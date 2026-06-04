Hà Lan 0-1 Algeria: Màn tổng duyệt gây sốc trên sân Feijenoord

TPO - Chơi áp đảo trước đối phương nhưng Hà Lan không thể ghi bàn, và để Algeria đánh bại ở những phút cuối của trận giao hữu chuẩn trước thềm World Cup 2026 trên sân Feijenoord.

Hà Lan chưa "trơn máy" trước thềm World Cup 2026

Ngay phút thứ 8, Donyell Malen đã khiến cột dọc Algeria rung lên với pha dứt điểm kỹ thuật. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Hà Lan còn tạo nên một loạt cơ hội khác trước khung thành đối phương.

Đội chủ nhà áp đảo trong phần lớn thời gian, đẩy hàng thủ Algeria vào thế chống đỡ. Cũng cần có lời khen dành cho thủ môn Luca Zidane-con trai của danh thủ Pháp Zinedine Zidane-khi anh chơi rất xuất sắc trong khung thành.

Bước sang hiệp 2, HLV Ronald Koeman đã thực hiện 9 sự thay đổi về nhân sự nhằm thử nghiệm cho World Cup 2026. Tuy nhiên chính điều này khiến cho lối chơi của Hà Lan không còn giữ được sự mạch lạc.

Thiếu những trụ cột như Virgil van Dijk, Frenkie de Jong hay Nathan Ake, hệ thống thi đấu cả 3 tuyến của Hà Lan trở nên thiếu gắn kết và thông suốt. Và đấy cũng là thời điểm Algeria phản đòn. Phút 86, nhận đường chuyền từ Nabil Bentaleb, Anis Hadj Moussa đột phá rồi cứa lòng kỹ thuật làm rung lưới Hà Lan.

Thất bại 0-1 ở một trận giao hữu không phải kết quả thảm hoạ, nhưng nó là lời cảnh báo với HLV Ronald Koeman trước thềm World Cup 2026 tại Mỹ.