Đường đến World Cup 2026 của Pháp: Dàn sao tỷ đô và áp lực vô địch

TPO - Đội tuyển Pháp được giới chuyên môn nhận định là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch World Cup 2026 và đối diện với áp lực khủng khiếp từ những người hâm mộ. Mục tiêu của đoàn quân được HLV Didier Deschamps dẫn dắt không gì khác ngoài mang chức vô địch trở về quê nhà.

Hồ sơ đội tuyển Pháp

Hạng mục Thông tin Liên đoàn UEFA HLV trưởng Didier Deschamps Đội trưởng Kylian Mbappe Số lần dự World Cup 17 Thành tích tốt nhất Vô địch (1998, 2018) Thành tích World Cup gần nhất Á quân (World Cup 2022) Cách giành vé Đi thẳng (Xếp thứ 1 tại bảng D vòng loại khu vực châu Âu) Ngôi sao đáng chú ý Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele Mục tiêu thực tế Vô địch

Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Đội tuyển Pháp dễ dàng vượt qua vòng loại World Cup khu vực châu Âu. "Gà trống Gô-loa" giành 16/18 điểm sau 6 lượt trận, ghi 16 bàn thắng và chỉ nhận vỏn vẹn 4 bàn thua. Siêu sao Kylian Mbappe là cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho Pháp tại vòng loại với 5 pha lập công. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid sẽ tiếp tục là "đầu tàu" của Pháp trong hành trình chinh phục danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 3.

Phong cách chơi của đội tuyển Pháp

Dưới triều đại của HLV Didier Deschamps, Pháp thường xuyên xuất ra sân với đội hình 4-2-3-1. "Gà trống Gô-loa" không phải là đội tuyển quá chú trọng vào lối chơi kiểm soát bóng, đặc biệt là trong những trận đấu với các "ông lớn" của bóng đá thế giới. Pháp chơi bóng rất trực diện và rất xuất sắc ở khả năng chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự.

Trong đội hình của đội tuyển Pháp, có rất nhiều cầu thủ tấn công sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng rê dắt ấn tượng và có tốc độ "xé gió". Chính những phẩm chất này giúp đội tuyển Pháp trở nên rất nguy hiểm ở những tình huống phản công, nơi các tiền đạo của họ khiến hậu vệ của đối phương phải "hít khói".

Khi triển khai bóng từ tuyến dưới, đội tuyển Pháp ưu tiên những đường chuyền trực diện hướng thẳng lên các tiền đạo có tốc độ tốt như Dembele hay Mbappe, những cầu thủ này rê bóng hoặc tăng tốc vượt qua hậu vệ đối phương. Các tiền vệ trung tâm của Pháp thường là những cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt, họ sẽ đảm nhận nhiệm vụ bọc lót cho các cầu thủ chạy cánh của Pháp. Hai hậu vệ cánh của Pháp thường được khuyến khích dâng cao, nhằm hỗ trợ tấn công cho các tiền đạo và tiền vệ cánh.

Đoàn quân của HLV Didier Deschamps sẽ ưu tiên tấn công ở hành lang cánh trái, nơi thường có sự góp mặt của tiền đạo cánh Kylian Mbappe và hậu vệ cánh trái Theo Hernandez. Mbappe ưa thích thực hiện những pha đi bóng cắt vào phía trong để dứt điểm từ xa, anh sẽ kéo theo hậu vệ cánh phải của đối thủ, từ đó mở ra khoảng trống ở biên cho Theo Hernandez băng lên.

Theo Hernandez là hậu vệ có kỹ năng tấn công xuất sắc nhất của bóng đá Pháp trong nhiều năm vừa qua. Cựu cầu thủ AC Milan và Real Madrid có thể băng lên chồng biên với Mbappe, rồi thực hiện các quả tạt hoặc căng ngang vào phía trong, hoặc có thể đẩy trái bóng vào trung lộ rồi tung ra các cú sút xa uy lực.

Pháp cũng sở hữu hai cầu thủ xuất sắc chơi ở hành lang cánh phải như Dembele hay Michael Olise. Nếu hàng phòng ngự của đối phương tập trung theo kèm Mbappe bên cánh trái, khoảng trống ở cánh phải sẽ mở ra. Dembele và Olise có bộ kỹ năng tấn công khác nhau, đem đến sự đa dạng cho đội tuyển Pháp trong việc phá vỡ các hàng thủ. Olise có khả năng tung ra các đường chuyền bổng hoặc chọc khe tinh tế, trong khi Dembele lại nổi trội ở kỹ năng rê bóng 1 đối 1 và xử lý bóng tốt bằng cả hai chân.

