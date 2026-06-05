Đường đến World Cup 2026 của Uruguay: Thăng hoa trên đôi chân Federico Valverde

TPO - Dưới bàn tay của huấn luyện viên Marcelo Bielsa, Uruguay đã lột xác để rũ bỏ lối chơi phòng ngự thực dụng, dần pressing nhiệt huyết và tấn công rực lửa. Với dàn sao nổi bật, đại diện Nam Mỹ sẵn sàng là kẻ thách thức cho tất cả ở World Cup 2026.

Hạng mục Thông tin Liên đoàn CONMEBOL HLV trưởng Marcelo Bielsa Đội trưởng Federico Valverde Số lần dự World Cup 15 Thành tích tốt nhất Vô địch (2 lần vào năm 1930 và 1950) Cách giành vé dự WC 2026 Vượt qua vòng bảng Ngôi sao đáng chú ý Federico Valverde Mục tiêu ở WC 2026 Tứ kết

Đường đến World Cup 2026 của Uruguay

Chiến dịch vòng loại khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) luôn được giới chuyên môn ví như "địa ngục" với tính cạnh tranh khốc liệt nhất bậc nhất trong các châu lục. Với tuyển Uruguay, họ đã gặp không ít khó khăn trên hành trình giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào hè 2026. Dù vậy, đoàn quân dưới trướng HLV Marcelo Bielsa vượt qua thử thách bằng những chiến thắng đặc biệt quan trọng trước ông lớn, qua đó giành tấm vé đến Mỹ, Canada và Mexico hoàn toàn xứng đáng.

Hành trình của họ ghi dấu ấn đậm nét bằng những chiến thắng mang tính lịch sử trước các đối thủ truyền kiếp. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn ở giai đoạn bản lề của vòng loại, khi Uruguay đánh bại đội tuyển Brazil 2-0 một cách áp đảo trên sân nhà Centenario.

Ngay sau đó, họ tiếp tục tạo ra cơn địa chấn khi hành quân đến chảo lửa La Bombonera và xuất sắc hạ gục nhà đương kim vô địch thế giới Argentina cũng với tỷ số 2-0. Trong cả hai trận đấu đỉnh cao đó, Uruguay không hề chơi phòng ngự tử thủ để chờ thời cơ. Trái lại, họ tự tin dâng cao đội hình, chơi đôi công sòng phẳng, pressing liên tục và bóp nghẹt tuyến giữa của đối phương bằng một nền tảng thể lực sung mãn, mang đậm dấu ấn của thuyền trưởng Bielsa.

Không chỉ xuất sắc trong các trận đại chiến, Uruguay còn cho thấy sự ổn định trước các đối thủ chiếu dưới. Họ phải thi đấu ở những điều kiện khắc nghiệt như độ cao tại Bolivia hay cái nóng cháy da tại Colombia, các học trò của Bielsa vẫn duy trì phong độ để bảo toàn vị trí trong nhóm giành vé thẳng tiến đến World Cup 2026.

Họ khép lại chiến dịch vòng loại với 28 điểm sau 18 trận, đứng thứ 4. Uruguay đã vượt qua giai đoạn khó khăn của sự chuyển giao, khi không còn sự phục vụ của 2 tiền đạo xuất sắc là Luis Suarez và Edinson Cavani. Giai đoạn thích nghi chiến thuật mới của HLV Bielsa cũng đã đi qua. Giờ là lúc Uruguay hướng về World Cup 2026 với nguồn cảm hứng mới, động lực mới và kỳ vọng họ sẽ tạo khác biệt.

HLV Bielsa thổi làn gió mới vào Uruguay.

Phong cách chơi của Uruguay: Triết lý "Bielsismo" và tốc độ theo trục dọc

Đội bóng của Bielsa luôn được định hình từ sự nhiệt huyết trên mọi vị trí và cường độ hoạt động khủng khiếp. Tại Uruguay, triết lý "Bielsismo" đã tìm thấy những chất liệu hoàn hảo nhất để phát huy tối đa sức mạnh. Về mặt lý thuyết, đội tuyển Nam Mỹ thường ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Tuy nhiên, khi trận đấu bắt đầu, hệ thống này liên tục biến đổi một cách linh hoạt, thường xuyên chuyển thành sơ đồ 3-3-1-3 khi Uruguay nắm quyền kiểm soát bóng và được chơi theo thế áp đặt.

