Quốc kỳ Việt Nam và những điều độc đáo về lễ khai mạc World Cup 2026

TPO - World Cup 2026 sắp khởi tranh, ghi nhận những cột mốc lịch sử chưa từng xuất hiện. Ngay từ thời khắc mở màn, NHM sẽ được chứng kiến những trải nghiệm độc đáo, thú vị mà những lễ khai màn trước không có được.

Do World Cup 2026 được đồng tổ chức tại 3 quốc gia (Mỹ, Canada và Mexico), FIFA đã quyết định chơi lớn khi thiết kế bộ ba lễ khai mạc tại các nước chủ nhà. Mỗi buổi lễ sẽ mang đậm bản sắc văn hóa riêng của từng nền văn hóa.

Lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đầu tiên sẽ tổ chức ở sân vận động Azteca ở thủ đô Mexico City (ngày 12/6). Ngày 13/6, Canada tổ chức khai mạc tại sân BMO Field tại Toronto. Trước trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay vào ngày 14/6, Mỹ sẽ tổ chức một show hoành tráng có sự hiện diện của nữ ca sĩ Katy Perry.

Trận đấu và lễ khai mạc đầu tiên của giải đấu sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động quốc gia Mexico City (Azteca). Buổi lễ này diễn ra trước trận mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi.

Với việc đăng cai sự kiện này, Azteca trở thành sân vận động đầu tiên trong lịch sử vinh dự tổ chức trận khai mạc của 3 kỳ World Cup khác nhau (1970, 1986 và 2026). Sân đấu huyền thoại của Mexico cũng là nơi chứng kiến hai vị vua bóng đá Pele (1970) và Diego Maradona (1986) nâng cao cúp vô địch.

Nếu như ở Mexico và Canada, vé vào xem lễ khai mạc giải và trận ra quân của chủ nhà​ đã được bán hết từ lâu thì lễ khai mạc và trận đầu của Mỹ vào ngày 14/6 lại đang đối diện tình trạng các khu vực còn nhiều ghế trống. Các báo cáo mới nhất tính đến đầu tháng 6/2026 xác nhận rằng sức mua vé cho trận đấu mở màn của tuyển Mỹ gặp Paraguay tại sân SoFi đang chững lại.

Tính đến ngày 2/6/2026, vẫn còn khoảng 3.500 vé chưa được bán ra trên hệ thống phân phối chính thức của FIFA. Bên cạnh đó, có tới 6.500 vé đang bị mắc kẹt trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA do người mua trước đó muốn nhượng lại nhưng chưa tìm được khách. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng này là mức giá quá đắt đỏ được niêm yết cho trận khai mạc. Vé hạng 1 có giá lên tới 2.735 USD (tương đương 72 triệu đồng), trong khi vé hạng 2 cũng neo ở mức 1.940 USD.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc bản địa, danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại các lễ khai mạc trải dài từ những ngôi sao Latin, Pop cho đến những biểu tượng K-Pop toàn cầu. Tại Mexico City, sân khấu bùng nổ với sự xuất hiện của ngôi sao Reggaeton J Balvin, ca sĩ đoạt giải Grammy Tyla cùng hàng loạt tên tuổi lớn của Mexico như Alejandro Fernandez, Belinda hay nhóm nhạc rock Mana.

Tại Los Angeles, các ca sĩ tham dự gồm Katy Perry, Future, Anitta, Rema, và đặc biệt là sự góp mặt của Lisa (thành viên nhóm Blackpink). Trong khi ở Toronto, Canada, nam danh ca Michael Bublé và nữ ca sĩ rock huyền thoại Alanis Morissette sẽ xuất hiện.

Cờ Việt Nam xuất hiện trên mái vòm sân Azteca

​Sự xuất hiện bất ngờ của Quốc kỳ Việt Nam tại sân Azteca

Một chi tiết tự hào và thú vị đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà: Dù đội tuyển Việt Nam không tham dự vòng chung kết, nhưng những hình ảnh cận cảnh từ sân vận động khai mạc Azteca cho thấy lá cờ đỏ sao vàng vẫn xuất hiện nổi bật ở các góc khán đài.

Lý do vì Mexico quyết định treo toàn bộ các quốc kỳ của những quốc gia thành viên FIFA lên sân Azteca. Đây cũng là thông điệp của FIFA, rằng World Cup là sự kiện thể thao mang tính kết nối toàn nhân loại và các đội tuyển chưa có vé dự VCK sẽ được tiếp thêm động lực cho các giải đấu trong tương lai.

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