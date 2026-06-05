SHB: Khi 'mã gen thể thao' trở thành bản sắc văn hóa doanh nghiệp

Từ những cung đường phủ sắc cam đến hành trình bền bỉ cùng thể thao Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đang xây dựng một bản sắc rất riêng: nơi thể thao không chỉ là phong trào, mà là “mã gen” văn hóa nuôi dưỡng con người, kết nối tập thể và tạo nên một môi trường làm việc hạnh phúc.

Người SHB “nhuộm cam” các cung đường trên cả nước trong buổi sáng cuối tuần.

Một buổi sáng cuối tuần tháng 5, khi nhiều thành phố vừa thức giấc, sắc cam đã bắt đầu xuất hiện trên những cung đường trải dài từ Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Gia Lai, Vĩnh Long, Khánh Hòa đến Hải Phòng. Hàng trăm cán bộ nhân viên SHB cùng xỏ giày, khởi động và hòa vào nhịp chạy hưởng ứng giải chạy bộ trực tuyến “75 năm Ngân hàng Việt Nam”.

Không có khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa hội sở hay chi nhánh. Trên những cung đường, tất cả cùng chung một nhịp bước, chung một màu áo và chung một nguồn năng lượng tích cực.

Nhìn từ bên ngoài, đó có thể chỉ là một hoạt động thể thao nội bộ. Nhưng với người SHB, mỗi bước chạy còn mang theo tinh thần gắn kết đã trở thành một phần văn hóa doanh nghiệp suốt nhiều năm qua.

Ở SHB, yêu thể thao chưa bao giờ là một khẩu hiệu mang tính phong trào. Đó là “mã gen” hiện diện trong đời sống thường nhật của tổ chức – trong cách con người kết nối với nhau, cổ vũ nhau vượt qua giới hạn và cùng hướng tới những giá trị tích cực hơn mỗi ngày.

Có lẽ cũng vì thế mà những buổi chạy như vậy không đơn thuần tạo nên hình ảnh đẹp trên các cung đường cuối tuần. Chúng phản chiếu một bản sắc riêng của SHB: một tập thể giàu năng lượng, đề cao tinh thần đồng đội và luôn tin rằng một tổ chức bền vững phải bắt đầu từ những con người khỏe mạnh và hạnh phúc.

“Mã gen thể thao” được nuôi dưỡng từ tinh thần người dẫn đầu

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ SHB FC vừa vô địch vòng loại khu vực phía Bắc Giải bóng đá Công nhân, viên chức Việt Nam 2026

Tại SHB, tinh thần thể thao không xuất hiện như một chiến dịch ngắn hạn hay xu hướng truyền thông nhất thời. Nó được bồi đắp qua thời gian, lan tỏa từ chính người đứng đầu – Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển, doanh nhân nhiều năm gắn bó với thể thao Việt Nam bằng một tình yêu bền bỉ và nhất quán.

Thể thao không chỉ là câu chuyện của thành tích hay chiến thắng. Đó còn là môi trường để rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và ý chí vượt lên giới hạn – những giá trị cũng chính là nền tảng để xây dựng một tổ chức mạnh.

Và tinh thần ấy dần trở thành “DNA” đặc trưng của người SHB.

Tại SHB, những câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ chạy, pickleball, bóng bàn… có sự tham gia của cán bộ nhân viên đa dạng mọi lứa tuổi, khối/phòng ban… tạo nên sự kết nối đa chiều và rộng mở bên trong ngân hàng, lan tỏa tinh thần thể thao trên toàn hàng.

Từ việc đầu tư cho các đội bóng chuyên nghiệp, các giải thể thao nội bộ cho đến chương trình đào tạo SHB FC Academy dành cho con em cán bộ nhân viên, thể thao hiện diện như một phần tự nhiên trong đời sống doanh nghiệp. Ở đó, nhân viên không chỉ tìm thấy niềm vui vận động mà còn tìm thấy sự kết nối, cảm giác thuộc về và tinh thần đồng hành cùng tập thể.

