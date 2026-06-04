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Tuyển Pháp sở hữu đội hình đắt giá nhất tại World Cup 2026

Hương Ly

TPO - Đội hình 26 tuyển thủ Pháp được TransferMarkt định giá 1,56 tỷ euro, cao hơn nhiều so với đội hình đắt giá thứ 2 là tuyển Anh (1,37 tỷ euro).

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Đội hình tuyển Pháp tại World Cup 2026 có đến 5 cầu thủ được định giá trên 100 triệu euro. Dẫn đầu là Kylian Mbappe (200 triệu euro), sau đó là Michael Olise (150 triệu euro), Desire Doue (120 triệu euro) và Ousmane Dembele, William Saliba (100 triệu euro).

Dàn cầu thủ có giá trị rất cao của tuyển Pháp tiếp tục gọi tên Rayan Cherki, Warren Zaire-Emery, Tchouameni, Dayot Upamecano và Bradley Barcola.

Nhìn vào dàn cầu thủ kể trên để thấy bóng đá Pháp đã sản sinh ra thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng. Olise, Doue, Cherki và Zaire-Emery sẽ có lần đầu tiên tham gia World Cup. Ở mùa giải 2025/26, dàn cầu thủ này thi đấu xuất sắc tại CLB, vươn tầm từ cầu thủ trẻ tiềm năng thành ngôi sao thế hệ mới.

Giá trị của Mbappe giảm 20 triệu euro so với thời điểm giữa mùa giải 2025/26. Các ngôi sao hàng đầu khác như Dembele, Saliba và Tchouameni vẫn giữ nguyên giá trị, đều là trụ cột của "Les Blues" tại giải đấu lần này.

Chỉ riêng hàng công tuyển Pháp có tổng giá trị gần một tỷ euro. Hàng thủ của nhà vô địch thế giới 2018 cũng rất chất lượng. Tuy vậy, tuyến giữa của "Gà trống Gô-loa" không được đánh giá cao. HLV Deschamps vẫn phải trông cậy vào N'Golo Kante, lão tướng 35 tuổi, hiện được định giá 4 triệu euro. Sau đó là Tchouameni, Rabiot và Manu Kone, đều là các tiền vệ chưa tạo nên sự yên tâm tuyệt đối.

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Tuyển Anh đứng thứ 2 trong danh sách đội hình đắt giá nhất World Cup 2026. Jude Bellingham (140 triệu euro) có giá trị cao nhất trong dàn ngôi sao "Tam sư", tiếp đó là Declan Rice (120 triệu euro), Bukayo Saka (110 triệu euro) và Morgan Rogers (90 triệu euro).

Đội hình Tây Ban Nha có tổng giá trị 1,22 tỷ euro. Các ông lớn còn lại, trong nhóm ứng viên vô địch, có giá trị đội hình lần lượt: Bồ Đào Nha (1,01 tỷ euro), Đức (982 triệu euro), Brazil (943 triệu euro), Argentina (799 triệu euro) và Bỉ (548 triệu euro).

Giá trị đội hình không nói lên sức mạnh của các đội tuyển. Thay vào đó, những con số kể trên từ Transfer Markt chỉ ra đâu là đội tuyển sở hữu nhiều ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp và có phong độ tốt nhất trong mùa giải 2025/26.

Hương Ly
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