Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Myanmar, 16h00 ngày 4/6: Không thể chủ quan

TPO - Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Myanmar, giải U19 Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U19 Myanmar mạnh hơn hẳn so với U19 Timor-Leste. Đây tiếp tục là bài tập dợt cho thầy trò Yutaka Ikeuchi trước khi chạm trán đối thủ mạnh thật sự là U19 Indonesia.

Nhận định trước trận U19 Việt Nam vs U19 Myanmar

U19 Việt Nam khởi động trơn tru ở giải U19 Đông Nam Á bằng trận thắng U19 Timor-Leste 3-0. Đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi không gặp khó khăn để áp đặt thế trận trước Timor-Leste, từ đó cầm bóng áp đảo và tạo ra một loạt cơ hội ghi bàn. Chúng ta đã thắng nhưng vẫn có nỗi lo đọng lại, đó là khả năng tận dụng cơ hội.

U19 Việt Nam phải chắt chiu cơ hội tốt hơn trong hành trình còn lại ở giải U19 Đông Nam Á. Trước mắt là trận đấu với U19 Myanmar, đối thủ được dự đoán khó chịu hơn hẳn so với U19 Timor-Leste. Thử thách cho "Chiến binh sao vàng" sẽ tăng lên, sau đó sẵn sàng va chạm đối thủ lớn nhất ở bảng đấu là U19 Indonesia.

U19 Myanmar thua U19 Indonesia 0-3 ở trận ra quân. U19 Myanmar đã chơi không tệ trước U19 Myanmar. Họ cầm hòa đối thủ sau 35 phút trước khi nhận bàn thua đầu tiên vì sai lầm của hàng phòng ngự. Kể từ đó, U19 Myanmar vỡ trận và nhận thêm 2 bàn thua.

Bộ đôi trung vệ của U19 Myanmar xoay xở chậm chạp trong khu vực cấm địa, đó là điểm yếu "chí mạng" của họ. Bên cạnh đó, thủ môn U19 Myanmar thường xuyên lúng túng khi nhận đường chuyền về và triển khai bóng lên trên. Đây là cơ hội cho những cầu thủ tấn công linh hoạt và tinh quái của U19 Việt Nam như Công Hậu.

U19 Indonesia triển khai hiệu quả các tình huống tấn công biên, đánh trực diện vào hành lang trong của U19 Myanmar. Cùng chờ xem ở trận đối đầu U19 Việt Nam, U19 Myanmar sẽ cải thiện điều gì để không lặp lại sai lầm ở trận đấu trước.

Phong độ, thành tích đối đầu U19 Việt Nam vs U19 Myanmar

U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi đang đi đúng hướng. Sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản, các cầu thủ U19 Việt Nam đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng ở giải U19 Đông Nam Á 2026. Chúng ta đã thấy về một thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam chạy khỏe, chơi bóng với thế trận chủ động và có nhiều mảng miếng tấn công.

Tất nhiên, U19 Timor-Leste dưới cơ hơn hẳn U19 Việt Nam, sẽ khó có thước đo chính xác về chất lượng của đội hình "Chiến binh sao vàng" chinh chiến ở giải đấu năm nay. Trận đối đầu U19 Myanmar là dịp phù hợp hơn để kiểm chứng nền tảng thể lực của U19 Việt Nam tốt đến đâu, bên cạnh đó là kỹ, chiến thuật và cả khả năng va dập, tranh chấp.

Cả nền bóng đá Myanmar đã tụt hậu trong vài năm gần đây. Với thế hệ U19, mọi thứ chưa có gì sáng sủa đối với Myanmar. Họ đã tự thua U19 Indonesia trước khi đối thủ tạo ra các pha tấn công có điểm nhấn. Cũng có thể vì đó là trận đầu tiên tại giải Đông Nam Á và U19 Myanmar chưa kịp thích nghi. Đó cũng là lời cảnh báo cho các học trò của ông Yutaka Ikeuchi, cần chơi cẩn trọng và tôn trọng đối thủ.