Sự thay đổi lớn nhất trong lối chơi của Uruguay dưới thời HLV Bielsa là khả năng phát triển bóng theo trục dọc với tốc độ nhanh, trực diện hơn. Họ không dành quá nhiều thời gian để chuyền bóng qua lại ở phần sân nhà để ru ngủ đối phương. Thay vào đó, ngay khi có bóng, mục tiêu trên hết là tìm cách đưa quả bóng hướng lên phía trước nhanh nhất có thể. Các hậu vệ biên được yêu cầu dâng lên cao, đôi khi bó vào trung lộ để hỗ trợ làm bóng, mở ra không gian cho các tiền đạo cánh bám sát đường biên dọc.

Sự di chuyển không bóng liên tục của các tiền vệ trung tâm (Valverde, Bentanur, Ugarte) tạo ra vô số các khối tam giác phối hợp trên sân. Điều này giúp Uruguay luôn có lợi thế về quân số ở khu vực có bóng, tạo điều kiện thuận lợi cho những pha đập nhả một chạm nhịp nhàng để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Nếu phải dùng một từ để mô tả sức mạnh đáng sợ nhất của Uruguay dưới thời Bielsa, đó chắc chắn là "pressing". Tuy nhiên, đây không phải là thứ pressing khu vực thông thường. Chiến lược gia người Argentina áp dụng hệ thống phòng ngự pressing tầm cao kết hợp với kèm người một đấu một trên toàn mặt sân.

Ngay khi mất quyền kiểm soát bóng, toàn bộ các cầu thủ Uruguay, kể cả tiền đạo cắm, lập tức chuyển sang trạng thái bám đuổi. Mỗi cầu thủ sẽ được phân công theo kèm sát một vị trí cụ thể của đối phương. Họ lao vào tranh chấp với một sự quyết liệt đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ, không cho đối thủ có dù chỉ một giây để khống chế bóng thoải mái. Cự ly đội hình được kéo lên rất cao, thu hẹp tối đa không gian chơi bóng của đối phương ngay tại khu vực 1/3 cuối sân.

Dàn sao đáng chú ý của Uruguay

Ngôi sao số 1 Federico Valverde: Anh là đội trưởng và là linh hồn trong lối chơi của tuyển Uruguay. Valverde trên tuyển cũng giống khi khoác áo Real Madrid. Anh mang đến cho Uruguay nguồn năng lượng vô tận để đá "bao sân". Dưới bàn tay HLV Bielsa, anh hoạt động ở vị trí box-to-box (con thoi). Valverde không chỉ xuất sắc trong việc đánh chặn, thu hồi bóng mà còn là ngòi nổ cho khâu triển khai tấn công. Những cú nã đại bác sấm sét từ ngoài vòng cấm bằng chân phải của anh luôn là vũ khí tạo ra sự khác biệt trong những thế trận bế tắc. Sự thành bại của HLV Bielsa ở World Cup 2026, phần lớn nằm ở phong độ của Valverde - mẫu cầu thủ thật sự sinh ra để đáp ứng mọi yếu tố mà HLV Bielsa muốn.

Valverde, hình ảnh điển hình của Uruguay đầy nhiệt huyết.

Máy quét tuyến giữa Manuel Ugarte: Ugarte là người hùng thầm lặng làm vai trò dọn dẹp như một "công nhân" của Uruguay. Tiền vệ sinh năm 2001 có thể mờ nhạt trong màu áo MU nhưng khi lên tuyển, Ugarte thường chơi tốt trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Lối chơi không ngại va chạm, luôn sẵn sàng lao vào những điểm nóng khốc liệt nhất để đoạt lại quyền kiểm soát là điểm mạnh giúp Ugarte được HLV Bielsa tin dùng.

Lá chắn thép Ronald Araújo: Trung vệ thuộc biên chế Barca là cái tên không thể thay thế ở hàng thủ Uruguay. Araujo sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng không chiến tốt và đặc biệt là tốc độ ấn tượng đối với một trung vệ. Với hàng thủ đôi khi dâng cao của HLV Bielsa, Araujo sẽ là vị trí cầm bóng, hướng thẳng lên trên và gây bất ngờ cho đối phương.

