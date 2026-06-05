Giải Para Natuh Pickleball 2026: Chung tay kiến tạo cộng đồng hòa nhập

TPO - Không chỉ là sân chơi thể thao dành cho người khuyết tật, giải Para Natuh Pickleball toàn quốc 2026 còn trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị nhân văn về sự bình đẳng, tôn trọng và hòa nhập.

Ngày 5/6, lễ trao giải cuộc thi Tác phẩm báo chí "Tiếng nói hòa nhập" và Nhiếp ảnh "Khoảnh khắc hòa nhập" thuộc chuỗi giải Para Natuh Pickleball toàn quốc 2026 đã diễn ra tại Bắc Ninh, với nhiều hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp: "Hòa nhập không chỉ là hỗ trợ - Hòa nhập là cùng nhau kiến tạo giá trị".

Theo BTC, cuộc thi thu hút gần 100 nhà báo, phóng viên và nhiếp ảnh gia tham dự, với 34 tác phẩm được lựa chọn để trao giải. Các tác phẩm phản ánh đa chiều về giải đấu, khát vọng hòa nhập cũng như nghị lực vươn lên của người khuyết tật, qua đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sẻ chia, nhân văn và tinh thần đồng hành cùng cộng đồng yếu thế.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), ban tổ chức sự kiện thực hiện chương trình trồng cây tại Trường Mầm non Quỳnh Sơn và Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Ninh).

Hơn 100 cây xanh đã được trồng tại hai địa điểm này với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, các cơ quan báo chí, nhiếp ảnh gia, vận động viên khuyết tật và không khuyết tật, các đơn vị đồng hành cùng đông đảo khách mời.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hoạt động vun trồng hai cây Thị tại Chùa Vĩnh Nghiêm - ngôi cổ tự gắn liền với lịch sử, văn hóa và Phật giáo Việt Nam. Theo Ban Tổ chức, cây Thị được lựa chọn không chỉ bởi giá trị sinh thái mà còn bởi ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, đại diện cho những giá trị tốt đẹp của xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban tổ chức giải - cho biết đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng mô hình tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt hướng tới môi trường học đường. Mục tiêu của chương trình không chỉ là tổ chức một sự kiện thể thao, mà còn từng bước đưa tinh thần hòa nhập vào đời sống cộng đồng và trường học, để học sinh khuyết tật có cơ hội học tập, vui chơi, vận động cùng bạn bè trong môi trường bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

“Chúng tôi mong muốn cộng đồng nhìn người khuyết tật bằng sự tôn trọng và trao cho họ cơ hội, thay vì sự thương hại. Đó cũng là cách chúng tôi hiện thực hóa thông điệp: Hòa nhập không chỉ là hỗ trợ - Hòa nhập là cùng nhau kiến tạo giá trị", bà Thu Thủy nhấn mạnh.