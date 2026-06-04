Trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Myanmar, 16h00 ngày 4/6: Mệnh lệnh phải thắng

TPO - U19 Việt Nam cần thắng gọn U19 Myanmar để nối tiếp mạch hưng phấn, sau đó tập trung chơi trận quyết định với U19 Indonesia.

photo U19 Việt Nam quyết tâm đánh bại U19 Myanmar Trong buổi tập trước trận đối đầu U19 Myanmar, HLV Yutaka Ikeuchi thúc đẩy các học trò quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận này. Toàn đội đã thắng U19 Timor-Leste nhưng không được mang tâm lý chủ quan. Ảnh: VFF. report Đội hình xuất phát U19 Việt Nam

Chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước U19 Timor-Leste ở ngày ra quân là bước chạy đà trơn tru của U19 Việt Nam tại giải vô địch U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, thế trận áp đảo ấy vẫn để lại chút gợn về khả năng chắt chiu cơ hội nơi hàng công.

Dưới sự nhào nặn của HLV Yutaka Ikeuchi, lứa cầu thủ trẻ đang cho thấy những tín hiệu tích cực: nền tảng thể lực dồi dào sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản, lối chơi kiểm soát chủ động và sự đa dạng trong các mảng miếng chiến thuật. Cuộc chạm trán U19 Myanmar sắp tới sẽ là liều "thuốc thử" chất lượng hơn để toàn đội rà soát sức mạnh, rèn giũa độ sắc bén trước khi bước vào trận chung kết sớm của bảng đấu với U19 Indonesia.

Trái ngược với đà hưng phấn của "Chiến binh sao vàng", U19 Myanmar đang phản ánh đúng sự sa sút chung của nền bóng đá nước này trong vài năm trở lại đây. Thất bại 0-3 trước chủ nhà Indonesia đã phơi bày hàng loạt "tử huyệt" nơi hệ thống phòng ngự của họ.

Cặp trung vệ xoay xở chậm chạp, thủ môn lúng túng khi chịu áp lực pressing, cùng khả năng bọc lót yếu kém ở hai hành lang trong là những điểm yếu chí mạng. Đây chính là "mỏ vàng" để những ngòi nổ tấn công tinh quái, lắt léo bên phía U19 Việt Nam như Công Hậu khai thác trực diện.

Dù đối thủ đang bộc lộ nhiều lỗ hổng và lép vế về thực lực, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn cần bước vào trận đấu với thái độ cẩn trọng cao nhất. 90 phút sắp tới không chỉ nhằm mục tiêu tích lũy điểm số, mà còn là bài test quan trọng để kiểm chứng khả năng va đập, tranh chấp tay đôi và tính lỳ lợm của U19 Việt Nam cho chặng đường khốc liệt phía trước.

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