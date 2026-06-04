5 tài năng tuổi teen hứa hẹn bùng nổ tại World Cup 2026

TPO - World Cup không chỉ là cuộc đua của những siêu sao hàng đầu mà còn là bệ phóng cho các tài năng trẻ. Với 22 cầu thủ tuổi teen góp mặt, giải đấu năm nay hứa hẹn chứng kiến sự xuất hiện của những gương mặt mới có thể trở thành ngôi sao của bóng đá thế giới trong tương lai.

Trong lịch sử World Cup, không ít cầu thủ tuổi teen đã bước ra ánh sáng từ sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới và sau này trở thành huyền thoại. Năm 1958, khi mới 17 tuổi, Pelé khiến cả thế giới kinh ngạc với màn trình diễn chói sáng, góp công lớn giúp tuyển Brazil lần đầu tiên vô địch World Cup.

Bốn thập kỷ sau, tại World Cup 1998, Michael Owen mới 18 tuổi đã tạo nên cơn sốt với những pha bứt tốc và ghi bàn ngoạn mục, nhanh chóng trở thành một trong những tài năng trẻ được chú ý nhất thế giới. Đến World Cup 2018, Kylian Mbappé, ở tuổi 19, đã trở thành đầu tàu đưa tuyển Pháp lên ngôi vô địch, đồng thời khẳng định vị thế của một siêu sao toàn cầu.

Theo danh sách đăng ký chính thức do FIFA công bố, World Cup 2026 có sự góp mặt của 22 cầu thủ tuổi teen trong tổng số 1.248 cầu thủ tham dự giải. Đây được xem là thế hệ trẻ giàu tiềm năng, sẵn sàng viết nên những câu chuyện mới tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh những gương mặt đã thành danh như Lamine Yamal, Pau Cubarsí hay Lennart Karl, nhiều cầu thủ trẻ khác cũng đang đứng trước cơ hội tạo dấu ấn ở sân khấu World Cup. Dưới đây là 5 tài năng tuổi teen được kỳ vọng sẽ có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp tại giải đấu năm nay.

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Gilberto Mora (Mexico)

Gilberto Mora được xem là viên ngọc quý của bóng đá Mexico trong nhiều năm trở lại đây. Tiền vệ sinh năm 2009 sắp trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Mexico ra sân tại một kỳ World Cup khi mới 17 tuổi.

Mora cũng là cầu thủ trẻ nhất trong số 1.248 cầu thủ góp mặt tại World Cup 2026. Tháng 8/2024, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất vừa đá chính vừa ghi bàn tại Giải vô địch quốc gia Mexico (Liga MX) khi mới 15 tuổi. Chỉ vài tháng sau, tài năng thuộc biên chế Club Tijuana tiếp tục lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển Mexico ở tuổi 16.

Những màn trình diễn ấn tượng giúp Mora lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu như Real Madrid, Barcelona cùng một số CLB hàng đầu Premier League. World Cup 2026 có thể là bước đệm để anh vươn mình thành ngôi sao mới của khu vực CONCACAF.

Yan Diomande (Bờ Biển Ngà)

Ở tuổi 19, Yan Diomande đang nổi lên như niềm hy vọng mới của bóng đá Bờ Biển Ngà sau mùa giải gây ấn tượng trong màu áo RB Leipzig.

Sinh ra tại Bờ Biển Ngà nhưng lớn lên ở Mỹ, Diomande từng thi đấu bóng đá học đường tại bang Florida trước khi quyết định tìm kiếm cơ hội tại châu Âu. Sau thời gian thử việc ở các đội bóng MLS, anh gia nhập Leganés vào năm 2024 và nhanh chóng gây chú ý bằng tốc độ cùng khả năng tạo đột biến.

Phong độ thuyết phục giúp Diomande được RB Leipzig (CLB đang thi đấu ở Giải vô địch quốc gia Đức - Bundesliga) chiêu mộ. Với lối chơi giàu năng lượng và những pha bứt tốc bên hành lang cánh, cầu thủ 19 tuổi được đánh giá là một trong những nhân tố có thể tạo nên bất ngờ thú vị tại World Cup 2026.

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Endrick (Brazil)

Dù mới 19 tuổi, Endrick đã là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá thế giới. Từng được xem là "thần đồng" tiếp theo của bóng đá Brazil sau những màn trình diễn bùng nổ trong màu áo Palmeiras, Endrick chuyển đến Real Madrid với rất nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh khốc liệt tại Tây Ban Nha khiến tiền đạo trẻ gặp không ít khó khăn trước khi tìm lại sự tự tin trong thời gian thi đấu cho Olympique Lyonnais theo dạng cho mượn.

Mùa giải thành công tại Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) giúp Endrick ghi điểm với HLV Carlo Ancelotti và giành một suất trong đội hình Brazil dự World Cup 2026. Giữa dàn sao tấn công gồm Neymar, Vinícius Júnior hay Raphinha, Endrick vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng bằng sức trẻ và bản năng săn bàn sắc bén.

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Ibrahim Mbaye (Senegal)

Ibrahim Mbaye là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Senegal hiện nay.

Tiền đạo sinh năm 2008 trưởng thành từ lò đào tạo của Paris Saint-Germain và sớm được trao cơ hội thi đấu ở đội một. Anh ra mắt Ligue 1 khi mới 16 tuổi, trước khi có lần đầu xuất hiện tại Champions League ở mùa giải vừa qua.

Đầu năm nay, Mbaye trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Senegal ghi bàn tại Cúp các quốc gia châu Phi khi mới 17 tuổi, góp phần đưa đội nhà tiến vào trận chung kết.

Sở hữu tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm đa dạng, Mbaye được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ kế cận của bóng đá Senegal.

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Kendry Páez (Ecuador)

Kendry Páez là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Nam Mỹ. Tiền vệ tấn công sinh năm 2007 nổi bật nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng rê dắt khéo léo và tư duy chơi bóng vượt xa tuổi đời.

Năm 2023, Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Páez mới 16 tuổi từ Independiente del Valle và chính thức tiếp nhận cầu thủ này khi anh đủ 18 tuổi vào năm 2025.

Sau khi đủ điều kiện chuyển tới châu Âu, Páez lần lượt tích lũy kinh nghiệm trong màu áo Strasbourg và River Plate theo dạng cho mượn.

World Cup 2026 được xem là cơ hội để tài năng trẻ người Ecuador chứng minh bản lĩnh ở sân khấu lớn nhất thế giới, qua đó mở ra chương mới trong sự nghiệp.

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