Những năm qua, SHB FC - đội bóng nam và nữ được thành lập bởi chính các cán bộ nhân viên của Ngân hàng, đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật như vô địch giải bóng đá Pre-Season HPL S13 tranh cúp Asina, Á quân giải bóng đá công nhân viên chức 2025, vào bán kết Soccer7sSeries Singapore 2025... Đội nữ SHB FC cũng liên tiếp khẳng định vị thế với 3 năm liền vô địch cúp Mùa Xuân ngành ngân hàng TP Hà Nội và đăng quang Queen League S1.

Không nhiều doanh nghiệp có thể biến thể thao thành một phần bản sắc văn hóa. Nhưng tại SHB, điều đó đang diễn ra một cách tự nhiên như chính nhịp sống của tổ chức này.

Hành trình bền bỉ cùng thể thao nước nhà

Tháng 1/2025, trên sân Rajamangala rực lửa của Thái Lan, hàng triệu trái tim người Việt vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2024. Giữa biển cảm xúc ấy, một khoảnh khắc đã chạm tới trái tim người hâm mộ: đội trưởng Đỗ Duy Mạnh chạy thật nhanh lên khán đài, ôm chầm lấy Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển và xúc động nói: “Bác ơi, anh em con làm được rồi!”.

Một câu nói giản dị, nhưng chứa đựng trong đó là niềm tự hào, sự biết ơn và cả tình cảm dành cho người đã âm thầm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm.

Đằng sau ánh hào quang của chức vô địch là một hành trình bền bỉ của những người luôn tin rằng bóng đá Việt Nam xứng đáng được đầu tư nghiêm túc và dài hạn. Trong chiến dịch AFF Cup 2024, các CLB của bầu Hiển đóng góp tới 5 tuyển thủ quốc gia – nhiều nhất cả nước. SHB cũng thuê chuyên cơ đưa người thân cầu thủ và hàng trăm cổ động viên sang Thái Lan tiếp lửa cho đội tuyển. Và khi chiến thắng gọi tên Việt Nam, Ngân hàng đã trao thưởng hàng tỷ đồng cho đội tuyển và ban huấn luyện như một sự ghi nhận dành cho những con người đã mang vinh quang về cho Tổ quốc.

SHB và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã đồng hành cùng thể thao Việt Nam trong nhiều năm qua

Với SHB, tình yêu thể thao không chỉ dừng ở những khoảnh khắc chiến thắng.

Trong hơn một thập kỷ qua, SHB và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã kiên trì đồng hành cùng thể thao Việt Nam bằng một tinh thần không ồn ào nhưng đầy tâm huyết. Từ đầu tư đào tạo trẻ, nâng cấp cơ sở vật chất đến xây dựng mô hình vận hành chuyên nghiệp cho các câu lạc bộ, SHB lựa chọn cách đi đường dài – gieo nền móng cho sự phát triển bền vững của thể thao nước nhà.

Từ việc tài trợ các giải đấu lớn, hỗ trợ bản quyền phát sóng những trận cầu đỉnh cao như FIFA World Cup 2022, FIFA Women's World Cup 2023, tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, đến đồng hành cùng Giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025…, SHB đang góp phần viết nên một hành trình phát triển giàu khát vọng cho thể thao Việt Nam.

Kết nối tinh hoa bóng đá thế giới với khát vọng Việt Nam

Không chỉ đồng hành với thể thao trong nước, SHB còn mang tinh thần bóng đá quốc tế đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam.

Năm 2015, SHB đưa Manchester City đến Việt Nam trong chuyến du đấu lịch sử, mang theo bầu không khí bóng đá đỉnh cao của châu Âu tới hàng triệu người yêu bóng đá. Ba năm sau, với sự đồng hành của SHB, chiếc cúp danh giá của Premier League lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, tạo nên một trong những sự kiện thể thao quốc tế đáng nhớ nhất thời điểm đó.