Ngòi nổ Darwin Nunez: Khi Suarez và Cavani không còn hiện diện ở tuyển, Nunez là hy vọng hàng đầu của Uruguay. Dù đôi khi vẫn vấp phải chỉ trích về khả năng tận dụng cơ hội, Nunez vẫn được HLV Bielsa tin dùng vì phạm vi hoạt động rộng, chịu khó pressing và đóng góp tích cực vào thế trận triển khai (build up) chung của toàn đội. Kể từ khi rời Liverpool, phong độ của Nunez trồi sụt nhưng anh vẫn là vị trí mũi nhọn khả dĩ mà HLV Bielsa có trong tay.

Điểm mạnh của Uruguay

Nền tảng thể lực và cường độ vận động: Bóng đá thế giới có thể thay đổi sang hướng thực dụng nhiều hơn nhưng triết lý của Bielsa thì không. Uruguay ở World Cup 2026 sẽ là tập thể pressing mạnh mẽ và đòi hỏi cường độ hoạt động rất cao ở từng vị trí. Sự sung mãn về mặt thể chất là điểm mạnh của Uruguay, điển hình như các vị trí của Valverde, Ugarte.

Tuyến giữa toàn diện: Bộ ba tiền vệ Ugarte, Bentancur và Valverde trên lý thuyết khá hoàn hảo. Họ có sự kết hợp giữa cơ bắp, khả năng tranh chấp, kỹ năng thoát pressing và nhãn quan chuyền bóng sắc bén. Bất kỳ đội bóng nào chạm trán Uruguay, khi đương đầu với khu trung tuyến của Bielsa sẽ phải toát "mồ hôi hột".

Uruguay có cửa để ít nhất vào tứ kết?

Điểm yếu và dấu hỏi lớn

Rủi ro từ hệ thống kèm người 1-1: Áp dụng chiến thuật kèm người 1 vs 1 toàn mặt sân là một canh bạc rủi ro rất cao của Uruguay. Nếu đối phương sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân xuất sắc, có khả năng thoát pressing, rê dắt ở các tình huống một đối một, hệ thống phòng ngự của Uruguay ngay lập tức bị phá vỡ cấu trúc và bộc lộ những khoảng trống mênh mông ở phía sau.

Nguy cơ quá tải: Đây luôn là vấn đề lớn nhất đối với các đội bóng do Marcelo Bielsa dẫn dắt. Nhất là với giải đấu ngắn ngày và cường độ thi đấu cao như World Cup, nỗi lo đó còn lớn hơn. Việc yêu cầu cầu thủ duy trì cường độ vận động lớn, trong mật độ thi đấu 3-4 ngày/trận có thể vắt kiệt thể lực của các trụ cột. Nếu tiến sâu vào giải đấu, dấu hỏi về sự bền bỉ và khả năng phục hồi của các cầu thủ Uruguay sẽ là một bài toán khó giải.

Khoảng trống sau lưng hàng thủ: Việc dâng cao đội hình để pressing buộc hàng thủ Uruguay phải đứng gần vạch giữa sân. Mặc dù sở hữu những hậu vệ có tốc độ tốt như Araujo, nhưng một đường phất bóng dài chuẩn xác vượt tuyến từ đối thủ vẫn có thể đặt khung thành của "La Celeste" vào tình trạng nguy hiểm.

Lịch thi đấu vòng bảng của Uruguay (Bảng H)

Trận 1 (15/06/2026): Uruguay chạm trán Saudi Arabia tại Sân vận động Miami.

Trận 2 (21/06/2026): Uruguay đối đầu với đại diện châu Phi Cabo Verde cũng tại Sân vận động Miami.

Trận 3 (26/06/2026): Trận đại chiến quyết định ngôi đầu bảng với hạt giống Tây Ban Nha diễn ra tại Sân vận động Guadalajara, Mexico.

Cơ hội đi tiếp và Mục tiêu thực tế

Uruguay được đánh giá mạnh thứ 2 ở bảng đấu, sau Tây Ban Nha. Saudi Arabia là ẩn số mà thầy trò HLV Bielsa không thể bỏ qua. Trong khi đó, Cabo Verde được dự đoán là đội "lót đường" tại bảng này. Khả năng để Uruguay vượt qua vòng bảng rất lớn, miễn là họ duy trì phong độ như thời gian qua. Uruguay cũng được dự đoán có khả năng tiến vào tứ kết nhưng để đi xa hơn là bài toán khó nhằn.