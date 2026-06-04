Nhận định Thụy Điển vs Hy Lạp, 0h00 ngày 5/6: Cuộc chiến của hai kẻ bất ổn

TPO - Nhận định bóng đá Thụy Điển vs Hy Lạp, Giao hữu tiền World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Những vấn đề nơi hàng thủ cùng phong độ thiếu ổn định gần đây khiến đội bóng Bắc Âu vẫn còn nhiều việc phải làm trước cuộc chạm trán với Hy Lạp, đối thủ cũng đang nỗ lực tìm lại hình ảnh sau chuỗi kết quả đáng thất vọng.

Nhận định Thụy Điển vs Hy Lạp

Thụy Điển bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup với không ít dấu hỏi. Thất bại 1-3 trước Na Uy mới đây đã phần nào phơi bày những hạn chế mà đội bóng Bắc Âu vẫn chưa thể khắc phục. Dù đối thủ không có sự phục vụ của siêu sao Erling Haaland, Thụy Điển vẫn bị áp đảo trong phần lớn thời gian của hiệp một và để thủng lưới tới ba bàn chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu. Màn trình diễn đó cho thấy hệ thống phòng ngự của họ vẫn tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt trong khâu chống phản công.

Dưới thời Potter, Thụy Điển vẫn chưa có trận nào giữ sạch lưới sau năm lần ra sân. Hàng thủ đã phải nhận tới 11 bàn thua, con số đáng lo ngại đối với một đội tuyển chuẩn bị bước vào giải đấu lớn. Không chỉ vậy, thành tích chung của họ cũng chưa thực sự thuyết phục khi chỉ thắng hai trong chín trận gần nhất kể từ tháng 9/2025.

Thách thức dành cho Thụy Điển tại World Cup sắp tới sẽ vô cùng lớn khi họ rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của Hà Lan, Nhật Bản và Tunisia. Đây đều là những đối thủ sở hữu lối chơi khó chịu. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia đánh giá đại diện Bắc Âu đang ở thế bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Hy vọng lớn nhất của họ sẽ tiếp tục được đặt lên vai bộ đôi tiền đạo Viktor Gyokeres và Alexander Isak, những cầu thủ có khả năng tạo đột biến và quyết định cục diện trận đấu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Phong độ gần đây của Hy Lạp cũng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Dù HLV Ivan Jovanovic vẫn nhận được sự tin tưởng từ Liên đoàn bóng đá nước này, nhưng đội tuyển chỉ thắng một trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đáng chú ý hơn, hàng công đang trải qua quãng thời gian sa sút khi không thể ghi bàn trong ba trận liên tiếp. Trận thua 0-1 trước Paraguay cùng hai trận hòa không bàn thắng trước Belarus và Hungary cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của các chân sút Hy Lạp đang là vấn đề lớn.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng phần nào nghiêng về phía đội chủ nhà. Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 10/2021 trong khuôn khổ vòng loại World Cup, khi Thụy Điển giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Dẫu vậy, với việc cả hai đều đang trải qua giai đoạn phong độ thiếu ổn định, cuộc đối đầu sắp tới được dự báo sẽ diễn ra cân bằng và khó lường hơn rất nhiều so với những gì đã diễn ra trong quá khứ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thụy Điển vs Hy Lạp

Phong độ của Thụy Điển trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Hy Lạp trong 5 trận đấu gần nhất.

5 lần đối đầu gần nhất giữa Thụy Điển và Hy Lạp.

Thông tin lực lượng Thụy Điển vs Hy Lạp

Thụy Điển có lực lượng tốt nhất

Hy Lạp không có sự phục vụ của Tasos Bakasetas.

Đội hình dự kiến ​​của Thụy Điển vs Hy Lạp

Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Johansson, Bergvall, Svanberg, Karlstrom, Svensson; Isak, Nilsson.

Hy Lạp: Tzolakis; Vagiannidis, Retsos, Koulierakis, Tsimakis; Triantis, Kourbelis; Masouras, Mouzakitis, Tzolis; Pavlidis.

Dự đoán tỷ số Thụy Điển 2-1 Hy Lạp