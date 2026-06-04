Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Myanmar, 16h00 ngày 4/6: Không thể chủ quan

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Myanmar, giải U19 Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U19 Myanmar mạnh hơn hẳn so với U19 Timor-Leste. Đây tiếp tục là bài tập dợt cho thầy trò Yutaka Ikeuchi trước khi chạm trán đối thủ mạnh thật sự là U19 Indonesia.

z3726949322908-279a4ccebb568e6a18822d15f3655c77.jpg

Nhận định trước trận U19 Việt Nam vs U19 Myanmar

U19 Việt Nam khởi động trơn tru ở giải U19 Đông Nam Á bằng trận thắng U19 Timor-Leste 3-0. Đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi không gặp khó khăn để áp đặt thế trận trước Timor-Leste, từ đó cầm bóng áp đảo và tạo ra một loạt cơ hội ghi bàn. Chúng ta đã thắng nhưng vẫn có nỗi lo đọng lại, đó là khả năng tận dụng cơ hội.

U19 Việt Nam phải chắt chiu cơ hội tốt hơn trong hành trình còn lại ở giải U19 Đông Nam Á. Trước mắt là trận đấu với U19 Myanmar, đối thủ được dự đoán khó chịu hơn hẳn so với U19 Timor-Leste. Thử thách cho "Chiến binh sao vàng" sẽ tăng lên, sau đó sẵn sàng va chạm đối thủ lớn nhất ở bảng đấu là U19 Indonesia.

U19 Myanmar thua U19 Indonesia 0-3 ở trận ra quân. U19 Myanmar đã chơi không tệ trước U19 Myanmar. Họ cầm hòa đối thủ sau 35 phút trước khi nhận bàn thua đầu tiên vì sai lầm của hàng phòng ngự. Kể từ đó, U19 Myanmar vỡ trận và nhận thêm 2 bàn thua.

Bộ đôi trung vệ của U19 Myanmar xoay xở chậm chạp trong khu vực cấm địa, đó là điểm yếu "chí mạng" của họ. Bên cạnh đó, thủ môn U19 Myanmar thường xuyên lúng túng khi nhận đường chuyền về và triển khai bóng lên trên. Đây là cơ hội cho những cầu thủ tấn công linh hoạt và tinh quái của U19 Việt Nam như Công Hậu.

U19 Indonesia triển khai hiệu quả các tình huống tấn công biên, đánh trực diện vào hành lang trong của U19 Myanmar. Cùng chờ xem ở trận đối đầu U19 Việt Nam, U19 Myanmar sẽ cải thiện điều gì để không lặp lại sai lầm ở trận đấu trước.

Phong độ, thành tích đối đầu U19 Việt Nam vs U19 Myanmar

U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi đang đi đúng hướng. Sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản, các cầu thủ U19 Việt Nam đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng ở giải U19 Đông Nam Á 2026. Chúng ta đã thấy về một thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam chạy khỏe, chơi bóng với thế trận chủ động và có nhiều mảng miếng tấn công.

Tất nhiên, U19 Timor-Leste dưới cơ hơn hẳn U19 Việt Nam, sẽ khó có thước đo chính xác về chất lượng của đội hình "Chiến binh sao vàng" chinh chiến ở giải đấu năm nay. Trận đối đầu U19 Myanmar là dịp phù hợp hơn để kiểm chứng nền tảng thể lực của U19 Việt Nam tốt đến đâu, bên cạnh đó là kỹ, chiến thuật và cả khả năng va dập, tranh chấp.

Cả nền bóng đá Myanmar đã tụt hậu trong vài năm gần đây. Với thế hệ U19, mọi thứ chưa có gì sáng sủa đối với Myanmar. Họ đã tự thua U19 Indonesia trước khi đối thủ tạo ra các pha tấn công có điểm nhấn. Cũng có thể vì đó là trận đầu tiên tại giải Đông Nam Á và U19 Myanmar chưa kịp thích nghi. Đó cũng là lời cảnh báo cho các học trò của ông Yutaka Ikeuchi, cần chơi cẩn trọng và tôn trọng đối thủ.

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Hoa Xuân Tín, Lê Tấn Dũng, Hoàng Minh Hợi, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn Duy Khang, Lê Văn Khánh, Nguyễn Đức Vũ, Trần Quốc Hòa, Hoàng Công Hậu.

U19 Myanmar: Sai Khant Min Nyo, Thet Paing Soe, Swan Zar Ni, Sai Khan Nyi, Sai Bo Bo Kyaw, Thaw Zin Ko, Kaung Khant Kyaw, Sai Zom Shang, Myo Khant Kyaw, Kyaw Thiha, Thura Min Thant.

Dự đoán tỷ số: U19 Việt Nam 2-0 U19 Myanmar.

Hương Ly
#U19 Việt Nam #U19 Myanmar #bóng đá trẻ #giải U19 Đông Nam Á #dự đoán trận đấu #thành tích đối đầu #Nhận định trận đấu U19 Việt Nam vs U19 Myanmar #dự đoán U19 Việt Nam vs U19 Myanmar #tỷ số U19 Việt Nam vs U19 Myanmar #trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Myanmar #live U19 Việt Nam vs U19 Myanmar #kênh U19 Việt Nam vs U19 Myanmar

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe