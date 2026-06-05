Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Taekwondo Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường kết nối từ phong trào thiếu nhi

Trọng Đạt

Chương trình giao lưu, thi đấu hữu nghị và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trung tâm Taekwondo Kids Việt Nam và Korea Black Belt Center (Hàn Quốc) đã diễn ra tại Hà Nội, mở ra cơ hội giao lưu quốc tế, nâng cao chuyên môn và tăng cường kết nối văn hóa cho các võ sinh trẻ hai nước.

taekwondo.jpg

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu, thi đấu hữu nghị và lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trung tâm Taekwondo Kids Việt Nam và Korea Black Belt Center (Hàn Quốc).

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động giao lưu quốc tế, góp phần thúc đẩy phong trào Taekwondo học đường, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa, thể thao giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Hàn Quốc.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuyến giao lưu của đoàn Korea Black Belt Center tại Việt Nam từ ngày 3 đến 7/6. Trước khi các nội dung thi đấu diễn ra, đại diện hai đơn vị đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm xây dựng mối quan hệ chiến lược lâu dài trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và cùng phát triển.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ đẩy mạnh phối hợp trong công tác đào tạo, trao đổi chuyên môn kỹ thuật, tổ chức các chương trình tập huấn và các giải đấu giao lưu quốc tế định kỳ. Thông qua đó, các võ sinh trẻ sẽ có thêm cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận môi trường tập luyện chuyên nghiệp ngay từ cấp cơ sở.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội cho biết: “Liên đoàn Taekwondo Hà Nội biểu dương sự chủ động của Taekwondo Kids trong việc kết nối, hội nhập quốc tế. Sự hợp tác này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển thể chất cho các em nhỏ mà còn là nhịp cầu văn hóa ý nghĩa, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để các mô hình giao lưu như thế này được nhân rộng và phát triển bền vững”.

taewondo2.jpg

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện hai đơn vị cũng trao tặng những món quà mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia như một lời tri ân và khẳng định tinh thần hữu nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jang Lee Sun - Chủ nhiệm Korea Black Belt Center bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của phía Việt Nam. Ông cho rằng niềm đam mê và tinh thần tập luyện của các võ sinh Việt Nam là nền tảng quan trọng để mối quan hệ hợp tác giữa hai trung tâm tiếp tục phát triển trong tương lai.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Toàn - Nhà sáng lập, HLV trưởng Taekwondo Kids Việt Nam, cựu vô địch quyền Taekwondo thế giới, nhấn mạnh việc đưa các võ sinh Hàn Quốc sang Việt Nam thi đấu giao lưu không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tạo cơ hội để các em tìm hiểu về văn hóa, con người của hai quốc gia thông qua tinh thần thượng võ đặc trưng của Taekwondo.

Ngay sau phần lễ, không khí tại võ đường trở nên sôi động với các trận đấu giao hữu dưới sự điều hành của tổ trọng tài quốc gia. Các võ sinh hai trung tâm đã mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn ở cả nội dung đối kháng và biểu diễn quyền. Dù mang tính chất giao lưu, các vận động viên nhỏ tuổi vẫn thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, tôn trọng đối thủ và tuân thủ nghiêm túc luật thi đấu, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ và các bậc phụ huynh.

Trọng Đạt
#Taekwondo #Việt Nam #Hàn Quốc #giao lưu #hợp tác #trẻ em #thể thao

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe