Taekwondo Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường kết nối từ phong trào thiếu nhi

Chương trình giao lưu, thi đấu hữu nghị và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trung tâm Taekwondo Kids Việt Nam và Korea Black Belt Center (Hàn Quốc) đã diễn ra tại Hà Nội, mở ra cơ hội giao lưu quốc tế, nâng cao chuyên môn và tăng cường kết nối văn hóa cho các võ sinh trẻ hai nước.

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu, thi đấu hữu nghị và lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trung tâm Taekwondo Kids Việt Nam và Korea Black Belt Center (Hàn Quốc).

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động giao lưu quốc tế, góp phần thúc đẩy phong trào Taekwondo học đường, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa, thể thao giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Hàn Quốc.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuyến giao lưu của đoàn Korea Black Belt Center tại Việt Nam từ ngày 3 đến 7/6. Trước khi các nội dung thi đấu diễn ra, đại diện hai đơn vị đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm xây dựng mối quan hệ chiến lược lâu dài trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và cùng phát triển.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ đẩy mạnh phối hợp trong công tác đào tạo, trao đổi chuyên môn kỹ thuật, tổ chức các chương trình tập huấn và các giải đấu giao lưu quốc tế định kỳ. Thông qua đó, các võ sinh trẻ sẽ có thêm cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận môi trường tập luyện chuyên nghiệp ngay từ cấp cơ sở.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội cho biết: “Liên đoàn Taekwondo Hà Nội biểu dương sự chủ động của Taekwondo Kids trong việc kết nối, hội nhập quốc tế. Sự hợp tác này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển thể chất cho các em nhỏ mà còn là nhịp cầu văn hóa ý nghĩa, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để các mô hình giao lưu như thế này được nhân rộng và phát triển bền vững”.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện hai đơn vị cũng trao tặng những món quà mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia như một lời tri ân và khẳng định tinh thần hữu nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jang Lee Sun - Chủ nhiệm Korea Black Belt Center bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của phía Việt Nam. Ông cho rằng niềm đam mê và tinh thần tập luyện của các võ sinh Việt Nam là nền tảng quan trọng để mối quan hệ hợp tác giữa hai trung tâm tiếp tục phát triển trong tương lai.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Toàn - Nhà sáng lập, HLV trưởng Taekwondo Kids Việt Nam, cựu vô địch quyền Taekwondo thế giới, nhấn mạnh việc đưa các võ sinh Hàn Quốc sang Việt Nam thi đấu giao lưu không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tạo cơ hội để các em tìm hiểu về văn hóa, con người của hai quốc gia thông qua tinh thần thượng võ đặc trưng của Taekwondo.

Ngay sau phần lễ, không khí tại võ đường trở nên sôi động với các trận đấu giao hữu dưới sự điều hành của tổ trọng tài quốc gia. Các võ sinh hai trung tâm đã mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn ở cả nội dung đối kháng và biểu diễn quyền. Dù mang tính chất giao lưu, các vận động viên nhỏ tuổi vẫn thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, tôn trọng đối thủ và tuân thủ nghiêm túc luật thi đấu, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ và các bậc phụ huynh.

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