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Đua trụ hạng V.League: Vì sao Becamex TPHCM bất lợi nhất?

Vĩnh Xuân

TPO - Trong số 3 ứng viên tranh suất trụ hạng LPBank V.League 2025/26, Becamex TPHCM đang rơi vào thế bất lợi so với SHB Đà Nẵng và PVF-CAND.

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Becamex TPHCM đang bất lợi trong cuộc đua trụ hạng V.League

Kết quả vòng 25 diễn ra cuối tuần trước đã đẩy cuộc đua giành suất trụ hạng V.League vào kịch bản căng thẳng nhất khi có đến 3 đội đang cùng được 21 điểm. Đó là SHB Đà Nẵng, Becamex TPHCM và PVF-CAND.

Trên bảng xếp hạng, vị trí của 3 đội đang được phân định bởi chỉ số phụ (bàn thắng/thua), cụ thể SHB Đà Nẵng có hiệu số (-10), Becamex TPHCM (-14) và PVF-CAND (-20).

Thông số chuyên môn cho thấy PVF-CAND có chất lượng yếu nhất V.League khi thua tới 12 trận, hoà 9 và chỉ thắng được 4 trận. Đây cũng là thành tích của SHB Đà Nẵng, nhưng đi vào chi tiết sâu hơn, PVF-CAND chỉ ghi được 23 bàn thắng, trong khi để thủng lưới 43 bàn.

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PVF-CAND sẽ trụ hạng V.League thông qua cửa hẹp?

Hàng tấn công PVF-CAND chỉ hơn Hà Tĩnh (15 bàn), ngang HAGL còn hàng công yếu nhất giải.

Tuy nhiên trước lượt trận cuối, Becamex TPHCM lại đang rơi vào thế bất lợi. Cụ thể ở mùa giải 2025/26, V.League sẽ có 1 suất rớt hạng trực tiếp (vị trí 14) và 1 suất play-off. Để xác định suất rớt hạng và play-off, BTC sẽ dựa theo thành tích đối đầu giữa 3 đội bóng SHB Đà Nẵng, Becamex TPHCM và PVF-CAND. Trả lời Tiền Phong, một đại diện VPF cho biết theo tiêu chí này, Becamex TPHCM đang kém hơn so với SHB Đà Nẵng và PVF-CAND.

Ở lượt trận cuối, PVF-CAND sẽ làm khách trên sân Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng gặp Đông Á Thanh Hoá còn Becamex TPHCM đấu HAGL. Để thoát nguy cơ rớt hạng, Becamex TPHCM buộc phải thắng HAGL, đồng thời chờ 2 đối thủ còn lại mất điểm.

Vĩnh Xuân
#HAGL #trụ hạng V.League #PVF-CAND #SHB Đà Nẵng #Becamex TPHCM

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