Hàn Quốc đánh bại El Salvador trước thềm World Cup 2026

TPO - Bàn thắng duy nhất từ cú đá phạt đẳng cấp của Lee Dong-gyeong giúp Hàn Quốc đánh bại El Salvador 1-0 sáng 4/6 trong trận giao hữu cuối cùng trước World Cup 2026.

Trên sân BYU South Field ở Provo, bang Utah (Mỹ), HLV Hong Myung-bo chủ động cất hai ngôi sao tấn công hàng đầu là Son Heung-min và Lee Kang-in trên băng ghế dự bị. Trong khi Son vừa lập cú đúp ở trận thắng Trinidad & Tobago, Lee Kang-in mới hội quân cùng đội tuyển cách đây ít ngày.

Ngay từ những phút đầu, đội bóng xứ kim chi đã liên tục tạo sức ép về phía khung thành El Salvador. Hwang In-beom, Lee Ki-hyuk hay Hwang Hee-chan đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tung ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm, Hàn Quốc vẫn bất lực trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ trong 45 phút đầu tiên.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 56. Từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Lee Dong-gyeong thực hiện cú cứa lòng chân trái đầy kỹ thuật, đưa bóng vượt qua hàng rào rồi găm thẳng vào góc cao khung thành. Thủ môn El Salvador bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá.

Bàn thắng đẹp mắt này tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của tiền vệ thuộc biên chế Ulsan HD. Trước đó, anh cũng để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Cho Gue-sung ghi bàn trong chiến thắng 5-0 trước Trinidad & Tobago.

Đầu hiệp hai, HLV Hong Myung-bo cũng trao cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia cho hậu vệ Cho Wi-je. Sau đó, hàng loạt trụ cột như Son Heung-min, Lee Kang-in, Oh Hyeon-gyu, Jens Castrop, Yang Hyun-jun và Paik Seung-ho lần lượt được tung vào sân nhằm thử nghiệm nhân sự trước World Cup.

Dù tiếp tục duy trì sức ép trong phần còn lại của trận đấu, Hàn Quốc không thể ghi thêm bàn thắng. Jens Castrop có cú sút xa uy lực ở phút 75 nhưng bị thủ môn đối phương cản phá, trong khi Lee Kang-in bỏ lỡ một cơ hội đáng chú ý ở những phút cuối.

Chung cuộc, Hàn Quốc giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước El Salvador, qua đó khép lại loạt trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 với thành tích toàn thắng. Cuối tuần trước, họ đánh bại Trinidad & Tobago 5-0.

Theo kế hoạch, đội tuyển Hàn Quốc sẽ nghỉ ngơi trong ngày 5/6 trước khi lên đường tới Guadalajara (Mexico) vào ngày 6/6 để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch World Cup 2026.

Sau trận đấu này, Hàn Quốc sẽ di chuyển tới Guadalajara (Mexico) để bước vào chiến dịch World Cup 2026. Tại vòng bảng, Hàn Quốc sẽ thi đấu cả ba trận bảng A trên đất Mexico, trong đó có hai trận tại Guadalajara và một trận tại Monterrey.

Đối thủ đầu tiên của họ sẽ là tuyển CH Czech, trong trận đấu diễn ra lúc 20 giờ ngày 11/6 (theo giờ địa phương) tại sân Estadio Guadalajara.