Nhưng có lẽ, giá trị lớn nhất mà SHB theo đuổi không nằm ở những sự kiện mang tính biểu tượng. Điều Ngân hàng hướng tới sâu xa hơn là dùng thể thao để phát triển con người.

Thông qua chương trình “Young Leader” hợp tác cùng Manchester City, SHB đã mang đến cho thanh thiếu niên Việt Nam không chỉ những bài học về bóng đá, mà còn là những bài học về cuộc sống: cách làm việc nhóm, tinh thần kỷ luật, sự tôn trọng đối thủ, khả năng đứng dậy sau thất bại và giữ sự khiêm nhường khi chiến thắng.

Bởi suy cho cùng, thể thao không chỉ tạo ra những cầu thủ giỏi. Thể thao còn nuôi dưỡng những con người bản lĩnh hơn, tích cực hơn và biết sống vì tập thể hơn.

Và đó cũng chính là điều mà SHB đã bền bỉ theo đuổi suốt nhiều năm qua: không chỉ đồng hành cùng thể thao Việt Nam, mà còn góp phần gieo mầm cho những giá trị tốt đẹp của xã hội.

Khi thể thao trở thành “chất keo” của một tổ chức hạnh phúc

Điều đặc biệt ở SHB là tinh thần thể thao không chỉ hiện diện trên sân cỏ mà còn lan tỏa sâu trong đời sống doanh nghiệp.

Bên cạnh bóng đá, người SHB còn tích cực tham gia nhiều môn thể thao khác. Mới đây, SHB đã xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn, tại hội thao cụm thi đua khối công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khu vực phía Bắc năm 2026.

Tại SHB, thể thao được xem là một phần trong chiến lược xây dựng môi trường làm việc tích cực và hạnh phúc.

Có mặt trong đoàn chạy sáng cuối tuần, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà chia sẻ rằng mỗi hoạt động thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tạo ra sự kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực trong toàn hệ thống.

“Tôi mong rằng tinh thần này sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi cán bộ nhân viên SHB đều mang trong mình một ‘mã gen thể thao’ – vui khỏe, bền bỉ, giàu năng lượng và luôn sẵn sàng đồng hành cùng tập thể”, bà Ngô Thu Hà chia sẻ.

Tình yêu thể thao trở thành chất keo gắn kết CBNV của “Ngân hàng hạnh phúc” SHB

Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp nói về “hạnh phúc nơi làm việc”, SHB lựa chọn bắt đầu từ điều căn bản nhất: con người. Xuyên suốt 33 năm xây dựng và phát triển, SHB luôn tin rằng con người là tài sản quý giá nhất. "Đặt con người là chủ thể" không chỉ là một trong bốn trụ cột quan trọng trong hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, mà còn là lời khẳng định cho triết lý nhân văn đã, đang và sẽ luôn hiện hữu trong từng bước đi của SHB.

Giữa thể thao và hành trình phát triển doanh nghiệp có một đặc điểm chung. Đó là cả hai đều cần sức bền. Với SHB, xây dựng một “Ngân hàng hạnh phúc” không phải là mục tiêu ngắn hạn hay một khẩu hiệu truyền thông. Đó là hành trình dài được vun đắp từ văn hóa tổ chức, từ năng lượng tích cực của con người và từ cảm giác được đồng hành trong một tập thể có chung giá trị. Ở đó, thể thao trở thành cầu nối đặc biệt – giúp con người khỏe mạnh hơn về thể chất, tích cực hơn về tinh thần và gắn bó hơn với tổ chức.

Và có lẽ cũng chính nhờ “mã gen thể thao” ấy, SHB đang từng bước tạo dựng một hình mẫu doanh nghiệp khác biệt: nơi thành công không chỉ được đo bằng tăng trưởng hay lợi nhuận, mà còn bằng khả năng tạo ra một môi trường làm việc nhân văn, giàu năng lượng và hạnh phúc hơn cho con người.