Khi đánh mất quyền kiểm soát bóng, các học trò của Didier Deschamps không lao vào áp sát quyết liệt, mà sẽ lùi về giữa sân và dăng ra khối phòng ngự 4-4-2. Hai tiền vệ trung tâm đảm nhận nhiệm vụ che chắn khu vực trung lộ. Ý đồ của đội tuyển Pháp là ép đối thủ phải đưa bóng ra hai biên, rồi sau đó sẽ đoạt lại bóng ở biên, triển khai phản công nhanh. Tiền đạo Mbappe là cầu thủ duy nhất được miễn nhiệm vụ phòng ngự, thường xuyên có mặt ở phần sân của đối thủ để chờ đợi các tình huống phản công.

Ngôi sao đáng chú ý

Kylian Mbappe: Cầu thủ sinh năm 1998 luôn là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Pháp tại các giải đấu lớn trong gần 1 thập kỷ vừa qua. Mbappe vừa trải qua mùa giải trắng tay trong màu áo Real Madrid nếu xét đến danh hiệu tập thể. Tuy nhiên, siêu sao của Pháp lại gặt hái được hai danh hiệu cá nhân là vua phá lưới La Liga và Champions League. Anh sẽ bước đến World Cup 2026 với mục tiêu tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn và giúp Pháp lên ngôi vô địch. Mbappe đang có 12 pha lập công sau 2 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ousmane Dembele: Đương kim Quả bóng Vàng tiếp tục có mùa giải thành công trong màu áo PSG, khi đoạt danh hiệu Champions League. Dembele sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhờ vào khả năng rê bóng và dứt điểm tốt bằng cả hai chân.

Michael Olise: Anh là cầu thủ kiến tạo giỏi nhất của bóng đá Pháp vào thời điểm hiện tại. Olise vừa có mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp với 22 bàn thắng và 26 kiến tạo sau 52 lần ra sân cho Bayern Munich.

Điểm mạnh của Pháp

Hàng tấn công đẳng cấp thế giới: Đội tuyển Pháp đang sở hữu các cầu thủ tấn công nằm ở top đầu của thế giới. Một số cầu thủ nổi bật có thể kể đến là Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Rayan Cherki.

Hàng phòng ngự vững chắc: Các hậu vệ của Pháp đều có thể hình cao lớn, tốc độ đáng gờm và mạnh mẽ trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Điểm yếu của Pháp

Hiệu suất phòng ngự của Mbappe: Việc Mbappe thường xuyên không lui về hỗ trợ phòng ngự và tham gia vào công tác pressing khiến cánh trái của Pháp thường xuyên bị khai thác.

Các tiền vệ trung tâm thiếu đi khả năng triển khai bóng dưới áp lực: Trước những đối thủ có khả năng pressing tầm cao mạnh mẽ, Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng từ phần sân nhà. Đội tuyển Pháp không có nhiều tiền vệ trung tâm có sự tự tin khi chơi dưới áp lực khủng khiếp của các đối thủ. Tchouameni và Manu Kone chỉ giỏi phòng ngự, Rabiot vốn không phải tiền vệ giỏi ở khả năng thoát pressing, trong khi Kante đã luống tuổi. Zaire-Emery là tiền vệ có kỹ thuật cá nhân tốt nhất nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, anh sẽ khó có suất đá chính trong đội hình của đội tuyển Pháp.

Lịch thi đấu vòng bảng của Pháp

17/6/2026: Pháp vs Senegal (Sân vận động MetLife)

23/6/2026: Pháp vs Iraq (Sân vận động Philadelphia)

27/6/2026: Na Uy vs Pháp (Sân vận động Gillette)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Nằm cùng bảng với Senegal, Na Uy và Iraq, đội tuyển Pháp nghiễm nhiên được đánh giá cao nhất. Xét về lực lượng, đoàn quân của Deschamps hoàn toàn vượt trội, giá trị của họ lên tới khoảng 1.64 tỷ Đô La Mỹ. Điểm rơi phong độ của Pháp đang rất tốt với chuỗi 9 trận bất bại, trong đó có 8 chiến thắng. "Gà trống Gô-loa" toàn thắng 2 trận giao hữu trong năm nay trước Brazil và Colombia. Mục tiêu của Pháp chắc chắn là lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 3 và họ hoàn toàn đủ khả năng để hiện thực hóa điều này.