thúc, Pele còn ghi thêm 1 bàn giúp Brazil thắng chung cuộc 5-2, giành chức vô địch World Cup 1958. Đây vẫn là chiến thắng duy nhất của Selecao trên đất châu Âu (World Cup 1958 diễn ra ở Thụy Điển).

Diego Maradona ghi ‘bàn thắng thế kỷ’

Trong trận tứ kết World Cup 1986 với Anh, Diego Maradona đã ghi một bàn thắng mà cho tới nay, không ai có thể tái hiện nó ở sân chơi World Cup. Nhận bóng bên phần sân nhà, Maradona xoay người và bắt đầu lướt đi.

Ông vượt qua Peter Beardsley, rồi Peter Reid, trước khi lướt qua cả Terry Butcher và Terry Fenwick ngay sát vòng cấm. Cuối cùng, Maradona khéo léo hạ cả huyền thoại Peter Shilton trước khi dứt điểm thành công vào lưới trống. Bàn thắng này giúp Argentina hạ Anh 2-1 để ghi tên vào chung kết.

Zidane nhận thẻ đỏ vì húc đầu Materazzi (2006)

Zinedine Zidane là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại, nhưng khoảnh khắc được nhớ đến nhiều nhất của ông lại chính là cú húc đầu vào ngực Materazzi ở chung kết World Cup 2006.

Trong thời gian bù giờ, khi Zidane đi gần Materazzi thì hai người xảy ra tranh cãi. Zidane quay lại và không chút do dự, húc đầu vào ngực Materazzi. Trung vệ tuyển Italia nằm lăn lộn ra sân, và trọng tài tặng ngay cho Zidane tấm thẻ đỏ. Zidane kết thúc VCK World Cup cuối cùng theo cách không thể đáng quên hơn.

Trận đấu khép lại với chiến thắng của người Ý khi họ hạ Pháp trên chấm luân lưu. Cho đến nay, hình ảnh Zidane cúi đầu bước qua chiếc cúp vô địch World Cup vẫn là một hình ảnh khó phai trong lịch sử giải đấu.

Trong mắt rất nhiều NHM túc cầu, kể cả lớn tuổi lẫn nhỏ tuổi thì chung kết World Cup 2022 vẫn là trận đấu hay nhất lịch sử Cúp thế giới. Kịch bản trên sân đã diễn ra với những bước ngoặt không tưởng, đem lại cảm xúc khó tả cho NHM thế giới.

Argentina nhanh chóng dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Messi và Angel Di Maria. Họ giữ nguyên tỷ số đó cho đến 10 phút cuối trận. Nhưng khi kết quả gần như đã được định đoạt, Kolo Muani bị phạm lỗi trong vòng cấm. Mbappe đã bước lên thực hiện quả phạt đền. Anh ghi bàn thắng gỡ lại 1-2 cho Pháp. Chỉ 60 giây sau, ngôi sao này lại tỏa sáng với pha cứa lòng đẳng cấp bên cánh trái làm tung mành lưới. Tỷ số được san hòa 2-2 trong sự ngỡ ngàng của Argentina.

Trong hiệp phụ, Messi ghi bàn thắng thứ hai đưa đội nhà dẫn 3-2, nhưng Mbappe đã đáp trả bằng một quả phạt đền khác để hoàn thành cú hat-trick. Anh giúp Pháp đưa trận đấu về kết quả 3-3.

Messi giành chiếc cúp mơ ước để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu

Những giây cuối cùng, thủ môn Emilliano Martnez đã dùng chân cản cú đá cực mạnh và hiểm của Kolo Muani, kéo Argentina vào loạt luân lưu. Tại đây, anh hóa thành người hùng khi khiến Kingsley Coman và Aurelien Tchouameni đá hỏng trong khi Argentina thực hiện thành công cả 4 cú đá. Trận đấu kết thúc, Messi chính thức lên ngôi vô địch thế giới, hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình.

‘Bàn tay của Chúa’ (1986)

Nhiều chuyên gia đều đồng tình rằng khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử World Cup là bàn thắng bằng tay của huyền thoại của Diego Maradona trong trận tứ kết 1986 với Anh. Trận đấu này, Maradona ghi 2 bàn. Nếu như bàn thứ 2 là pha solo đẹp nhất thế kỷ thì bàn đầu tiên của ông lại gây tranh cãi nhất thế kỷ.

Đầu hiệp 2 từ pha chuyền bóng của đồng đội, Maradona nhảy lên không chiến. Nhưng thay vì dùng đầu, ông lại dùng tay đấm thẳng bóng vào lưới. Ở thời điểm tiếp bóng, huyền thoại người Argentina đã khéo léo đưa cánh tay trái ra sau đầu để đánh lừa trọng tài Ali Bin Nasser.

Bàn thắng được công nhận, giúp Argentina vượt qua Anh 2-1 trước khi giành chức vô địch giải đấu. Sau này, Maradona đã miêu tả về bàn thắng đó là “nó được ghi một chút bằng đầu của Maradona và một chút bằng bàn tay của Chúa. Câu nói ấy đã trở nên bất hủ, dùng để miêu tả khoảnh khắc được coi là "đáng nói nhất" lịch sử World Cup này.