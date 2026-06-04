Bên trong quả bóng World Cup 2026 hiện đại nhất lịch sử

TPO - Quả bóng Trionda được gắn một con chip thông minh để hỗ trợ trọng tài bắt lỗi việt vị, do đó cần được sạc pin trước mỗi trận đấu.

Quả bóng đầu tiên phải sạc pin

Điểm đột phá nhất của trái bóng World Cup 2026 mang tên Trionda là việc được gắn con chip thông minh ở trung tâm, do đó cần được sạc pin trước mỗi trận đấu. Theo giới thiệu của FIFA, đó là công nghệ cảm biến chuyển động cực nhạy, có khả năng ghi nhận và truyền tải dữ liệu về vị trí, cũng như tốc độ di chuyển của quả bóng với tần suất lên tới 500 lần mỗi giây.

Nhờ "bộ não" điện tử này, mọi tác động của cầu thủ vào trái bóng dù là nhỏ nhất đều được đo lường chính xác theo thời gian thực. Sau đó, toàn bộ thông tin được con chip thu thập ngay lập tức được gửi về phòng VAR trong vài giây. FIFA kỳ vọng đây là cải tiến để giúp hệ thống bắt việt vị bán tự động hoạt động mượt mà, thậm chí có thể phát tín hiệu âm thanh cảnh báo lỗi việt vị trực tiếp đến tai nghe của trọng tài biên chỉ trong tích tắc.

Vì phải xử lý lượng dữ liệu khổng lồ với cường độ cao liên tục, quả bóng bắt buộc được sạc đầy năng lượng trước khi lăn trên sân cỏ Bắc Mỹ.

Con chip bên trong quả bóng sẽ giúp cải tiến bắt việt vị bán tự động.

Cấu trúc 4 mảnh ghép độc nhất lịch sử

Bên cạnh công nghệ vi mạch bên trong, cấu trúc hình học bên ngoài của Trionda cũng đánh dấu bước đột phá: quả bóng được ghép lại từ vỏn vẹn 4 mảng da lớn, từ công nghệ ép nhiệt. Nếu nhìn lại lịch sử, những quả bóng truyền thống thường có 32 mảnh khâu tay, hay gần nhất là bóng World Cup 2022 cũng cần tới 20 mảnh. Việc giảm số lượng mảng ghép xuống mức tối thiểu giúp bề mặt của Trionda đạt độ tròn trịa hoàn hảo, giảm thiểu tối đa các đường rãnh nối.

Sự điều chỉnh này này giúp quả bóng phân phối lực cản không khí đồng đều khi bay, tạo ra quỹ đạo di chuyển ổn định và chính xác, giúp thủ môn tránh những "đường cong" điên rồ. Đồng thời, cấu trúc 4 mảnh ghép da, ít đường may giúp quả bóng miễn nhiễm với thấm nước, không lo bị nặng hay thay đổi trọng lượng nếu gặp mưa lớn.

Chưa hết, bề mặt bóng còn được bao phủ lớp vân nổi đặc biệt, giúp tăng độ bám dính tối đa với giày cầu thủ và găng tay thủ môn.

Quỹ đạo bay của trái bóng sẽ chuẩn xác hơn, giúp thủ môn tránh "biến số".

Biểu tượng văn hóa tôn vinh ba nước chủ nhà

Quả bóng Trionda mang trên mình một thông điệp văn hóa sâu sắc, tôn vinh ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 là Mỹ, Canada và Mexico.

Bản thân cái tên "Trionda" được kết hợp từ chữ "Tri" (Ba) và "Onda" (Ngọn sóng), mang ý nghĩa là ba ngọn sóng cùng hòa chung một dòng chảy. Trên nền trắng chủ đạo của quả bóng, người hâm mộ sẽ đập vào mắt ngay lập tức bởi ba dải sóng uốn lượn mang ba gam màu đặc trưng cho quốc kỳ của các nước chủ nhà: màu Đỏ đại diện cho Canada, màu Xanh lá đại diện cho Mexico và màu Xanh dương đại diện cho Mỹ.

Điểm tinh tế nằm ở chỗ, khi nhìn ở cự ly gần, các họa tiết in chìm mang tính biểu tượng văn hóa độc bản sẽ lộ diện, bao gồm hình lá phong của Canada, chim đại bàng của Mexico và ngôi sao năm cánh của Mỹ. Sự hòa quyện giữa công nghệ đột phá, cấu trúc khí động học tiên tiến và nét đẹp văn hóa độc đáo được kỳ vọng biến trái bóng Trionda thành điểm nhấn đặc biệt của World Cup 2026, góp phần tạo nên giải đấu thành công trọn vẹn về chuyên môn.