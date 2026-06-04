Nhận định Pháp vs Bờ Biển Ngà, 02h00 ngày 5/6: Làm nóng trước giờ G

TPO - Nhận định bóng đá Pháp vs Bờ Biển Ngà, giao hữu tiền World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với vị thế là đội bóng số một thế giới, áp lực đang đè nặng lên vai Pháp trong việc chứng minh họ đã sẵn sàng để chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.

Sân vận động Stade de la Beaujoire sẽ trở thành tâm điểm chú ý khi đội tuyển Pháp bước vào trận giao hữu quan trọng gặp Bờ Biển Ngà. Đây là bước chạy đà mang tính bản lề cho cả hai đội tuyển trước thềm chiến dịch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Đối với Gà trống Gaulois, kỳ World Cup 2026 mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây sẽ là giải đấu chia tay HLV Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ tận hiến và xây dựng nên một đế chế bóng đá hùng mạnh bậc nhất châu Âu. Tuyển Pháp đang hướng tới kỷ lục vĩ đại, trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử lọt vào 3 trận chung kết World Cup liên tiếp.

Để chuẩn bị cho hành trình chinh phục vinh quang, Pháp đã triệu tập một đội hình với chiều sâu đáng mơ ước. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn của lão tướng N'Golo Kante và sức trẻ của Tchouameni nơi tuyến giữa hứa hẹn mang đến sự cân bằng hoàn hảo. Ở hàng thủ, những cựu binh như anh em nhà Hernandez, Konate, Jules Kounde, Upamecano… sẽ xây dựng nên một bức tường thành vững vàng.

Đặc biệt trên hàng công, Pháp có quá nhiều lựa chọn chất lượng với đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele, Chiếc giày vàng châu Âu 2025 Kylian Mbappe. Bên cạnh đó là những cầu thủ làm bóng hay bậc nhất thế giới như Michael Olise, Bradley Barcola…

Dembele và Mbappe có thể quần đảo mọi hàng thủ

Ở bên kia chiến tuyến, Bờ Biển Ngà không hành quân đến đất Pháp chỉ để dạo chơi hay làm nền cho đối thủ. Sau nỗi buồn lỡ hẹn với hai kỳ World Cup gần nhất, "Những chú voi" đang trở lại với một diện mạo đầy sinh khí dưới bàn tay nhào nặn của HLV Emerse Fae.

Phong độ bất bại ở vòng loại, ghi tới 25 bàn và không để thủng lưới là một thông điệp đanh thép về sức mạnh thực sự của đại diện châu Phi. Dù có thứ hạng khiêm tốn hơn song Bờ Biển Ngà lại sở hữu một nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng.

Những ngôi sao đang đạt phong độ cao như Franck Kessie, Ibrahim Sangare hay các ngòi nổ đáng chú ý như Yan Diomande và Amad Diallo hoàn toàn đủ khả năng trừng phạt những khoảng trống nơi hàng thủ đội chủ nhà.

Đây là một bài test chất lượng và cần thiết đối với cả hai đội. Bờ Biển Ngà hoàn toàn có khả năng chọc thủng lưới Mike Maignan nhờ hàng công đang vào phom, nhưng bản lĩnh và đẳng cấp tấn công của nhà cựu vô địch thế giới sẽ lên tiếng đúng lúc. Một chiến thắng với tỷ số cách biệt 3-1 nghiêng về phía tuyển Pháp là kịch bản hoàn toàn khả thi.

Trung vệ William Saliba dính chấn thương lưng ở trận chung kết Champions League và chắc chắn vắng mặt, Ibrahima Konate nhiều khả năng sẽ đá thay. HLV Deschamps có thể sẽ cho các trụ cột thuộc biên chế PSG nghỉ ngơi. Tiền đạo Kylian Mbappe chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa để san bằng kỷ lục ghi 57 bàn mọi thời đại cho tuyển Pháp của Olivier Giroud. Bên kia chiến tuyến, Clement Akpa vắng mặt vì chấn thương, thay thế bằng Christopher Operi.